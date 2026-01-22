2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
Amerikai dolláros bankjegyek egymásra rakása.
Világ

Bedőltek a recessziós jóslatok: dübörög a gazdaság Amerikában

Pénzcentrum
2026. január 22. 18:45

Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték. A vállalati nyereségek szintén dinamikusan nőnek, ami azt jelzi, hogy az amerikai gazdaság lendülete töretlen, miközben a korábban felmerült recessziós félelmek és a gyors ütemű kamatcsökkentési várakozások egyre kevésbé tűnnek megalapozottnak

A Portfolio által szemlézett csütörtökön közzétett adatok sokrétű képet adnak az amerikai gazdaság állapotáról. A harmadik negyedévre vonatkozó bruttó hazai termék második becslése szerint a növekedési ütemet felfelé módosították: az előzetes 4,3 százalék helyett immár 4,4 százalékos bővülést mutat a GDP-adat.

A háztartások fogyasztási kiadásai évesített, negyedéves alapon számolva továbbra is 3,5 százalékkal emelkedtek, ami önmagában is erős teljesítménynek számít. A GDP-deflátor értéke változatlanul 3,7 százalék maradt. A vállalati eredmények a vártnál kedvezőbben alakultak: a profitok negyedéves összevetésben 4,7 százalékkal nőttek, szemben az elemzők által várt 4,4 százalékkal.

Az inflációs mutatók vegyes képet rajzolnak. A harmadik negyedévi személyes fogyasztási kiadásokhoz (PCE) kapcsolódó maginfláció, valamint az általános PCE-infláció egyaránt változatlan maradt, előbbi 2,9, utóbbi 2,6 százalékon. A munkaerőpiacon sem látható érdemi törés: az új munkanélküli-segélykérelmek száma csupán kismértékben emelkedett, az egy héttel korábbi 198 ezerről 200 ezerre.

Kapcsolódó cikkeink:

A friss statisztikák összességében nem rajzolják át gyökeresen az amerikai gazdaságról alkotott képet. A növekedés egyértelműen felgyorsult, miközben az áremelkedés üteme egyelőre nem mutat újabb gyorsulást. Ez ugyanakkor felveti a kérdést, mennyire volt indokolt a szeptemberi kamatcsökkentés egy olyan környezetben, ahol a GDP-növekedés tartósan meghaladja a nagyjából 2 százalékos egyensúlyi szintet, miközben az infláció továbbra is a jegybanki cél fölött alakul.

A jelenlegi gazdasági folyamatok értelmezéséhez fontos a tágabb nemzetközi környezet figyelembevétele is. Az Egyesült Államokban idén is magas beruházási aktivitás figyelhető meg, miközben a költségvetési politika érdemben laza. Világszerte több nagy gazdaság szintén expanzív fiskális politikát folytat, ami a globális költségvetési élénkítés és a jelentős beruházási dinamika együttesét eredményezi. Történelmi tapasztalatok alapján ez a helyzet kedvezőtlen feltételeket teremt a jövőbeli inflációs folyamatok szempontjából: a most nyilvánosságra hozott adatok is ezt támasztják alá, hiszen a növekedés robusztus, a munkaerőpiac stabil, tömeges elbocsátások nincsenek, miközben az infláció továbbra is a célszint felett marad.
