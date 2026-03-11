Ezzel a csökkenő támogatottságot és a szélsőjobboldal erősödését próbálja megállítani.
Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja. A lépés célja, hogy megfékezzék az iráni konfliktus miatt meredeken emelkedő olajárakat. A tervet a G7-országok elviekben támogatják. A végleges döntéshez és a piaci értékesítés részleteinek kidolgozásához azonban további egyeztetésekre, valamint a tagállamok teljes egyetértésére van szükség - közölte a Portfolio.
A tervek szerint a mostani beavatkozás mértéke meghaladná azt a 182 millió hordót, amelyet a szervezet az orosz-ukrán háború 2022-es kitörésekor bocsátott a piac rendelkezésére. Bár az IEA kedden rendkívüli ülést tartott, a javaslatról várhatóan csak szerdán születik döntés. A folyamat rendkívül érzékeny, hiszen a végrehajtást már egyetlen tagállam vétója is megakaszthatja.
A G7-országok energiaügyi miniszterei egyelőre nem kötöttek konkrét megállapodást, de felkérték az ügynökséget a piaci helyzet alapos értékelésére. Jelenleg ugyan nincs fizikai kőolajhiány a piacon, az árak drágulását azonban nem lehet tétlenül nézni. Emiatt a tagállamok alapvetően támogatják a központilag koordinált lépést.
A megvalósítást egyelőre a nyitott technikai kérdések hátráltatják. Meg kell határozni a pontos mennyiséget, az országonkénti hozzájárulást és a piaci értékesítés ütemezését. Az IEA titkársága a várható piaci hatások alapján már dolgozik a különböző forgatókönyveken. A kezdeményezés hatékonyságát növelheti, hogy a tervek szerint az ügynökségen kívüli nagyfogyasztókat, például Kínát és Indiát is bevonnák a folyamatba. Eközben Dél-Korea is jelezte, hogy tagállamként részt vesz a tárgyalásokon, és jelenleg is vizsgálja a lehetőségeit.
A beavatkozás lehetőségének hírére az olajpiacok azonnal reagáltak. Mind az amerikai WTI, mind az északi-tengeri Brent nyersolaj határidős jegyzései csökkenésnek indultak. Az árak már ezt megelőzően is enyhe korrekciót mutattak a hétfői, közel négyéves csúcsot jelentő ugrás után. Ezt az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök arról nyilatkozott, miszerint a közel-keleti háború hamarosan véget érhet.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott.
A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van.
Von der Leyen durva beismerése egy csúcstalálkozón: ez volt Európa legnagyobb tévedése, de már készül a terv
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület új stratégiát indít a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésére.
Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország
A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek.
A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
Hiába zuhant be az ár, gigantikus csőd fenyegeti a világ legnagyobb kakaótermelőit: raktárakban áll a temérdek áru
Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart.
Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban.
A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben.
Dinasztikus puccs a színfalak mögött? Így szerezte meg a teljhatalmat a rejtőzködő Modzstaba Hámenei
Modzstaba Hámenei, az amerikai-izraeli csapásokban életét vesztett Ali Hámenei ajatollah fia lett Irán új legfelsőbb vezetője.
A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába.
Teljes pálfordulás a Trump-kormányzattól: akkora a baj a világpiacon, hogy elképesztően ritka lépésre szánták el magukat
A G7-országok pénzügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson egyeztetnek a stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.
Hatalmas nukleáris arzenál mozgósításába kezdett Európa: óriási a feszültség, a legrosszabbra is felkészültek
Az Európai Unió nukleáris elrettentő erejét gyakorlatilag Franciaország adja, amely mintegy 290 saját fejlesztésű atomtöltettel rendelkezik.
Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
