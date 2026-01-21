Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Megdöbbentő dolgokról mesélt Zelenszkij: a válság szélére került Ukrajna?
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül. Ilyen körülmények között jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy Ukrajna készen áll az Egyesült Államokkal kötendő, biztonsági garanciákat és újjáépítési együttműködést rögzítő megállapodások aláírására.
Az ukrán infrastruktúra a legutóbbi orosz légicsapások nyomán kritikus állapotba került. Zelenszkij közlése szerint csak a fővárosban mintegy 5600 lakóépület maradt fűtés nélkül a támadások következtében. Az energiaellátás helyreállításán a közműcégek és a katasztrófavédelem folyamatosan, megszakítás nélkül dolgoznak, ennek ellenére Ukrajna jelentős részén jelenleg is ütemezett áramszünetek vannak érvényben - írja a Portfolio.
Az elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna a rendkívül nehéz körülmények ellenére is elkötelezett a nyugati partnerekkel való szoros együttműködés mellett. Kijelentette, hogy az ország felkészült történelmi jelentőségű dokumentumok parafálására az Egyesült Államokkal, amelyek egyrészt biztonsági garanciákat, másrészt az újjáépítési folyamatban való amerikai részvételt rögzítenék.
Zelenszkij szerint Moszkva a nemzetközi szankciók ellenére továbbra is képes bizonyos korlátozások kijátszására és megkerülésére. Az ukrán elnök kiemelte a védelmi szállítmányok kritikus fontosságát, hozzátéve: ha ezek a szállítmányok akár csak egyetlen napot is késtek volna, a legutóbbi csapások következményei sokkal súlyosabbak lettek volna. Ezzel arra utalt, hogy az időben érkező nyugati támogatás létfontosságú Ukrajna védelmi képességeinek fenntartásához.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
