Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország

Azerbajdzsán a deeszkaláció mellett döntött Iránnal szemben: humanitárius segélyt küld déli szomszédjának, miután iráni drónok megsértették az ország légterét, és robbanások történtek Nahicsevánban - tudósított a Portfolio.

A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek. A detonációkban összesen négy ember megsérült. Az incidens nyomán rendkívüli módon feszültté vált a két ország viszonya: Baku terrorizmussal vádolta Teheránt, Ilham Alijev elnök pedig arra utasította a fegyveres erőket, hogy készítsenek elő egy megtorló csapást. Azerbajdzsán visszahívta diplomatáit Iránból, és a legmagasabb szintű készültséget rendelték el. Egyes elemzők azt sem zárták ki, hogy a konfliktus a teljes Kaukázus térségére kiterjedhet.

Irán kezdetben tagadta az incidenst, később azonban az elnöki hivatal mégis megkereste Bakut, és vizsgálatot ígért az eset kivizsgálására.

A két ország vezetői egyeztetést tartottak, amelyen közös gazdasági projektekről tárgyaltak, és hangsúlyozták: mindkét félnek érdeke, hogy megakadályozzák a válság további elmélyülését.

A fordulat jeleként Azerbajdzsán végül a feszültség csökkentése, vagyis a deeszkaláció mellett döntött, és humanitárius segélyt küld Iránnak – számolt be róla a The Times of Israel.