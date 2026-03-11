2026. március 11. szerda Szilárd
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Katonai taktikai drónok kamikaze shahed-136 (geranium-2) UAV. Harci drón bevetés egy konfliktusos területen az orosz ukrán katonai művelet során. Izrael-Hamász háború, ukrán-orosz háborús válság, iráni shahed drónok, 3D vegyes média il
Világ

Újabb dróntámadás történt a dubai reptéren: még mindig nem csitulnak a fegyverek

Pénzcentrum
2026. március 11. 14:15

Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében. Az Irán elleni háború tizenkettedik napja továbbra is súlyos zavarokat okoz az Öböl-menti térség légiközlekedésében, így a világ legforgalmasabb nemzetközi csomópontja még mindig nem tud normálisan üzemelni - tudósított a Reuters.

Az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek az elmúlt bő másfél hétben világszerte több tízezer járat törlését, átirányítását és menetrendjének módosítását eredményezték. A közel-keleti katonai fenyegetés miatt a térség légterének jelentős részét lezárták, beleértve a katari légteret is. Ez a koronavírus-járvány óta a legsúlyosabb válságba sodorta a légiközlekedési ágazatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dubaji médiairoda megerősítette, hogy két drón csapódott be a dubaji nemzetközi repülőtér (DXB) közelében. Közlésük szerint azonban a légiforgalom zavartalanul folytatódott. A Reuters helyszíni tudósítói nem észleltek látható károkat a repülőtéren. A hatóságok tájékoztatása alapján a támadásban négy ember sérült meg.

A mostani incidens előzménye, hogy a konfliktus első napján már megrongálódott a dubaji, valamint az abu-dzabi és a kuvaiti nemzetközi repülőtér is. Bahrein szerdán több Gulf Air-gépet utasok nélkül, illetve teherszállító repülőgépeket helyezett át alternatív repülőterekre a légi üzemfolytonosság biztosítása érdekében. A FlightRadar24 adatai szerint az elmúlt huszonnégy órában több utasszállító gép is szaúd-arábiai bázisokra települt át.

A térség légitársaságai, köztük a dubaji Emirates, az abu-dzabi székhelyű Etihad és a Qatar Airways ugyan újraindítottak bizonyos járatokat, de továbbra is messze a kapacitásuk alatt üzemelnek. A konfliktus emellett megzavarta egy kulcsfontosságú olajexport-útvonal működését is. Ez felhajtotta a kerozin árát, ami egyes útvonalakon a repülőjegyek drágulásához vezetett, és a sürgősségi légi áruszállítást is súlyosan érintette.
Címlapkép: Getty Images
#légitársaság #repülőtér #világ #reptér #olaj #drón #repülőjárat #légiforgalom #háború #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:42
14:34
14:15
14:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
1 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
2 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 13:04
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 12:53
Kezd helyreállni a kőolaj ára? Megszólaltak a kereskedők is, most így áll a helyzet
Agrárszektor  |  2026. március 11. 14:34
Bejelentette az Aldi: csak ilyen tejet forgalmaznak a magyar boltjaikban