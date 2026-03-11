Újabb dróntámadás történt a dubai reptéren: még mindig nem csitulnak a fegyverek

Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében. Az Irán elleni háború tizenkettedik napja továbbra is súlyos zavarokat okoz az Öböl-menti térség légiközlekedésében, így a világ legforgalmasabb nemzetközi csomópontja még mindig nem tud normálisan üzemelni - tudósított a Reuters.

Az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek az elmúlt bő másfél hétben világszerte több tízezer járat törlését, átirányítását és menetrendjének módosítását eredményezték. A közel-keleti katonai fenyegetés miatt a térség légterének jelentős részét lezárták, beleértve a katari légteret is. Ez a koronavírus-járvány óta a legsúlyosabb válságba sodorta a légiközlekedési ágazatot.

A dubaji médiairoda megerősítette, hogy két drón csapódott be a dubaji nemzetközi repülőtér (DXB) közelében. Közlésük szerint azonban a légiforgalom zavartalanul folytatódott. A Reuters helyszíni tudósítói nem észleltek látható károkat a repülőtéren. A hatóságok tájékoztatása alapján a támadásban négy ember sérült meg.

A mostani incidens előzménye, hogy a konfliktus első napján már megrongálódott a dubaji, valamint az abu-dzabi és a kuvaiti nemzetközi repülőtér is. Bahrein szerdán több Gulf Air-gépet utasok nélkül, illetve teherszállító repülőgépeket helyezett át alternatív repülőterekre a légi üzemfolytonosság biztosítása érdekében. A FlightRadar24 adatai szerint az elmúlt huszonnégy órában több utasszállító gép is szaúd-arábiai bázisokra települt át.

A térség légitársaságai, köztük a dubaji Emirates, az abu-dzabi székhelyű Etihad és a Qatar Airways ugyan újraindítottak bizonyos járatokat, de továbbra is messze a kapacitásuk alatt üzemelnek. A konfliktus emellett megzavarta egy kulcsfontosságú olajexport-útvonal működését is. Ez felhajtotta a kerozin árát, ami egyes útvonalakon a repülőjegyek drágulásához vezetett, és a sürgősségi légi áruszállítást is súlyosan érintette.