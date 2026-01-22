2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
0 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Germany, Berlin, Reichstag, the Parliament Building and national flag
Világ

Új világrend jön? Egyértelműen üzent a német kancellár: bedurvul az erőpolitika

Pénzcentrum
2026. január 22. 13:18

Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend, helyét pedig egy, a nagyhatalmi erőpolitikára épülő új korszak veszi át. A politikus szerint Európa a védelmi képességek bővítésével, a mélyebb integrációval és gazdasági versenyképességének erősítésével ismét meghatározó globális szereplővé válhat.

A Handelsblatt beszámolója szerint Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórum egyik rendezvényén tartott beszédében új geopolitikai korszak kezdetéről beszélt. Értékelése szerint lezárul az amerikai dominancia időszaka, és olyan korszak veszi kezdetét, amelyben a nagyhatalmi érdekérvényesítés válik meghatározóvá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A nagyhatalmi politika korába léptünk. Ez az új világ az erőre, a hatalomra és végső soron az erőszakra épül" – fogalmazott Merz. A kancellár úgy véli, hogy Kína, Oroszország és az Egyesült Államok érdekszférákra kívánja felosztani a világot, miközben a nemzetközi jogon alapuló rend alapvető pillérei meggyengültek.

Merz hangsúlyozta, hogy bár "új korszak kezdődött", és "a nemzetközi jog alapjain nyugvó világrend soha nem volt tökéletes", mára "már az alapjai is megrendültek". Ugyanakkor szerinte okot adhat az óvatos optimizmusra, hogy az európai kontinens felismerte a változásokat. "Európa megértette az üzenetet. Németország megértette" – jelentette ki, hozzátéve: a kontinens képes lehet befolyásolni az új világrend alakulását.

Kapcsolódó cikkeink:

A Grönlanddal kapcsolatos feszültségek kapcsán a kancellár üdvözölte Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatait a konfliktus rendezéséről, ugyanakkor egyértelműen fogalmazott: "Az európai területek erőszakos megszerzésével való fenyegetés elfogadhatatlan. Az új vámok aláássák a transzatlanti kapcsolatok alapjait." Bár a megállapodás növeli az amerikai befolyást a Dániához tartozó sziget felett, Merz szerint Európa reakciója egységes és határozott marad.

A német politikus részben Mark Carney kanadai miniszterelnök korábbi davosi felszólalására reagált. Carneyhez hasonlóan a nyugati demokráciák szorosabb együttműködését sürgette, mivel álláspontja szerint Trump politikája megingatta a második világháború után kialakult nemzetközi rendet. "Egy olyan világ, ahol csak az erő számít, veszélyes hely – először a kisállamoknak, aztán a középhatalmaknak, végül a nagyhatalmaknak" – figyelmeztetett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A gazdasági kihívásokra reagálva Merz kiemelte a kereskedelmi partnerségek diverzifikálásának fontosságát. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament szerdán az Európai Bíróság felülvizsgálatára utalta a Mercosur-országokkal kötött megállapodást, ő azonban kitart az egyezség mellett. "Sajnálom, hogy az Európai Parlament újabb akadályt gördített elénk, de biztosíthatok mindenkit: nem tántorítanak el bennünket" – mondta. Bejelentette továbbá, hogy az Európai Bizottság elnöke hamarosan Indiába látogat szabadkereskedelmi tárgyalások előkészítésére, és hasonló megállapodások kidolgozása zajlik Mexikóval és Indonéziával is.

A belső reformok szükségességét hangsúlyozva Merz élesen bírálta az unió működését. Véleménye szerint Európa és Németország jelentős növekedési lehetőségeket mulasztott el a strukturális átalakítások halogatásával, miközben a kontinens a "túlszabályozás világbajnokává" vált. Elmondta, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel közösen "bürokratikus vészféket", a jogalkotási munka időleges felfüggesztését és az uniós költségvetés modernizálását szorgalmazzák. Az Európai Unió február 12-én rendkívüli csúcstalálkozót tart a versenyképesség javításáról.

Beszéde végén Merz a transzatlanti kapcsolatok értékére hívta fel a figyelmet. "Az elmúlt hónapok minden frusztrációja és haragja ellenére ne írjuk le idő előtt a transzatlanti partnerséget" – fogalmazott. Kiemelte, hogy különösen a németek tisztában vannak a NATO-t összetartó bizalom jelentőségével.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #egyesült államok #kereskedelem #németország #kancellár #vám #világ #donald trump #világgazdaság #geopolitika #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:33
14:14
14:03
13:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
2026. január 22.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 22. csütörtök
Vince, Artúr
4. hét
Január 22.
A magyar kultúra napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
2
2 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
3
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
4
2 hete
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
5
2 hete
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási hely
a vagyonbiztosítások többségénél a vagyontárgyak elhelyezésének, elhelyezkedésének a biztosítási kötvényben történő megjelölése. Ellenkező kikötés hiányában a vagyontárgyra a biztosítási fedezet más helyen nem érvényes.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 14:33
Itt az újabb magyar világsiker: tarolt a budapesti csúcsétterem pizzája a rangos olasz versenyen
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 13:37
Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?
Agrárszektor  |  2026. január 22. 14:28
Érkezik a csavar az időjárásban: jobb felkészülni arra, ami lesz