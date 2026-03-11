Trump diplomatája meglepő kijelentést tett: közel a pillanat, amikor lezárulhat az ukrajnai konfliktus

Steve Witkoff, Donald Trump kulcsfontosságú diplomatája azt mondta: mind Oroszország, mind Ukrajna készen állhat arra, hogy a háborút lezárják. Az amerikai főtárgyaló szerint a felek fáradtak, és a genfi tárgyalások óta soha nem történt akkora előrelépés a konfliktus lezárása felé, mint most, szemlézte a Portfolio.

Hamarosan elérhetjük azt a pontot, ahol Oroszország és Ukrajna egyaránt úgy látja, itt az ideje a háború lezárásának, még ha súlyos áldozatok árán is – jelentette be Steve Witkoff amerikai főtárgyaló.

Witkoff hangsúlyozta, hogy az ukránok is úgy látják, hogy a genfi tárgyalások óta többet sikerült elérni a konfliktus lezárása érdekében, mint az elmúlt négy év bármely pontján.

„Úgy gondolom, Trump elnök sikeresen intézi el ezeknek a dolgoknak a lezárását. Ebben az esetben: elmondta, hogy több ideig tart a dolog, mint gondolta. De most már látjuk a jeleit annak, hogy mindkét oldal fáradt és leharcolt. Szerintem, remélhetően, ez már egy fordulópon” – tette hozzá a diplomata.

Witkoff elmondta azt is, hogy egy korábbi ponton ő és Jared Kushner úgy érezték, a felek készen állhatnak a háború lezárására, és most újra bíznak abban, hogy a konfliktus hamarosan tényleg véget érhet.

Steven Witkoff az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb diplomatája, és kulcsszerepet játszik a közel-keleti és az ukrajnai háborúk lezárása érdekében zajló tárgyalásokban.