2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
0 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A female doctor who is wearing medical exam gloves and a face mask is ready to administrate the injection.
Egészség

Az asztalra csapott Trump, az Egyesült Államok kivonul a világszervezetből: elég súlyos problémákat okozhat

Pénzcentrum
2026. január 22. 13:43

Az Egyesült Államok 2026. január 22-én hivatalosan kilépett az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) egy Donald Trump elnök által 2025-ben hozott döntés nyomán. A kilépés figyelmeztetések és jogi aggályok közepette történt, és közegészségügyi szakértők világméretű hatásokat emlegetnek.

Washington szerint a WHO nem kezelte megfelelően a járványokat és válságokat, ezért Trump kormányzata felfüggesztett minden további amerikai pénzügyi támogatást. Az Egyesült Államok korábban a szervezet legnagyobb adományozója volt, a teljes költségvetés körülbelül 18 százalékát biztosította.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kilépés jogi vitákat is kivált. Az amerikai jogszabályok szerint egyéves felmondási idő és mintegy 260 millió dollárnyi elmaradt tagsági díj megfizetése szükséges a távozáshoz, de a WHO szerint ez a díj még nem került rendezésre. Kritikusok szerint a lépés jogszerűsége kérdéses.

A WHO költségvetése az USA távozása miatt válságba került. A szervezet már felére csökkentette vezetői gárdáját és a dolgozók nagy részétől kénytelen megválni. Ez a döntés a WHO képességét gyengítheti az egészségügyi veszélyek felismerésében és kezelésében világszerte.

Kapcsolódó cikkeink:

A WHO főigazgatója és más egészségügyi szakértők bírálják a döntést. Ők azt mondják, hogy a szervezet nélkülözhetetlen a nemzetközi koordinációhoz járványok és más egészségügyi kihívások esetén, és a távozás negatív következményekkel járhat mind az Egyesült Államoknak, mind a világnak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bill Gates, a globális egészségügyi kezdeményezések egyik kulcsfinanszírozója, azt mondta, hogy nem számít rövid távú visszatérésre, de továbbra is támogatná a WHO-t.

Az amerikai döntés hatása hosszabb távon az egészségügyi válságokra adott nemzetközi válaszokra, az oltási programokra és a fertőző betegségek elleni küzdelemre is kiterjedhet. A szakértők szerint a világ koordinációja nehezebb lesz az Egyesült Államok részvétele nélkül.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #egészségügy #egyesült államok #gazdaság #vakcina #nemzetközi #donald trump #politika #világjárvány #egészségügyi világszervezet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:33
14:14
14:03
13:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
2026. január 22.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 22. csütörtök
Vince, Artúr
4. hét
Január 22.
A magyar kultúra napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
2 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
4 napja
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
4
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
5
1 hónapja
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valuta
külföldi fizetőeszköz (bankjegy, érme).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 14:33
Itt az újabb magyar világsiker: tarolt a budapesti csúcsétterem pizzája a rangos olasz versenyen
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 13:37
Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?
Agrárszektor  |  2026. január 22. 13:32
Gazdaságokat sodorhat veszélybe az, ami Magyarországon történik