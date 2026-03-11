A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Újabb dróntámadás történt a dubai reptéren: még mindig nem csitulnak a fegyverek
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében. Az Irán elleni háború tizenkettedik napja továbbra is súlyos zavarokat okoz az Öböl-menti térség légiközlekedésében, így a világ legforgalmasabb nemzetközi csomópontja még mindig nem tud normálisan üzemelni - tudósított a Reuters.
Az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek az elmúlt bő másfél hétben világszerte több tízezer járat törlését, átirányítását és menetrendjének módosítását eredményezték. A közel-keleti katonai fenyegetés miatt a térség légterének jelentős részét lezárták, beleértve a katari légteret is. Ez a koronavírus-járvány óta a legsúlyosabb válságba sodorta a légiközlekedési ágazatot.
A dubaji médiairoda megerősítette, hogy két drón csapódott be a dubaji nemzetközi repülőtér (DXB) közelében. Közlésük szerint azonban a légiforgalom zavartalanul folytatódott. A Reuters helyszíni tudósítói nem észleltek látható károkat a repülőtéren. A hatóságok tájékoztatása alapján a támadásban négy ember sérült meg.
A mostani incidens előzménye, hogy a konfliktus első napján már megrongálódott a dubaji, valamint az abu-dzabi és a kuvaiti nemzetközi repülőtér is. Bahrein szerdán több Gulf Air-gépet utasok nélkül, illetve teherszállító repülőgépeket helyezett át alternatív repülőterekre a légi üzemfolytonosság biztosítása érdekében. A FlightRadar24 adatai szerint az elmúlt huszonnégy órában több utasszállító gép is szaúd-arábiai bázisokra települt át.
A térség légitársaságai, köztük a dubaji Emirates, az abu-dzabi székhelyű Etihad és a Qatar Airways ugyan újraindítottak bizonyos járatokat, de továbbra is messze a kapacitásuk alatt üzemelnek. A konfliktus emellett megzavarta egy kulcsfontosságú olajexport-útvonal működését is. Ez felhajtotta a kerozin árát, ami egyes útvonalakon a repülőjegyek drágulásához vezetett, és a sürgősségi légi áruszállítást is súlyosan érintette.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.
Ezzel a csökkenő támogatottságot és a szélsőjobboldal erősödését próbálja megállítani.
A német politikát komoly figyelmeztetés érte a baden-württembergi tartományi választás után.
A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket.
Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott.
A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van.
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület új stratégiát indít a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésére.
A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek.
A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart.
Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban.
A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben.
Modzstaba Hámenei, az amerikai-izraeli csapásokban életét vesztett Ali Hámenei ajatollah fia lett Irán új legfelsőbb vezetője.
A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
