2026. március 10. kedd Ildikó
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Azerbajdzsán, Baku, nagy látószögű város látképe, északról, hajnalban
Világ

Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország

Pénzcentrum
2026. március 10. 15:16

Azerbajdzsán a deeszkaláció mellett döntött Iránnal szemben: humanitárius segélyt küld déli szomszédjának, miután iráni drónok megsértették az ország légterét, és robbanások történtek Nahicsevánban - tudósított a Portfolio.

A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek. A detonációkban összesen négy ember megsérült. Az incidens nyomán rendkívüli módon feszültté vált a két ország viszonya: Baku terrorizmussal vádolta Teheránt, Ilham Alijev elnök pedig arra utasította a fegyveres erőket, hogy készítsenek elő egy megtorló csapást. Azerbajdzsán visszahívta diplomatáit Iránból, és a legmagasabb szintű készültséget rendelték el. Egyes elemzők azt sem zárták ki, hogy a konfliktus a teljes Kaukázus térségére kiterjedhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Irán kezdetben tagadta az incidenst, később azonban az elnöki hivatal mégis megkereste Bakut, és vizsgálatot ígért az eset kivizsgálására.

Kapcsolódó cikkeink:

A két ország vezetői egyeztetést tartottak, amelyen közös gazdasági projektekről tárgyaltak, és hangsúlyozták: mindkét félnek érdeke, hogy megakadályozzák a válság további elmélyülését.

A fordulat jeleként Azerbajdzsán végül a feszültség csökkentése, vagyis a deeszkaláció mellett döntött, és humanitárius segélyt küld Iránnak – számolt be róla a The Times of Israel.
Címlapkép: Getty Images
#robbanás #országok #világ #konfliktus #drón #támadás #irán #geopolitika #külpolitika #fegyveres konfliktus #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:26
15:16
15:03
14:53
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
2026. március 10.
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 10. kedd
Ildikó
11. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
6 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
1 hete
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
4
7 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
5
3 napja
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesség
A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet jóba. Az adós helyett nemfizetés esetén a kezes felel, ő fizeti ki a tartozást. Az egyszerű kezesség esetén előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 15:26
Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 14:29
Benzinárstop 2026: meddig tarthatnak ki Magyarország stratégiai üzemanyag-tartalékai?
Agrárszektor  |  2026. március 10. 14:31
Ez az élelmiszer ott van minden hűtőben: sokan nem sejtik, fertőzött lehet