Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja. A lépés célja, hogy megfékezzék az iráni konfliktus miatt meredeken emelkedő olajárakat. A tervet a G7-országok elviekben támogatják. A végleges döntéshez és a piaci értékesítés részleteinek kidolgozásához azonban további egyeztetésekre, valamint a tagállamok teljes egyetértésére van szükség - közölte a Portfolio.

A tervek szerint a mostani beavatkozás mértéke meghaladná azt a 182 millió hordót, amelyet a szervezet az orosz-ukrán háború 2022-es kitörésekor bocsátott a piac rendelkezésére. Bár az IEA kedden rendkívüli ülést tartott, a javaslatról várhatóan csak szerdán születik döntés. A folyamat rendkívül érzékeny, hiszen a végrehajtást már egyetlen tagállam vétója is megakaszthatja.

A G7-országok energiaügyi miniszterei egyelőre nem kötöttek konkrét megállapodást, de felkérték az ügynökséget a piaci helyzet alapos értékelésére. Jelenleg ugyan nincs fizikai kőolajhiány a piacon, az árak drágulását azonban nem lehet tétlenül nézni. Emiatt a tagállamok alapvetően támogatják a központilag koordinált lépést.

A megvalósítást egyelőre a nyitott technikai kérdések hátráltatják. Meg kell határozni a pontos mennyiséget, az országonkénti hozzájárulást és a piaci értékesítés ütemezését. Az IEA titkársága a várható piaci hatások alapján már dolgozik a különböző forgatókönyveken. A kezdeményezés hatékonyságát növelheti, hogy a tervek szerint az ügynökségen kívüli nagyfogyasztókat, például Kínát és Indiát is bevonnák a folyamatba. Eközben Dél-Korea is jelezte, hogy tagállamként részt vesz a tárgyalásokon, és jelenleg is vizsgálja a lehetőségeit.

A beavatkozás lehetőségének hírére az olajpiacok azonnal reagáltak. Mind az amerikai WTI, mind az északi-tengeri Brent nyersolaj határidős jegyzései csökkenésnek indultak. Az árak már ezt megelőzően is enyhe korrekciót mutattak a hétfői, közel négyéves csúcsot jelentő ugrás után. Ezt az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök arról nyilatkozott, miszerint a közel-keleti háború hamarosan véget érhet.