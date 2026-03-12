Lángba borultak a hajók a tengeren: elszabadult az olaj ára, komoly bajba kerülhet az egész világ

Tovább mélyül a közel-keleti krízis. Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett. Miközben az amerikai és izraeli erők folyamatosan bombázzák az országot, Teherán és szövetségesei több fronton is kiterjesztették a csapásokat. Mindez komoly fenyegetést jelent a globális energiabiztonságra és a térség stabilitására - írta meg a Portfolio.

A február 28-án kirobbant fegyveres konfliktus legújabb hullámában az iráni erők egyetlen nap alatt hat olajszállító tankert támadtak meg a Perzsa-öbölben. A háború kezdete óta így már tizenhat kereskedelmi hajót ért találat. Az egyik legsúlyosabb incidens során egy Irak partjainál megrekedt thaiföldi hajó kigyulladt. A támadásban legalább harmincnyolcan megsérültek, és halálos áldozatokról is érkeztek jelentések. A folyamatos fenyegetés miatt Irak teljesen leállította olajkikötőinek működését. A Hormuzi-szoros térségét érintő súlyos ellátási zavaroktól tartva a befektetők kockázatkerülővé váltak. Ennek hatására a nemzetközi tőzsdék esésnek indultak, a Brent kőolaj ára pedig egy tízszázalékos ugrást követően ismét átlépte a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt.

Bár Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is a háború végét vetítette előre, a valóságban a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Az amerikai és az izraeli légierő intenzíven bombázza az iráni területeket. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) felvételeket is közzétett arról, ahogyan az iráni légierő C-130-as és Il-76-os katonai szállítógépeit semmisítik meg. Válaszul az iráni vezetés amerikai technológiai cégek közel-keleti irodáinak lebombázásával fenyegetőzik.

A fegyveres konfliktus kiterjedt a szomszédos országokra is. Libanonból a Hezbollah és az iráni haderő közösen indított támadást. A terrorszervezet 150 rakétát lőtt ki Izraelre, a csapásokban eddig két ember sebesült meg. Ezzel párhuzamosan egy izraeli rakéta csapódott be Bejrút tengerparti övezetében, ahol nyolc ember vesztette életét. A sajtóbeszámolók szerint a célba vett térségben nem volt érdemi Hezbollah-jelenlét.

A régió más pontjain is fokozódtak a harci cselekmények. Rakétatámadás érte az olasz hadsereg iraki Kurdisztánban, Erbilben található támaszpontját. Irán drónokkal kísérelt meg csapást mérni a szaúd-arábiai Sajba olajmezőre, de a helyi légvédelem hárította az akciót. A drón- és rakétafenyegetés miatt az Egyesült Arab Emírségek a világon elsőként, éles háborús körülmények között vetette be a Dél-Koreától kapott Cshongung-2 légvédelmi rendszert.

A katonai események mellett a teheráni vezetés hivatalosan is megerősítette a sajtóban megjelent értesüléseket. Ezek szerint Irán új legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei ajatollah még a háború első napján megsérült.