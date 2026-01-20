Egyiptom a fizetésképtelenség szélére sodródott, miután nem tudta határidőre teljesíteni a Nemzetközi Valutaalap felé vállalt kötelezettségeit.
Hatalmas bejelentés készül Washingtonban: már jövő héten kiderülhet, ki vezeti a Fedet
A davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott amerikai pénzügyminiszteri bejelentés szerint Donald Trump elnök hamarosan dönthet arról, ki váltja Jerome Powellt a Federal Reserve élén. A választás négy jelölt közül dől el, miközben egy párhuzamos kongresszusi vizsgálat tovább bonyolítja a helyzetet.
A Világgazdasági Fórum keretében tartott keddi sajtótájékoztatón Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az elnök döntése a Federal Reserve következő vezetőjéről akár napokon belül megszülethet. "Négy kiváló jelöltünk van. A döntés az elnök kezében van, és elképzelhető, hogy már a jövő héten bejelentésre kerül" – fogalmazott Bessent.
A Jerome Powell helyére pályázók listája az elmúlt időszakban kristályosodott ki. A végső négyesbe Rick Rieder került be, aki a BlackRock óriásvállalat globális kötvényportfóliójának befektetési igazgatójaként dolgozik, mellette Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács jelenlegi vezetője, valamint két Fed-kormányzó: a jelenleg is hivatalban lévő Christopher Waller és a korábban ezt a pozíciót betöltő Kevin Warsh - tudósított a Portfolio.
Az erőviszonyok az utóbbi hetekben jelentősen átrendeződtek. Hassett pozíciója például gyengült, jóllehet kezdetben a favoritok között tartották számon. Trump elnök a múlt héten egy fehér házi rendezvényen arra utalt, hogy inkább megtartaná őt jelenlegi tisztségében, mivel az adminisztráció gazdasági kommunikációjában kulcsszerepet játszik.
A kinevezési folyamatot egy párhuzamos fejlemény is befolyásolja. A kongresszus vizsgálatot indított a Fed központi épületének felújításával kapcsolatban, és hivatalos megkeresést intézett a jegybankhoz. Thom Tillis republikánus szenátor, a banki bizottság tagja egyértelművé tette álláspontját: mindaddig nem hajlandó támogatni egyetlen Fed-elnökjelöltet sem, amíg ezt az ügyet nem rendezik.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A háttérben zajló egyeztetésekről kiszivárgó információk szerint jelenleg Rick Rieder helyzete tűnik a legerősebbnek. A BlackRock vezetőjének szenátusi meghallgatása és jóváhagyása várhatóan simábban menne végbe, mint versenytársaié, ami tovább növeli esélyeit a Fed elnöki posztjára.
Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.
Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket
Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre.
Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között élesen kiéleződött a feszültség Donald Trump vámfenyegetései és Grönland körüli politikai nyomásgyakorlása miatt.
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.
Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.
Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában.
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe
Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti.
María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető felajánlotta Nobel-békedíját az amerikai elnöknek.
Az elutasítók legfőbb érve, hogy Moszkva egy esetleges megállapodás után sem tartaná be vállalásait.
Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét.
Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre
Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet.
Szerhij K.-t alkotmányellenes szabotázzsal, robbantással és építmény megrongálásával gyanúsítják, a férfi tagadja bűnösségét.
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
Soha nem volt még ennyire borús a globális kockázati térkép, nem sok jóra számíthatnak az emberek.
Európai országok csütörtökön kisebb létszámú katonai egységeket vezényeltek Grönlandra.
A Fehér Házban a Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump azt mondta, lát esélyt arra, hogy az iráni klerikus vezetés összeomlik.