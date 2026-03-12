Elszállt az olaj ára, tartós sokkra rendezkedik be a piac

Meredeken emelkednek az olajárak a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt. A piacon az energiaszállítást érintő folyamatos zavarok következtében egyre inkább tartós kínálati sokktól tartanak.

Csütörtökön ismét jelentősen drágult a kőolaj, mivel a térségben zajló fegyveres összetűzések egyre komolyabban fenyegetik a globális ellátási láncokat. A Brent típusú olaj hordónkénti ára rövid időre a 100 dolláros lélektani határt is átlépte. Jelenleg 8 százalékos emelkedést mutat, míg a WTI jegyzése 6 százalékkal erősödött. - jelentette a Portfolio.

A piaci idegesség hátterében az olajszállító tankerek elleni támadások, a kikötőlezárások, valamint a Hormuzi-szoros biztonságát övező bizonytalanság áll. Ez a tengeri útvonal kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a világ teljes olajforgalmának mintegy ötöde halad át rajta. Az itteni fennakadások emiatt azonnali és súlyos hatással vannak a nemzetközi kereskedelemre.