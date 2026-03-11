A Portfolio kiszámolta, a módosítások után milyen tételekből tevődik össze az üzemanyagár.
Donald Tusk dörzsölheti a tenyerét: végzetes öngólnak bizonyulhat a nagy rivális radikális fordulata
Bár a következő lengyel parlamenti választásokig még több mint másfél év van hátra, a legnagyobb ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) már megnevezte miniszterelnök-jelöltjét. A keményvonalas volt oktatási miniszter, Przemysław Czarnek kiválasztása Jarosław Kaczyński pártelnök stratégiai lépése. Ezzel a csökkenő támogatottságot és a szélsőjobboldal erősödését próbálja megállítani. A radikális fordulat azonban kockázatos. Akár a jelenlegi kormányfő, Donald Tusk malmára is hajthatja a vizet a mérsékelt szavazók mozgósításával - tudósított a Portfolio.
A döntéssel a 76 éves Kaczyński a PiS radikális szárnyának kedvezett. Ő a háttérből továbbra is szilárdan irányítja a pártot. A lépés egyértelmű elmozdulás a Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök fémjelezte mérsékeltebb vonaltól. A 48 éves Czarnek 2020 és 2023 között vezette az oktatási tárcát. Határozott LMBTQ-ellenes kijelentéseiről, valamint a hagyományos katolikus értékek harcos képviseletéről ismert.
A korai jelölés hátterében a lengyel belpolitikai erőviszonyok átrendeződése áll. Donald Tusk Polgári Koalíciója jelenleg 35 százalékos támogatottsággal stabilan vezet. Ezzel szemben a PiS népszerűsége tavaly ősz óta folyamatosan esik, mára pedig 10 százalékpontos hátrányba került. Eközben a szélsőjobboldali pártok – a Konföderáció és a Lengyel Korona Konföderációja (KKP) – együttes támogatottsága már megközelíti a PiS eredményeit. A Tusk-féle kormánykoalíció korábbi centrista szövetségesei szétesőben vannak. Egy esetleges jobboldali összefogás így elméletben többséget szerezhetne 2027-ben. Kaczyński célja tehát kettős. Czarnekkel akarja visszacsábítani a szélsőjobbra sodródott szavazókat, miközben nyitva hagyja az ajtót egy jövőbeli koalíció előtt.
Egy átfogó jobboldali szövetség létrejöttének azonban komoly akadályai vannak. A KKP vezetője, Grzegorz Braun nyíltan antiszemita, valamint Amerika- és EU-ellenes nézeteket vall. Ez a PiS számára külpolitikai szempontból vállalhatatlan. A lengyel politikában az Egyesült Államokkal való szövetség megkérdőjelezhetetlen alapvetés.
Ráadásul a PiS kifejezetten jó viszonyt ápol a Donald Trump vezette amerikai jobboldallal. Ha a párt hivatalosan is szövetségre lépne a radikálisokkal, ezt a kulcsfontosságú nemzetközi támogatást kockáztatná. Ezt felismerve Kaczyński elzárkózott a Braun pártjával való összefogástól. A friss jelölt, Czarnek azonban némileg kétértelműbben fogalmazott, és csak Braun személyes kormányzati szerepvállalását zárta ki határozottan.
A PiS jobbratolódása Donald Tusk számára is új helyzetet teremtett. A miniszterelnök a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott: "Így most már három Konföderáció áll velünk szemben." Egy formálódó radikális jobboldali blokk valós veszélyt jelenthet a kormánypártokra, de Czarnek személye egyben Tusk politikai fegyvere is lehet. A keményvonalas kihívó színrelépése ugyanis újra a szavazóurnákhoz viheti a mérsékelt választókat. Ők azok, akik a jelenlegi kormányzat teljesítményével talán elégedetlenek, de egy radikális jobboldali fordulatot mindenképpen elkerülnének. A következő hónapok mutatják majd meg, hogy Kaczyński húzása valóban megmenti-e a pártját, vagy végül a fő ellenfelét erősíti meg.
