Hatalmas bejelentés készül Washingtonban: már jövő héten kiderülhet, ki vezeti a Fedet

A davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott amerikai pénzügyminiszteri bejelentés szerint Donald Trump elnök hamarosan dönthet arról, ki váltja Jerome Powellt a Federal Reserve élén. A választás négy jelölt közül dől el, miközben egy párhuzamos kongresszusi vizsgálat tovább bonyolítja a helyzetet.

A Világgazdasági Fórum keretében tartott keddi sajtótájékoztatón Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az elnök döntése a Federal Reserve következő vezetőjéről akár napokon belül megszülethet. "Négy kiváló jelöltünk van. A döntés az elnök kezében van, és elképzelhető, hogy már a jövő héten bejelentésre kerül" – fogalmazott Bessent.

A Jerome Powell helyére pályázók listája az elmúlt időszakban kristályosodott ki. A végső négyesbe Rick Rieder került be, aki a BlackRock óriásvállalat globális kötvényportfóliójának befektetési igazgatójaként dolgozik, mellette Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács jelenlegi vezetője, valamint két Fed-kormányzó: a jelenleg is hivatalban lévő Christopher Waller és a korábban ezt a pozíciót betöltő Kevin Warsh - tudósított a Portfolio.

Az erőviszonyok az utóbbi hetekben jelentősen átrendeződtek. Hassett pozíciója például gyengült, jóllehet kezdetben a favoritok között tartották számon. Trump elnök a múlt héten egy fehér házi rendezvényen arra utalt, hogy inkább megtartaná őt jelenlegi tisztségében, mivel az adminisztráció gazdasági kommunikációjában kulcsszerepet játszik.

A kinevezési folyamatot egy párhuzamos fejlemény is befolyásolja. A kongresszus vizsgálatot indított a Fed központi épületének felújításával kapcsolatban, és hivatalos megkeresést intézett a jegybankhoz. Thom Tillis republikánus szenátor, a banki bizottság tagja egyértelművé tette álláspontját: mindaddig nem hajlandó támogatni egyetlen Fed-elnökjelöltet sem, amíg ezt az ügyet nem rendezik.

A háttérben zajló egyeztetésekről kiszivárgó információk szerint jelenleg Rick Rieder helyzete tűnik a legerősebbnek. A BlackRock vezetőjének szenátusi meghallgatása és jóváhagyása várhatóan simábban menne végbe, mint versenytársaié, ami tovább növeli esélyeit a Fed elnöki posztjára.