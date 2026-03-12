A globális példák azt mutatják, hogy a függetlenedés felgyorsítható lenne, de ehhez lényegesen több beruházásra van szükség.
Átment von der Leyen paktuma: az új tagállamok vétójog nélkül léphetnének be az EU-ba
Szerbia és Albánia vezetői egy közös cikkben sürgették a Nyugat-Balkán uniós integrációjának felgyorsítását. A két politikus nyitott Ursula von der Leyen fokozatos bővítési tervére. Ez a megoldás vétójog nélküli tagságot kínálna. A térség csatlakozását azonban továbbra is súlyos jogállamisági problémák hátráltatják.
Aleksandar Vučić és Edi Rama a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent közös állásfoglalásukban vázolták fel a számukra elfogadható csatlakozási kereteket. Arra kérték az Európai Uniót, hogy gyorsítsa fel a folyamatot. Érvelésük szerint a régió kulcsszerepet játszhat a közösség gazdasági és politikai erejének növelésében. Komoly nyitottságot mutattak az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által javasolt fokozatos bővítés iránt. Ez a modell olyan tagállami státuszt biztosítana az újonnan csatlakozóknak, amelyért cserébe le kellene mondaniuk a vétójogukról és az uniós intézményekben betölthető pozícióikról.- közölte a Portfolio.
A politikusok azt is szorgalmazzák, hogy a nyugat-balkáni országok gyorsított eljárásban csatlakozhassanak az egységes európai piachoz és a schengeni övezethez. Ahogy fogalmaztak: ez számukra "nem egy távoli álom, hanem egy konkrét határidő, amely egyszerű számításokon alapszik".
Bár a csatlakozáshoz az egyik állam már közelebb állhat, az Európai Unió nem véletlenül halogatja régóta a térség teljes körű integrációját. A csatlakozás legnagyobb akadályát továbbra is a súlyos belső hiányosságok jelentik. A régió országaiban a mai napig aggályok övezik a jogállamiság helyzetét, a korrupció elleni fellépést, a média sokszínűségét, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségét.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Meredeken emelkednek az olajárak a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt.
Másfél hete tart az iráni konfliktus mely miatt komoly zavar keletkezett a globális légi közlekedésben.
A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is, ráadásul igen magas szintre jutott el.
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében, folytatódik a térség szinte teljes közlekedési bénultsága.
Trump diplomatája meglepő kijelentést tett: közel a pillanat, amikor lezárulhat az ukrajnai konfliktus
Az amerikai főtárgyaló szerint a felek leharcoltak, a genfi tárgyalások óta jelentős előrelépés történt a béke felé.
Zelenszkij szerint az ukrán csapatok tapasztalata kulcsfontosságú lehet az iráni Shahed drónok elleni védekezésben.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.
Donald Tusk dörzsölheti a tenyerét: végzetes öngólnak bizonyulhat a nagy rivális radikális fordulata
Ezzel a csökkenő támogatottságot és a szélsőjobboldal erősödését próbálja megállítani.
A német politikát komoly figyelmeztetés érte a baden-württembergi tartományi választás után.
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket.
Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott.
A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van.
Von der Leyen durva beismerése egy csúcstalálkozón: ez volt Európa legnagyobb tévedése, de már készül a terv
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület új stratégiát indít a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésére.
Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország
A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek.
A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
