2026. március 11. szerda Szilárd
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olajszivattyú emelő a búzamező közepén, gyönyörű naplementés égbolt mellett. A szivattyúemelő egy olyan eszköz, amelyet a kőolajiparban használnak a nyersolaj kitermelésére egy olajkútból, ahol a kútban nincs elég nagy nyomás ahhoz, ho
Világ

Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz

Pénzcentrum
2026. március 11. 09:03

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja. A lépés célja, hogy megfékezzék az iráni konfliktus miatt meredeken emelkedő olajárakat. A tervet a G7-országok elviekben támogatják. A végleges döntéshez és a piaci értékesítés részleteinek kidolgozásához azonban további egyeztetésekre, valamint a tagállamok teljes egyetértésére van szükség - közölte a Portfolio.

A tervek szerint a mostani beavatkozás mértéke meghaladná azt a 182 millió hordót, amelyet a szervezet az orosz-ukrán háború 2022-es kitörésekor bocsátott a piac rendelkezésére. Bár az IEA kedden rendkívüli ülést tartott, a javaslatról várhatóan csak szerdán születik döntés. A folyamat rendkívül érzékeny, hiszen a végrehajtást már egyetlen tagállam vétója is megakaszthatja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A G7-országok energiaügyi miniszterei egyelőre nem kötöttek konkrét megállapodást, de felkérték az ügynökséget a piaci helyzet alapos értékelésére. Jelenleg ugyan nincs fizikai kőolajhiány a piacon, az árak drágulását azonban nem lehet tétlenül nézni. Emiatt a tagállamok alapvetően támogatják a központilag koordinált lépést.

Kapcsolódó cikkeink:

A megvalósítást egyelőre a nyitott technikai kérdések hátráltatják. Meg kell határozni a pontos mennyiséget, az országonkénti hozzájárulást és a piaci értékesítés ütemezését. Az IEA titkársága a várható piaci hatások alapján már dolgozik a különböző forgatókönyveken. A kezdeményezés hatékonyságát növelheti, hogy a tervek szerint az ügynökségen kívüli nagyfogyasztókat, például Kínát és Indiát is bevonnák a folyamatba. Eközben Dél-Korea is jelezte, hogy tagállamként részt vesz a tárgyalásokon, és jelenleg is vizsgálja a lehetőségeit.

A beavatkozás lehetőségének hírére az olajpiacok azonnal reagáltak. Mind az amerikai WTI, mind az északi-tengeri Brent nyersolaj határidős jegyzései csökkenésnek indultak. Az árak már ezt megelőzően is enyhe korrekciót mutattak a hétfői, közel négyéves csúcsot jelentő ugrás után. Ezt az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök arról nyilatkozott, miszerint a közel-keleti háború hamarosan véget érhet.
Címlapkép: Getty Images
#világ #olaj #donald trump #világgazdaság #irán #olajár #piacok #háború #Közel-Kelet #energiaárak #energiaipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:23
10:15
10:02
09:53
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
1 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
1 hete
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
5
2 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 10:02
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 09:44
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
Agrárszektor  |  2026. március 11. 09:04
Kiderült: ezeken a benzinkutakon nincs védett áron tankolás a magyaroknak