A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába, amelyen a globális kőolajszállítmányok mintegy ötöde halad át. Erről két, az ügyet ismerő forrás számolt be a CNN-nek az amerikai hírszerzés információira hivatkozva - tudósított a CNN.
Az aknatelepítés egyelőre nem tömeges mértékű: az elmúlt napokban csupán néhány tucat aknát helyeztek el a szorosban. Irán ugyanakkor kisebb tengeri egységeinek és aknarakó hajóinak 80-90 százalékát továbbra is készenlétben tartja, így akár több száz aknát is képes lenne telepíteni a vízi útvonalon. Az Iszlám Forradalmi Gárda az iráni haditengerészettel együtt gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartja a szorost. Ezek az erők képesek egy olyan védelmi rendszert kiépíteni, amely elszórt aknatelepítő egységekből, robbanóanyaggal megrakott hajókból és part menti rakétaállásokból áll.
Donald Trump a Truth Social platformon kedden azt írta: ha Irán aknákat helyezett el a Hormuzi-szorosban, azokat azonnal el kell távolítania. Ellenkező esetben az országnak "soha nem látott szintű" következményekkel kell szembenéznie. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter ezt követően az X-en jelentette be, hogy Trump utasítására az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) megkezdte az inaktív aknarakó hajók megsemmisítését a szorosban. A CENTCOM kedd este közölte, hogy több iráni haditengerészeti hajót, köztük tizenhat aknarakót semmisítettek meg a Hormuzi-szoros közelében.
A Forradalmi Gárda korábban figyelmeztetett, hogy a szoroson áthaladó bármely hajót támadás érhet. A tengerszoros a háború kitörése óta gyakorlatilag le van zárva. Az áthaladás magas kockázatai miatt amerikai források a "halál völgyeként" jellemzik a szoros jelenlegi állapotát. Az amerikai haditengerészet keddig nem biztosított fegyveres kíséretet a civil hajóknak a szoroson keresztül, bár Trump hétfőn jelezte, hogy már vizsgálják ennek lehetőségét.
A szoros lezárása miatt naponta közel 15 millió hordónyi kőolaj, valamint további 4,5 millió hordónyi finomított üzemanyag reked a Perzsa-öbölben. Irak és Kuvait számára nem létezik alternatív útvonal az olajszállításhoz.
A G7-csoport jelezte, hogy a stratégiai készletek felszabadításával próbálhatja ellensúlyozni a kínálati kiesést. A bizonytalanság kedden heves volatilitást okozott a kőolajpiacon, így a hordónkénti ár 80 dollár alatti és 90 dollár fölötti szintek között ingadozott.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
