Nincs több kérdés: Trump elismerte, fontos tárgyalásra küldött meghívót Putyinnak

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy felkérte Vlagyimir Putyin orosz államfőt egy olyan nemzetközi béketanácsban való részvételre, amely a gázai térség tűzszüneti megállapodásának végrehajtását felügyelné.

Az amerikai elnök az Air Force One elnöki különgép fedélzetén tartott sajtótájékoztatón erősítette meg tegnap este az értesülést, amelyet korábban orosz részről hoztak nyilvánosságra. A Kreml arról számolt be elsőként, hogy Trump meghívást küldött Putyinnak a tervezett nemzetközi testületbe való csatlakozásra - írja a Portfolio.

Az orosz államfő egyelőre nem reagált az amerikai kezdeményezésre, így továbbra sem ismert, hogy Moszkva részt kíván-e venni a békefenntartási folyamatban. A létrehozandó nemzetközi testület az Egyesült Államok vezetésével működne.

Elsődleges feladata a gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodás végrehajtásának ellenőrzése, valamint a térség békéjének helyreállításának támogatása lenne. A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.

Trump meghívója azonban arra utal, hogy Washington széles körű nemzetközi összefogással kívánja biztosítani a megállapodás sikerét.