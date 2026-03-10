Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Trump vámháborúja bekeményít: drámai fordulat az Egyesült Államok kereskedelmében
Az amerikai tengeri konténerimport februárban éves összevetésben 6,5 százalékkal csökkent, miközben a globális kereskedelmet egyre inkább a fokozódó geopolitikai feszültségek és az új vámintézkedések alakítják - jelentette a Portfolio.
Az év eleje még viszonylag erős forgalmat hozott az amerikai kikötőkben, februárban azonban már érezhetővé vált a lassulás. A Descartes adatai szerint az Egyesült Államok kikötői összesen 2,09 millió húszlábas konténeregységnek (TEU) megfelelő árut kezeltek a hónap során. A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
A csökkenést érdemes Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései körüli bizonytalanság összefüggésében vizsgálni. Az elnök hosszabb távon, összetett jogi érvelésre támaszkodva kívánja visszaállítani a korábbi vámszinteket, ami jelentős hatást gyakorolhat a kereskedelmi forgalomra.
Az amerikai importőrök várhatóan igyekeznek előrehozni megrendeléseiket, hogy az esetleges vámemelések előtt, kedvezőbb feltételek mellett juttassák be áruikat az országba. Ez a stratégia rövid távon átmenetileg megemelheti a forgalmat, hosszabb távon azonban a kereskedelempolitikai bizonytalanság fékezheti az importot.
Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország
A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
Hiába zuhant be az ár, gigantikus csőd fenyegeti a világ legnagyobb kakaótermelőit: raktárakban áll a temérdek áru
Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart.
Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban.
A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben.
Dinasztikus puccs a színfalak mögött? Így szerezte meg a teljhatalmat a rejtőzködő Modzstaba Hámenei
Modzstaba Hámenei, az amerikai-izraeli csapásokban életét vesztett Ali Hámenei ajatollah fia lett Irán új legfelsőbb vezetője.
A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába.
Teljes pálfordulás a Trump-kormányzattól: akkora a baj a világpiacon, hogy elképesztően ritka lépésre szánták el magukat
A G7-országok pénzügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson egyeztetnek a stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.
Hatalmas nukleáris arzenál mozgósításába kezdett Európa: óriási a feszültség, a legrosszabbra is felkészültek
Az Európai Unió nukleáris elrettentő erejét gyakorlatilag Franciaország adja, amely mintegy 290 saját fejlesztésű atomtöltettel rendelkezik.
Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre.
Végleg átírnák a világ sorsát: Putyin régi terve kerülhet elő, asztalhoz ültetnék a legnagyobb hatalmakat
Szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk, és ez miként viszonyul a korábban meghatározott normákhoz - mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Mély megrendüléssel szólalt meg XIV. Leó pápa: egy újabb szeretett nemzet süllyedhet a háború poklába
Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa.
Most közölte Irán: megvan az új nagyvezér, ez mindent megváltoztat, nem jött be a "Nagy Sátán" terve
Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét - közölték az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai. A megválasztott személy nevét azonban nem hirdették ki.
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
A következő évtizedben eldőlhet, hogy a hangsúly a föld mélyéről a felszínre, illetve a geopolitikai alkukról a technológiai innovációra helyeződik-e át.
Az USA és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is.
Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal - jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök.
