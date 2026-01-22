Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Bedőltek a recessziós jóslatok: dübörög a gazdaság Amerikában
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték. A vállalati nyereségek szintén dinamikusan nőnek, ami azt jelzi, hogy az amerikai gazdaság lendülete töretlen, miközben a korábban felmerült recessziós félelmek és a gyors ütemű kamatcsökkentési várakozások egyre kevésbé tűnnek megalapozottnak
A Portfolio által szemlézett csütörtökön közzétett adatok sokrétű képet adnak az amerikai gazdaság állapotáról. A harmadik negyedévre vonatkozó bruttó hazai termék második becslése szerint a növekedési ütemet felfelé módosították: az előzetes 4,3 százalék helyett immár 4,4 százalékos bővülést mutat a GDP-adat.
A háztartások fogyasztási kiadásai évesített, negyedéves alapon számolva továbbra is 3,5 százalékkal emelkedtek, ami önmagában is erős teljesítménynek számít. A GDP-deflátor értéke változatlanul 3,7 százalék maradt. A vállalati eredmények a vártnál kedvezőbben alakultak: a profitok negyedéves összevetésben 4,7 százalékkal nőttek, szemben az elemzők által várt 4,4 százalékkal.
Az inflációs mutatók vegyes képet rajzolnak. A harmadik negyedévi személyes fogyasztási kiadásokhoz (PCE) kapcsolódó maginfláció, valamint az általános PCE-infláció egyaránt változatlan maradt, előbbi 2,9, utóbbi 2,6 százalékon. A munkaerőpiacon sem látható érdemi törés: az új munkanélküli-segélykérelmek száma csupán kismértékben emelkedett, az egy héttel korábbi 198 ezerről 200 ezerre.
A friss statisztikák összességében nem rajzolják át gyökeresen az amerikai gazdaságról alkotott képet. A növekedés egyértelműen felgyorsult, miközben az áremelkedés üteme egyelőre nem mutat újabb gyorsulást. Ez ugyanakkor felveti a kérdést, mennyire volt indokolt a szeptemberi kamatcsökkentés egy olyan környezetben, ahol a GDP-növekedés tartósan meghaladja a nagyjából 2 százalékos egyensúlyi szintet, miközben az infláció továbbra is a jegybanki cél fölött alakul.
A jelenlegi gazdasági folyamatok értelmezéséhez fontos a tágabb nemzetközi környezet figyelembevétele is. Az Egyesült Államokban idén is magas beruházási aktivitás figyelhető meg, miközben a költségvetési politika érdemben laza. Világszerte több nagy gazdaság szintén expanzív fiskális politikát folytat, ami a globális költségvetési élénkítés és a jelentős beruházási dinamika együttesét eredményezi. Történelmi tapasztalatok alapján ez a helyzet kedvezőtlen feltételeket teremt a jövőbeli inflációs folyamatok szempontjából: a most nyilvánosságra hozott adatok is ezt támasztják alá, hiszen a növekedés robusztus, a munkaerőpiac stabil, tömeges elbocsátások nincsenek, miközben az infláció továbbra is a célszint felett marad.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Mutatjuk, miért elképzelhetetlen, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció.
Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak
Nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.
Az Európai Bizottság elnöke a davosi Világgazdasági Fórumon hibának nevezte Donald Trump tervezett vámemelését, és kétségbe vonta az amerikai elnök megbízhatóságát.
Donald Trump elnök hamarosan dönthet arról, ki váltja Jerome Powellt a Federal Reserve élén.