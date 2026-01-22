A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
Davos döntő percei: egyetlen ügy választja el Európát a legvéresebb háborújának végétől
A davosi Világgazdasági Fórumon Steve Witkoff, az Egyesült Államok ukrajnai béketervért felelős különmegbízottja azt mondta, hogy a béketárgyalások jelentős előrelépést értek el, és mára csak egyetlen kérdés maradt megoldatlan.
Witkoff közlése szerint az amerikai delegáció külön tárgyalt Oroszországgal, Ukrajnával és európai vezetőkkel a háború lezárására kidolgozott tervekről. Egyetlen nyitott pont maradt, amely meghatározhatja, sikerül-e megállapodást kötni. A béketervek részleteit nem hozta nyilvánosságra, de hangsúlyozta, hogy ha mindkét fél elkötelezett a megállapodás iránt, az megvalósítható.
Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy nagy hiba lenne nem kihasználni a lehetőséget a béke megkötésére. A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A NATO és más európai vezetők, köztük Mark Rutte, a NATO főtitkárhelyettese, arról beszéltek, hogy Trump elkötelezett Ukrajna függetlenségének és szuverenitásának támogatása mellett. Rutte azt mondta, nem szabad elterelni a figyelmet Ukrajna ügyéről.
A Kreml ugyanakkor nem erősítette meg, hogy osztja Witkoff optimizmusát a békekötés közelségéről. A hivatalos orosz álláspont szerint nem kívánnak részletekbe bocsátkozni a tárgyalások jelenlegi állásáról a moszkvai találkozó előtt, de hangsúlyozták, hogy értékelik az erőfeszítést.
A háború majd négy éve tart Európában. Az egyeztetések a washingtoni, európai és ukrán delegációk folyamatos találkozóira épülnek, miközben a fegyveres konfliktus továbbra is komoly humanitárius és gazdasági terheket ró Ukrajnára és szövetségeseire.
A mostani lépések fontosak lehetnek, ha valóban sikerül megoldani a fennmaradó kérdést. A moszkvai találkozó eredménye számos érdekcsoport és ország jövőjét befolyásolhatja a következő hónapokban.
