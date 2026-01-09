Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.
Már ekkora a baj? Kijev polgármestere a város elhagyására szólította fel az embereket
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere pénteken arra kérte az ukrán főváros lakóit, hogy akik tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost, és olyan helyre utazzanak, ahol rendelkezésre áll alternatív áram- és fűtési lehetőség.
A felhívás azt követően jelent meg, hogy Oroszország újabb légicsapást hajtott végre Kijev ellen. Klicsko tájékoztatása szerint a főváros többlakásos épületeinek mintegy fele, közel hatezer ház maradt távhő nélkül, miután a támadás súlyosan megrongálta a létfontosságú infrastruktúrát. A város több pontján a vízellátás is akadozik.
A polgármester közölte, hogy a szolgáltatók mobil kazánházakat telepítettek a szociális intézményekhez, elsősorban kórházakhoz és szülészeti osztályokhoz. Az energetikai szakemberek folyamatosan dolgoznak az áram- és a távhőszolgáltatás helyreállításán. Klicsko szerint minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy a kijeviek otthonaiban minél hamarabb visszatérjenek az alapvető közszolgáltatások.
Hangsúlyozta, hogy a mostani, kombinált támadás eddig a legsúlyosabb károkat okozta a főváros energiaellátása szempontjából, ráadásul az előrejelzések szerint a következő napokban kedvezőtlen időjárás várható.
Mikola Kolisznik energetikai miniszterhelyettes sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Kijevben és környékén több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül. A Kijev megyei Szlavutics városában teljesen megszűnt az áramszolgáltatás. A támadások alállomásokat, nagyfeszültségű vezetékeket és energiatermelő létesítményeket is megrongáltak.
Julija Szviridenko a Telegramon azt írta, hogy a pénteki csapások során Oroszország célzottan a lakossági távhőt biztosító területi kazánházakat támadta. Megfogalmazása szerint ez energetikai terror, amelynek célja a tél fegyverként való felhasználása.
Ezzel összefüggésben Olekszij Kucserenko parlamenti képviselő, az energetikai bizottság alelnöke arról számolt be, hogy több kijevi kerületben a közszolgáltatók utasítást kaptak az épületeken belüli fűtési rendszerek leürítésére.
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.
Magyarországra jön Donald Trump? Egyértelműen üzent az amerikai elnök: ezért találkozna Orbán Viktorral
Jelezte, hogy a két ország együttműködését a jövőben is erősítené, valamint sok sikert kívánt Orbán Viktornak a közelgő választási kampányhoz.
Egy ukrán támadás után mintegy 556 ezer ember maradt áram, további 200 ezer pedig ivóvíz nélkül a határ menti Belgorod megyében.
Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette.
Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék.
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,
A Lidl Franciaországban több száz reklámja miatt kapott hatalmas bírságot, mostantól nem sugározhat tévés hirdetéseket.
Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító hajót foglalt le az Atlanti-óceánon,
Olyan lépésre szánta el magát Donald Trump, amibe beleremeg a világ: sokkban az országok, óriási lavina indulhat el
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából.
Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak
Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között.
Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében.
A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Maduro uralma a kínai kapcsolatok is meggyengültek Venezuelában, ennek viszont az Egyesült Államok örül a legjobban.
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.