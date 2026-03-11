2026. március 11. szerda Szilárd
Nagy olajszállító tartályhajó füstöl a Hormuzi-szorosban, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog

Pénzcentrum
2026. március 11. 09:41

Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába, amelyen a globális kőolajszállítmányok mintegy ötöde halad át. Erről két, az ügyet ismerő forrás számolt be a CNN-nek az amerikai hírszerzés információira hivatkozva - tudósított a CNN.

Az aknatelepítés egyelőre nem tömeges mértékű: az elmúlt napokban csupán néhány tucat aknát helyeztek el a szorosban. Irán ugyanakkor kisebb tengeri egységeinek és aknarakó hajóinak 80-90 százalékát továbbra is készenlétben tartja, így akár több száz aknát is képes lenne telepíteni a vízi útvonalon. Az Iszlám Forradalmi Gárda az iráni haditengerészettel együtt gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartja a szorost. Ezek az erők képesek egy olyan védelmi rendszert kiépíteni, amely elszórt aknatelepítő egységekből, robbanóanyaggal megrakott hajókból és part menti rakétaállásokból áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Donald Trump a Truth Social platformon kedden azt írta: ha Irán aknákat helyezett el a Hormuzi-szorosban, azokat azonnal el kell távolítania. Ellenkező esetben az országnak "soha nem látott szintű" következményekkel kell szembenéznie. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter ezt követően az X-en jelentette be, hogy Trump utasítására az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) megkezdte az inaktív aknarakó hajók megsemmisítését a szorosban. A CENTCOM kedd este közölte, hogy több iráni haditengerészeti hajót, köztük tizenhat aknarakót semmisítettek meg a Hormuzi-szoros közelében.

A Forradalmi Gárda korábban figyelmeztetett, hogy a szoroson áthaladó bármely hajót támadás érhet. A tengerszoros a háború kitörése óta gyakorlatilag le van zárva. Az áthaladás magas kockázatai miatt amerikai források a "halál völgyeként" jellemzik a szoros jelenlegi állapotát. Az amerikai haditengerészet keddig nem biztosított fegyveres kíséretet a civil hajóknak a szoroson keresztül, bár Trump hétfőn jelezte, hogy már vizsgálják ennek lehetőségét.

Kapcsolódó cikkeink:

A szoros lezárása miatt naponta közel 15 millió hordónyi kőolaj, valamint további 4,5 millió hordónyi finomított üzemanyag reked a Perzsa-öbölben. Irak és Kuvait számára nem létezik alternatív útvonal az olajszállításhoz.

A G7-csoport jelezte, hogy a stratégiai készletek felszabadításával próbálhatja ellensúlyozni a kínálati kiesést. A bizonytalanság kedden heves volatilitást okozott a kőolajpiacon, így a hordónkénti ár 80 dollár alatti és 90 dollár fölötti szintek között ingadozott.
Címlapkép: Getty Images
#energia #világ #konfliktus #usa #donald trump #irán #olajár #hajózás #geopolitika #háború #kőolaj

