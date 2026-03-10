Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott.
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
Vlagyimir Putyin személyesen biztosította Donald Trumpot arról, hogy Oroszország nem ad át hírszerzési és felderítési adatokat Iránnak. A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket - jelentette a Portfolio.
Steven Witkoff vezető amerikai diplomata a CNBC-nek nyilatkozva megerősítette a telefonbeszélgetés tényét. Elmondása szerint bíznak az orosz elnök szavában. Egyúttal remélik, hogy Moszkva valóban nem oszt meg érzékeny információkat a közel-keleti országgal.
A felderítési adatok kérdése azért vált égetővé, mert amerikai lapértesülések szerint egy közös izraeli-amerikai katonai akció napok alatt megsemmisítette Irán saját hírszerzési kapacitásait.
A jelentésekből kiderül, hogy Teherán ezt követően orosz adatok felhasználásával indított rakéta- és dróntámadásokat amerikai hajók, illetve katonai támaszpontok ellen.
A helyzetet bonyolítja, hogy Oroszország és Irán stratégiai szövetségesek. A két állam számos katonai területen – többek között a fegyverkereskedelemben és a közös hadgyakorlatok során is – szorosan együttműködik.
A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
Hiába zuhant be az ár, gigantikus csőd fenyegeti a világ legnagyobb kakaótermelőit: raktárakban áll a temérdek áru
Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart.
Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban.
A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben.
Dinasztikus puccs a színfalak mögött? Így szerezte meg a teljhatalmat a rejtőzködő Modzstaba Hámenei
Modzstaba Hámenei, az amerikai-izraeli csapásokban életét vesztett Ali Hámenei ajatollah fia lett Irán új legfelsőbb vezetője.
A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába.
Teljes pálfordulás a Trump-kormányzattól: akkora a baj a világpiacon, hogy elképesztően ritka lépésre szánták el magukat
A G7-országok pénzügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson egyeztetnek a stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.
Hatalmas nukleáris arzenál mozgósításába kezdett Európa: óriási a feszültség, a legrosszabbra is felkészültek
Az Európai Unió nukleáris elrettentő erejét gyakorlatilag Franciaország adja, amely mintegy 290 saját fejlesztésű atomtöltettel rendelkezik.
Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre.
Végleg átírnák a világ sorsát: Putyin régi terve kerülhet elő, asztalhoz ültetnék a legnagyobb hatalmakat
Szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk, és ez miként viszonyul a korábban meghatározott normákhoz - mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Mély megrendüléssel szólalt meg XIV. Leó pápa: egy újabb szeretett nemzet süllyedhet a háború poklába
Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa.
Most közölte Irán: megvan az új nagyvezér, ez mindent megváltoztat, nem jött be a "Nagy Sátán" terve
Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét - közölték az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai. A megválasztott személy nevét azonban nem hirdették ki.
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
A következő évtizedben eldőlhet, hogy a hangsúly a föld mélyéről a felszínre, illetve a geopolitikai alkukról a technológiai innovációra helyeződik-e át.
Az USA és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.