2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Davos, Switzerland - December 8, 2022: Davos Congress Centre where prestigious annual World Economic Forum takes place in Switzerland
Világ

Davos döntő percei: egyetlen ügy választja el Európát a legvéresebb háborújának végétől

Pénzcentrum
2026. január 22. 11:45

A davosi Világgazdasági Fórumon Steve Witkoff, az Egyesült Államok ukrajnai béketervért felelős különmegbízottja azt mondta, hogy a béketárgyalások jelentős előrelépést értek el, és mára csak egyetlen kérdés maradt megoldatlan.

Witkoff közlése szerint az amerikai delegáció külön tárgyalt Oroszországgal, Ukrajnával és európai vezetőkkel a háború lezárására kidolgozott tervekről. Egyetlen nyitott pont maradt, amely meghatározhatja, sikerül-e megállapodást kötni. A béketervek részleteit nem hozta nyilvánosságra, de hangsúlyozta, hogy ha mindkét fél elkötelezett a megállapodás iránt, az megvalósítható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy nagy hiba lenne nem kihasználni a lehetőséget a béke megkötésére. A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

A NATO és más európai vezetők, köztük Mark Rutte, a NATO főtitkárhelyettese, arról beszéltek, hogy Trump elkötelezett Ukrajna függetlenségének és szuverenitásának támogatása mellett. Rutte azt mondta, nem szabad elterelni a figyelmet Ukrajna ügyéről.

Kapcsolódó cikkeink:

A Kreml ugyanakkor nem erősítette meg, hogy osztja Witkoff optimizmusát a békekötés közelségéről. A hivatalos orosz álláspont szerint nem kívánnak részletekbe bocsátkozni a tárgyalások jelenlegi állásáról a moszkvai találkozó előtt, de hangsúlyozták, hogy értékelik az erőfeszítést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A háború majd négy éve tart Európában. Az egyeztetések a washingtoni, európai és ukrán delegációk folyamatos találkozóira épülnek, miközben a fegyveres konfliktus továbbra is komoly humanitárius és gazdasági terheket ró Ukrajnára és szövetségeseire.

A mostani lépések fontosak lehetnek, ha valóban sikerül megoldani a fennmaradó kérdést. A moszkvai találkozó eredménye számos érdekcsoport és ország jövőjét befolyásolhatja a következő hónapokban.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #geopolitika #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #nato #diplomácia #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:06
12:45
12:31
12:14
12:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
2026. január 22.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 22. csütörtök
Vince, Artúr
4. hét
Január 22.
A magyar kultúra napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
2
2 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
3
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
4
2 hete
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
5
2 hete
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
PÉNZÜGYI KISOKOS
Éves hozam
Évesített  és százalékos formában megadott mutatószám, amely segítségével összehasonlíthatjuk befektetéseink után járó jövedelmet. A hozam mutatószám megmutatja, milyen arányban gyarapszik a befektetett pénzünk az adott évben.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 13:06
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 10:12
Gulyás Gergely bejelentése a januári rezsistopról: nem csak a gázfűtésre vonatkozhat majd a kedvezmény
Agrárszektor  |  2026. január 22. 12:34
Itt az oroszok nagy terve: ilyen gyárakat építenének több országban is