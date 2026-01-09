2026. január 9. péntek Marcell
Ukrajna fő szimbólumai - ukrán zászló és az ukrán ortodox egyház temploma - Kijevi Szent Szofia a háttérben Ukrajna Zászló Ország Háttér Nemzet Kijev, Ukrajna 03/10/2024
Világ

Már ekkora a baj? Kijev polgármestere a város elhagyására szólította fel az embereket

Pénzcentrum
2026. január 9. 15:33

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere pénteken arra kérte az ukrán főváros lakóit, hogy akik tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost, és olyan helyre utazzanak, ahol rendelkezésre áll alternatív áram- és fűtési lehetőség.

A felhívás azt követően jelent meg, hogy Oroszország újabb légicsapást hajtott végre Kijev ellen. Klicsko tájékoztatása szerint a főváros többlakásos épületeinek mintegy fele, közel hatezer ház maradt távhő nélkül, miután a támadás súlyosan megrongálta a létfontosságú infrastruktúrát. A város több pontján a vízellátás is akadozik.

A polgármester közölte, hogy a szolgáltatók mobil kazánházakat telepítettek a szociális intézményekhez, elsősorban kórházakhoz és szülészeti osztályokhoz. Az energetikai szakemberek folyamatosan dolgoznak az áram- és a távhőszolgáltatás helyreállításán. Klicsko szerint minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy a kijeviek otthonaiban minél hamarabb visszatérjenek az alapvető közszolgáltatások.

Hangsúlyozta, hogy a mostani, kombinált támadás eddig a legsúlyosabb károkat okozta a főváros energiaellátása szempontjából, ráadásul az előrejelzések szerint a következő napokban kedvezőtlen időjárás várható.

Mikola Kolisznik energetikai miniszterhelyettes sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Kijevben és környékén több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül. A Kijev megyei Szlavutics városában teljesen megszűnt az áramszolgáltatás. A támadások alállomásokat, nagyfeszültségű vezetékeket és energiatermelő létesítményeket is megrongáltak.

Julija Szviridenko a Telegramon azt írta, hogy a pénteki csapások során Oroszország célzottan a lakossági távhőt biztosító területi kazánházakat támadta. Megfogalmazása szerint ez energetikai terror, amelynek célja a tél fegyverként való felhasználása.

Ezzel összefüggésben Olekszij Kucserenko parlamenti képviselő, az energetikai bizottság alelnöke arról számolt be, hogy több kijevi kerületben a közszolgáltatók utasítást kaptak az épületeken belüli fűtési rendszerek leürítésére.
Címlapkép: Getty Images
