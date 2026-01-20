Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.
Hivatalos: lazítanak a közpénzek elszámolásán, ezeket az állami támogatásokat érinti
Egyszerűsödik a kisebb összegű állami támogatások elszámolása, miután módosították az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletét. A kedvezményezettek 3 millió forintos összeghatárig már egyszerűsített beszámolót nyújthatnak be.
A Magyar Közlönyben megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendeletmódosítás célja az adminisztratív terhek csökkentése. A keddtől hatályos szabályozás értelmében a 3 millió forintot nem meghaladó támogatások esetében a kedvezményezettek egyszerűsített elszámolással élhetnek.
Az új eljárás négy támogatási forrásra vonatkozik: a Bethlen Gábor Alap Nemzetpolitikai célú támogatásaira és a Határtalanul! Program támogatásaira, a Nemzeti Együttműködési Alap előirányzataira, a Miniszterelnökség fejezet kijelölt külső kezelő szerv által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatási célú fejezeti kezelésű előirányzataira, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásainak központi kezelésű előirányzataira.
A módosítás jelentősen egyszerűsíti az elszámolási folyamatot. A nyertes pályázóknak ezentúl nem szükséges részletes szöveges beszámolót készíteniük, sem a költségvetési támogatás és saját forrás felhasználását részletezniük, illetve számviteli bizonylatokat benyújtaniuk. Elegendő nyilatkozniuk arról, hogy a közpénzt a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatói okiratban vagy szerződésben foglaltak szerint használták fel.
Az új szabályozás a már benyújtott beszámolók elbírálására is vonatkozik, és a kedvezményezettek 2026. augusztus 31-ig élhetnek az egyszerűsített elszámolás lehetőségével.
A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Óriási fordulat a MOL szerbiai gigaüzletében: lassan körvonalazódik, mi lesz az orosz tulajdonrész sorsa
A Mol és az Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat is versenyben van a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáért.
Az Európai Bizottság nyáron bemutatott, a 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetési tervezete komoly kritikákat kapott az Európai Számvevőszéktől.
Brutális válaszcsapásra készül Brüsszel, ezt nem teszi zsebre Donald Trump: indulhat az újabb kereskedelmi háború?
Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul.
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A testület három tagja azonban különvéleményében határozottan szembehelyezkedett a többségi döntéssel, és a közpénzek átlátható felhasználásának követelményét hangsúlyozta.
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Az Ipsos 30 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarország több kulcsterületen is a legborúlátóbb országok közé tartozik, sőt egyes mutatókban kifejezetten listavezető.
Négy új Gripen érkezik nyárig Magyarországra, ami nemcsak a légierőt erősíti, hanem Európa légtérvédelmi szerepünket is növeli.
