Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított

Vlagyimir Putyin személyesen biztosította Donald Trumpot arról, hogy Oroszország nem ad át hírszerzési és felderítési adatokat Iránnak. A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket - jelentette a Portfolio.

Steven Witkoff vezető amerikai diplomata a CNBC-nek nyilatkozva megerősítette a telefonbeszélgetés tényét. Elmondása szerint bíznak az orosz elnök szavában. Egyúttal remélik, hogy Moszkva valóban nem oszt meg érzékeny információkat a közel-keleti országgal.

A felderítési adatok kérdése azért vált égetővé, mert amerikai lapértesülések szerint egy közös izraeli-amerikai katonai akció napok alatt megsemmisítette Irán saját hírszerzési kapacitásait.

A jelentésekből kiderül, hogy Teherán ezt követően orosz adatok felhasználásával indított rakéta- és dróntámadásokat amerikai hajók, illetve katonai támaszpontok ellen.

A helyzetet bonyolítja, hogy Oroszország és Irán stratégiai szövetségesek. A két állam számos katonai területen – többek között a fegyverkereskedelemben és a közös hadgyakorlatok során is – szorosan együttműködik.