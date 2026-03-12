2026. március 12. csütörtök Gergely
Berlaymont épület, az Európai Bizottság, az Európai Unió végrehajtó szervének székhelye a Robert Schuman körforgalomban, a brüsszeli európai negyedben, Belgiumban 2025. július 16-án.
Világ

Átment von der Leyen paktuma: az új tagállamok vétójog nélkül léphetnének be az EU-ba

Pénzcentrum
2026. március 12. 10:07

Szerbia és Albánia vezetői egy közös cikkben sürgették a Nyugat-Balkán uniós integrációjának felgyorsítását. A két politikus nyitott Ursula von der Leyen fokozatos bővítési tervére. Ez a megoldás vétójog nélküli tagságot kínálna. A térség csatlakozását azonban továbbra is súlyos jogállamisági problémák hátráltatják.

Aleksandar Vučić és Edi Rama a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent közös állásfoglalásukban vázolták fel a számukra elfogadható csatlakozási kereteket. Arra kérték az Európai Uniót, hogy gyorsítsa fel a folyamatot. Érvelésük szerint a régió kulcsszerepet játszhat a közösség gazdasági és politikai erejének növelésében. Komoly nyitottságot mutattak az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által javasolt fokozatos bővítés iránt. Ez a modell olyan tagállami státuszt biztosítana az újonnan csatlakozóknak, amelyért cserébe le kellene mondaniuk a vétójogukról és az uniós intézményekben betölthető pozícióikról.- közölte a Portfolio.

A politikusok azt is szorgalmazzák, hogy a nyugat-balkáni országok gyorsított eljárásban csatlakozhassanak az egységes európai piachoz és a schengeni övezethez. Ahogy fogalmaztak: ez számukra "nem egy távoli álom, hanem egy konkrét határidő, amely egyszerű számításokon alapszik".

Bár a csatlakozáshoz az egyik állam már közelebb állhat, az Európai Unió nem véletlenül halogatja régóta a térség teljes körű integrációját. A csatlakozás legnagyobb akadályát továbbra is a súlyos belső hiányosságok jelentik. A régió országaiban a mai napig aggályok övezik a jogállamiság helyzetét, a korrupció elleni fellépést, a média sokszínűségét, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségét.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #európai bizottság #eu #szerbia #nemzetközi #világ #bővítés #politika #ursula von der leyen #külpolitika #albánia

