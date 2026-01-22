Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
Az asztalra csapott Trump, az Egyesült Államok kivonul a világszervezetből: elég súlyos problémákat okozhat
Az Egyesült Államok 2026. január 22-én hivatalosan kilépett az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) egy Donald Trump elnök által 2025-ben hozott döntés nyomán. A kilépés figyelmeztetések és jogi aggályok közepette történt, és közegészségügyi szakértők világméretű hatásokat emlegetnek.
Washington szerint a WHO nem kezelte megfelelően a járványokat és válságokat, ezért Trump kormányzata felfüggesztett minden további amerikai pénzügyi támogatást. Az Egyesült Államok korábban a szervezet legnagyobb adományozója volt, a teljes költségvetés körülbelül 18 százalékát biztosította.
A kilépés jogi vitákat is kivált. Az amerikai jogszabályok szerint egyéves felmondási idő és mintegy 260 millió dollárnyi elmaradt tagsági díj megfizetése szükséges a távozáshoz, de a WHO szerint ez a díj még nem került rendezésre. Kritikusok szerint a lépés jogszerűsége kérdéses.
A WHO költségvetése az USA távozása miatt válságba került. A szervezet már felére csökkentette vezetői gárdáját és a dolgozók nagy részétől kénytelen megválni. Ez a döntés a WHO képességét gyengítheti az egészségügyi veszélyek felismerésében és kezelésében világszerte.
A WHO főigazgatója és más egészségügyi szakértők bírálják a döntést. Ők azt mondják, hogy a szervezet nélkülözhetetlen a nemzetközi koordinációhoz járványok és más egészségügyi kihívások esetén, és a távozás negatív következményekkel járhat mind az Egyesült Államoknak, mind a világnak.
Bill Gates, a globális egészségügyi kezdeményezések egyik kulcsfinanszírozója, azt mondta, hogy nem számít rövid távú visszatérésre, de továbbra is támogatná a WHO-t.
Az amerikai döntés hatása hosszabb távon az egészségügyi válságokra adott nemzetközi válaszokra, az oltási programokra és a fertőző betegségek elleni küzdelemre is kiterjedhet. A szakértők szerint a világ koordinációja nehezebb lesz az Egyesült Államok részvétele nélkül.
