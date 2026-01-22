Az asztalra csapott Trump, az Egyesült Államok kivonul a világszervezetből: elég súlyos problémákat okozhat

Az Egyesült Államok 2026. január 22-én hivatalosan kilépett az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) egy Donald Trump elnök által 2025-ben hozott döntés nyomán. A kilépés figyelmeztetések és jogi aggályok közepette történt, és közegészségügyi szakértők világméretű hatásokat emlegetnek.

Washington szerint a WHO nem kezelte megfelelően a járványokat és válságokat, ezért Trump kormányzata felfüggesztett minden további amerikai pénzügyi támogatást. Az Egyesült Államok korábban a szervezet legnagyobb adományozója volt, a teljes költségvetés körülbelül 18 százalékát biztosította.

A kilépés jogi vitákat is kivált. Az amerikai jogszabályok szerint egyéves felmondási idő és mintegy 260 millió dollárnyi elmaradt tagsági díj megfizetése szükséges a távozáshoz, de a WHO szerint ez a díj még nem került rendezésre. Kritikusok szerint a lépés jogszerűsége kérdéses.

A WHO költségvetése az USA távozása miatt válságba került. A szervezet már felére csökkentette vezetői gárdáját és a dolgozók nagy részétől kénytelen megválni. Ez a döntés a WHO képességét gyengítheti az egészségügyi veszélyek felismerésében és kezelésében világszerte.

A WHO főigazgatója és más egészségügyi szakértők bírálják a döntést. Ők azt mondják, hogy a szervezet nélkülözhetetlen a nemzetközi koordinációhoz járványok és más egészségügyi kihívások esetén, és a távozás negatív következményekkel járhat mind az Egyesült Államoknak, mind a világnak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bill Gates, a globális egészségügyi kezdeményezések egyik kulcsfinanszírozója, azt mondta, hogy nem számít rövid távú visszatérésre, de továbbra is támogatná a WHO-t.

Az amerikai döntés hatása hosszabb távon az egészségügyi válságokra adott nemzetközi válaszokra, az oltási programokra és a fertőző betegségek elleni küzdelemre is kiterjedhet. A szakértők szerint a világ koordinációja nehezebb lesz az Egyesült Államok részvétele nélkül.