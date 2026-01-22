Új világrend jön? Egyértelműen üzent a német kancellár: bedurvul az erőpolitika

Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend, helyét pedig egy, a nagyhatalmi erőpolitikára épülő új korszak veszi át. A politikus szerint Európa a védelmi képességek bővítésével, a mélyebb integrációval és gazdasági versenyképességének erősítésével ismét meghatározó globális szereplővé válhat.

A Handelsblatt beszámolója szerint Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórum egyik rendezvényén tartott beszédében új geopolitikai korszak kezdetéről beszélt. Értékelése szerint lezárul az amerikai dominancia időszaka, és olyan korszak veszi kezdetét, amelyben a nagyhatalmi érdekérvényesítés válik meghatározóvá.

"A nagyhatalmi politika korába léptünk. Ez az új világ az erőre, a hatalomra és végső soron az erőszakra épül" – fogalmazott Merz. A kancellár úgy véli, hogy Kína, Oroszország és az Egyesült Államok érdekszférákra kívánja felosztani a világot, miközben a nemzetközi jogon alapuló rend alapvető pillérei meggyengültek.

Merz hangsúlyozta, hogy bár "új korszak kezdődött", és "a nemzetközi jog alapjain nyugvó világrend soha nem volt tökéletes", mára "már az alapjai is megrendültek". Ugyanakkor szerinte okot adhat az óvatos optimizmusra, hogy az európai kontinens felismerte a változásokat. "Európa megértette az üzenetet. Németország megértette" – jelentette ki, hozzátéve: a kontinens képes lehet befolyásolni az új világrend alakulását.

A Grönlanddal kapcsolatos feszültségek kapcsán a kancellár üdvözölte Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatait a konfliktus rendezéséről, ugyanakkor egyértelműen fogalmazott: "Az európai területek erőszakos megszerzésével való fenyegetés elfogadhatatlan. Az új vámok aláássák a transzatlanti kapcsolatok alapjait." Bár a megállapodás növeli az amerikai befolyást a Dániához tartozó sziget felett, Merz szerint Európa reakciója egységes és határozott marad.

A német politikus részben Mark Carney kanadai miniszterelnök korábbi davosi felszólalására reagált. Carneyhez hasonlóan a nyugati demokráciák szorosabb együttműködését sürgette, mivel álláspontja szerint Trump politikája megingatta a második világháború után kialakult nemzetközi rendet. "Egy olyan világ, ahol csak az erő számít, veszélyes hely – először a kisállamoknak, aztán a középhatalmaknak, végül a nagyhatalmaknak" – figyelmeztetett.

A gazdasági kihívásokra reagálva Merz kiemelte a kereskedelmi partnerségek diverzifikálásának fontosságát. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament szerdán az Európai Bíróság felülvizsgálatára utalta a Mercosur-országokkal kötött megállapodást, ő azonban kitart az egyezség mellett. "Sajnálom, hogy az Európai Parlament újabb akadályt gördített elénk, de biztosíthatok mindenkit: nem tántorítanak el bennünket" – mondta. Bejelentette továbbá, hogy az Európai Bizottság elnöke hamarosan Indiába látogat szabadkereskedelmi tárgyalások előkészítésére, és hasonló megállapodások kidolgozása zajlik Mexikóval és Indonéziával is.

A belső reformok szükségességét hangsúlyozva Merz élesen bírálta az unió működését. Véleménye szerint Európa és Németország jelentős növekedési lehetőségeket mulasztott el a strukturális átalakítások halogatásával, miközben a kontinens a "túlszabályozás világbajnokává" vált. Elmondta, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel közösen "bürokratikus vészféket", a jogalkotási munka időleges felfüggesztését és az uniós költségvetés modernizálását szorgalmazzák. Az Európai Unió február 12-én rendkívüli csúcstalálkozót tart a versenyképesség javításáról.

Beszéde végén Merz a transzatlanti kapcsolatok értékére hívta fel a figyelmet. "Az elmúlt hónapok minden frusztrációja és haragja ellenére ne írjuk le idő előtt a transzatlanti partnerséget" – fogalmazott. Kiemelte, hogy különösen a németek tisztában vannak a NATO-t összetartó bizalom jelentőségével.