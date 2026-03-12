Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen.
Lángba borultak a hajók a tengeren: elszabadult az olaj ára, komoly bajba kerülhet az egész világ
Tovább mélyül a közel-keleti krízis. Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett. Miközben az amerikai és izraeli erők folyamatosan bombázzák az országot, Teherán és szövetségesei több fronton is kiterjesztették a csapásokat. Mindez komoly fenyegetést jelent a globális energiabiztonságra és a térség stabilitására - írta meg a Portfolio.
A február 28-án kirobbant fegyveres konfliktus legújabb hullámában az iráni erők egyetlen nap alatt hat olajszállító tankert támadtak meg a Perzsa-öbölben. A háború kezdete óta így már tizenhat kereskedelmi hajót ért találat. Az egyik legsúlyosabb incidens során egy Irak partjainál megrekedt thaiföldi hajó kigyulladt. A támadásban legalább harmincnyolcan megsérültek, és halálos áldozatokról is érkeztek jelentések. A folyamatos fenyegetés miatt Irak teljesen leállította olajkikötőinek működését. A Hormuzi-szoros térségét érintő súlyos ellátási zavaroktól tartva a befektetők kockázatkerülővé váltak. Ennek hatására a nemzetközi tőzsdék esésnek indultak, a Brent kőolaj ára pedig egy tízszázalékos ugrást követően ismét átlépte a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt.
Bár Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is a háború végét vetítette előre, a valóságban a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Az amerikai és az izraeli légierő intenzíven bombázza az iráni területeket. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) felvételeket is közzétett arról, ahogyan az iráni légierő C-130-as és Il-76-os katonai szállítógépeit semmisítik meg. Válaszul az iráni vezetés amerikai technológiai cégek közel-keleti irodáinak lebombázásával fenyegetőzik.
A fegyveres konfliktus kiterjedt a szomszédos országokra is. Libanonból a Hezbollah és az iráni haderő közösen indított támadást. A terrorszervezet 150 rakétát lőtt ki Izraelre, a csapásokban eddig két ember sebesült meg. Ezzel párhuzamosan egy izraeli rakéta csapódott be Bejrút tengerparti övezetében, ahol nyolc ember vesztette életét. A sajtóbeszámolók szerint a célba vett térségben nem volt érdemi Hezbollah-jelenlét.
A régió más pontjain is fokozódtak a harci cselekmények. Rakétatámadás érte az olasz hadsereg iraki Kurdisztánban, Erbilben található támaszpontját. Irán drónokkal kísérelt meg csapást mérni a szaúd-arábiai Sajba olajmezőre, de a helyi légvédelem hárította az akciót. A drón- és rakétafenyegetés miatt az Egyesült Arab Emírségek a világon elsőként, éles háborús körülmények között vetette be a Dél-Koreától kapott Cshongung-2 légvédelmi rendszert.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A katonai események mellett a teheráni vezetés hivatalosan is megerősítette a sajtóban megjelent értesüléseket. Ezek szerint Irán új legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei ajatollah még a háború első napján megsérült.
Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie.
Másfél hete tart az iráni konfliktus mely miatt komoly zavar keletkezett a globális légi közlekedésben.
A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is, ráadásul igen magas szintre jutott el.
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében, folytatódik a térség szinte teljes közlekedési bénultsága.
Trump diplomatája meglepő kijelentést tett: közel a pillanat, amikor lezárulhat az ukrajnai konfliktus
Az amerikai főtárgyaló szerint a felek leharcoltak, a genfi tárgyalások óta jelentős előrelépés történt a béke felé.
Zelenszkij szerint az ukrán csapatok tapasztalata kulcsfontosságú lehet az iráni Shahed drónok elleni védekezésben.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.
Donald Tusk dörzsölheti a tenyerét: végzetes öngólnak bizonyulhat a nagy rivális radikális fordulata
Ezzel a csökkenő támogatottságot és a szélsőjobboldal erősödését próbálja megállítani.
A német politikát komoly figyelmeztetés érte a baden-württembergi tartományi választás után.
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket.
Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott.
A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van.
Von der Leyen durva beismerése egy csúcstalálkozón: ez volt Európa legnagyobb tévedése, de már készül a terv
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület új stratégiát indít a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésére.
Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország
A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek.
A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.