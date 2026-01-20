2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Bankjegy, pénz, érme, hitelkártya. Magyar forint, HUF. Lottó, szerencse. Kulcs.
Gazdaság

Hivatalos: lazítanak a közpénzek elszámolásán, ezeket az állami támogatásokat érinti

Pénzcentrum
2026. január 20. 09:02

Egyszerűsödik a kisebb összegű állami támogatások elszámolása, miután módosították az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletét. A kedvezményezettek 3 millió forintos összeghatárig már egyszerűsített beszámolót nyújthatnak be.

A Magyar Közlönyben megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendeletmódosítás célja az adminisztratív terhek csökkentése. A keddtől hatályos szabályozás értelmében a 3 millió forintot nem meghaladó támogatások esetében a kedvezményezettek egyszerűsített elszámolással élhetnek.

Az új eljárás négy támogatási forrásra vonatkozik: a Bethlen Gábor Alap Nemzetpolitikai célú támogatásaira és a Határtalanul! Program támogatásaira, a Nemzeti Együttműködési Alap előirányzataira, a Miniszterelnökség fejezet kijelölt külső kezelő szerv által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatási célú fejezeti kezelésű előirányzataira, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásainak központi kezelésű előirányzataira.

Kapcsolódó cikkeink:

A módosítás jelentősen egyszerűsíti az elszámolási folyamatot. A nyertes pályázóknak ezentúl nem szükséges részletes szöveges beszámolót készíteniük, sem a költségvetési támogatás és saját forrás felhasználását részletezniük, illetve számviteli bizonylatokat benyújtaniuk. Elegendő nyilatkozniuk arról, hogy a közpénzt a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatói okiratban vagy szerződésben foglaltak szerint használták fel.

Az új szabályozás a már benyújtott beszámolók elbírálására is vonatkozik, és a kedvezményezettek 2026. augusztus 31-ig élhetnek az egyszerűsített elszámolás lehetőségével.
Címlapkép: Getty Images

09:20
09:17
09:10
09:10
09:02
