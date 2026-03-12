2026. március 12. csütörtök Gergely
This oil tanker is in a queue and is waiting for its turn to get loaded by barrels of oil. Here is the Persian Gulf in the south of Iran where there are numbers of Iranian and Arab oil and gas suppliers.
Világ

Lángba borultak a hajók a tengeren: elszabadult az olaj ára, komoly bajba kerülhet az egész világ

Pénzcentrum
2026. március 12. 09:15

Tovább mélyül a közel-keleti krízis. Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett. Miközben az amerikai és izraeli erők folyamatosan bombázzák az országot, Teherán és szövetségesei több fronton is kiterjesztették a csapásokat. Mindez komoly fenyegetést jelent a globális energiabiztonságra és a térség stabilitására - írta meg a Portfolio.

A február 28-án kirobbant fegyveres konfliktus legújabb hullámában az iráni erők egyetlen nap alatt hat olajszállító tankert támadtak meg a Perzsa-öbölben. A háború kezdete óta így már tizenhat kereskedelmi hajót ért találat. Az egyik legsúlyosabb incidens során egy Irak partjainál megrekedt thaiföldi hajó kigyulladt. A támadásban legalább harmincnyolcan megsérültek, és halálos áldozatokról is érkeztek jelentések. A folyamatos fenyegetés miatt Irak teljesen leállította olajkikötőinek működését. A Hormuzi-szoros térségét érintő súlyos ellátási zavaroktól tartva a befektetők kockázatkerülővé váltak. Ennek hatására a nemzetközi tőzsdék esésnek indultak, a Brent kőolaj ára pedig egy tízszázalékos ugrást követően ismét átlépte a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt.

Bár Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is a háború végét vetítette előre, a valóságban a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Az amerikai és az izraeli légierő intenzíven bombázza az iráni területeket. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) felvételeket is közzétett arról, ahogyan az iráni légierő C-130-as és Il-76-os katonai szállítógépeit semmisítik meg. Válaszul az iráni vezetés amerikai technológiai cégek közel-keleti irodáinak lebombázásával fenyegetőzik.

A fegyveres konfliktus kiterjedt a szomszédos országokra is. Libanonból a Hezbollah és az iráni haderő közösen indított támadást. A terrorszervezet 150 rakétát lőtt ki Izraelre, a csapásokban eddig két ember sebesült meg. Ezzel párhuzamosan egy izraeli rakéta csapódott be Bejrút tengerparti övezetében, ahol nyolc ember vesztette életét. A sajtóbeszámolók szerint a célba vett térségben nem volt érdemi Hezbollah-jelenlét.

A régió más pontjain is fokozódtak a harci cselekmények. Rakétatámadás érte az olasz hadsereg iraki Kurdisztánban, Erbilben található támaszpontját. Irán drónokkal kísérelt meg csapást mérni a szaúd-arábiai Sajba olajmezőre, de a helyi légvédelem hárította az akciót. A drón- és rakétafenyegetés miatt az Egyesült Arab Emírségek a világon elsőként, éles háborús körülmények között vetette be a Dél-Koreától kapott Cshongung-2 légvédelmi rendszert.

A katonai események mellett a teheráni vezetés hivatalosan is megerősítette a sajtóban megjelent értesüléseket. Ezek szerint Irán új legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei ajatollah még a háború első napján megsérült.
Címlapkép: Getty Images
