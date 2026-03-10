Trump vámháborúja bekeményít: drámai fordulat az Egyesült Államok kereskedelmében

Az amerikai tengeri konténerimport februárban éves összevetésben 6,5 százalékkal csökkent, miközben a globális kereskedelmet egyre inkább a fokozódó geopolitikai feszültségek és az új vámintézkedések alakítják - jelentette a Portfolio.

Az év eleje még viszonylag erős forgalmat hozott az amerikai kikötőkben, februárban azonban már érezhetővé vált a lassulás. A Descartes adatai szerint az Egyesült Államok kikötői összesen 2,09 millió húszlábas konténeregységnek (TEU) megfelelő árut kezeltek a hónap során. A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.

A csökkenést érdemes Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései körüli bizonytalanság összefüggésében vizsgálni. Az elnök hosszabb távon, összetett jogi érvelésre támaszkodva kívánja visszaállítani a korábbi vámszinteket, ami jelentős hatást gyakorolhat a kereskedelmi forgalomra.

Az amerikai importőrök várhatóan igyekeznek előrehozni megrendeléseiket, hogy az esetleges vámemelések előtt, kedvezőbb feltételek mellett juttassák be áruikat az országba. Ez a stratégia rövid távon átmenetileg megemelheti a forgalmat, hosszabb távon azonban a kereskedelempolitikai bizonytalanság fékezheti az importot.