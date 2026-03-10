2026. március 10. kedd Ildikó
16 °C Budapest
Aerial view oil tanker petrochemical offshore in open sea, Refinery industry cargo ship, Oil product tanker at sea view from above, Aerial view oil tanker ship vessel.
Világ

Trump vámháborúja bekeményít: drámai fordulat az Egyesült Államok kereskedelmében

Pénzcentrum
2026. március 10. 14:43

Az amerikai tengeri konténerimport februárban éves összevetésben 6,5 százalékkal csökkent, miközben a globális kereskedelmet egyre inkább a fokozódó geopolitikai feszültségek és az új vámintézkedések alakítják - jelentette a Portfolio.

Az év eleje még viszonylag erős forgalmat hozott az amerikai kikötőkben, februárban azonban már érezhetővé vált a lassulás. A Descartes adatai szerint az Egyesült Államok kikötői összesen 2,09 millió húszlábas konténeregységnek (TEU) megfelelő árut kezeltek a hónap során. A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.

A csökkenést érdemes Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései körüli bizonytalanság összefüggésében vizsgálni. Az elnök hosszabb távon, összetett jogi érvelésre támaszkodva kívánja visszaállítani a korábbi vámszinteket, ami jelentős hatást gyakorolhat a kereskedelmi forgalomra.

Az amerikai importőrök várhatóan igyekeznek előrehozni megrendeléseiket, hogy az esetleges vámemelések előtt, kedvezőbb feltételek mellett juttassák be áruikat az országba. Ez a stratégia rövid távon átmenetileg megemelheti a forgalmat, hosszabb távon azonban a kereskedelempolitikai bizonytalanság fékezheti az importot.
Címlapkép: Getty Images
