Átment von der Leyen paktuma: az új tagállamok vétójog nélkül léphetnének be az EU-ba

Szerbia és Albánia vezetői egy közös cikkben sürgették a Nyugat-Balkán uniós integrációjának felgyorsítását. A két politikus nyitott Ursula von der Leyen fokozatos bővítési tervére. Ez a megoldás vétójog nélküli tagságot kínálna. A térség csatlakozását azonban továbbra is súlyos jogállamisági problémák hátráltatják.

Aleksandar Vučić és Edi Rama a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent közös állásfoglalásukban vázolták fel a számukra elfogadható csatlakozási kereteket. Arra kérték az Európai Uniót, hogy gyorsítsa fel a folyamatot. Érvelésük szerint a régió kulcsszerepet játszhat a közösség gazdasági és politikai erejének növelésében. Komoly nyitottságot mutattak az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által javasolt fokozatos bővítés iránt. Ez a modell olyan tagállami státuszt biztosítana az újonnan csatlakozóknak, amelyért cserébe le kellene mondaniuk a vétójogukról és az uniós intézményekben betölthető pozícióikról.- közölte a Portfolio.

A politikusok azt is szorgalmazzák, hogy a nyugat-balkáni országok gyorsított eljárásban csatlakozhassanak az egységes európai piachoz és a schengeni övezethez. Ahogy fogalmaztak: ez számukra "nem egy távoli álom, hanem egy konkrét határidő, amely egyszerű számításokon alapszik".

Bár a csatlakozáshoz az egyik állam már közelebb állhat, az Európai Unió nem véletlenül halogatja régóta a térség teljes körű integrációját. A csatlakozás legnagyobb akadályát továbbra is a súlyos belső hiányosságok jelentik. A régió országaiban a mai napig aggályok övezik a jogállamiság helyzetét, a korrupció elleni fellépést, a média sokszínűségét, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségét.