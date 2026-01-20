2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
trump putyin tárgyalás
Világ

Nincs több kérdés: Trump elismerte, fontos tárgyalásra küldött meghívót Putyinnak

Pénzcentrum
2026. január 20. 09:20

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy felkérte Vlagyimir Putyin orosz államfőt egy olyan nemzetközi béketanácsban való részvételre, amely a gázai térség tűzszüneti megállapodásának végrehajtását felügyelné.

Az amerikai elnök az Air Force One elnöki különgép fedélzetén tartott sajtótájékoztatón erősítette meg tegnap este az értesülést, amelyet korábban orosz részről hoztak nyilvánosságra. A Kreml arról számolt be elsőként, hogy Trump meghívást küldött Putyinnak a tervezett nemzetközi testületbe való csatlakozásra - írja a Portfolio

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az orosz államfő egyelőre nem reagált az amerikai kezdeményezésre, így továbbra sem ismert, hogy Moszkva részt kíván-e venni a békefenntartási folyamatban. A létrehozandó nemzetközi testület az Egyesült Államok vezetésével működne.

Kapcsolódó cikkeink:

Elsődleges feladata a gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodás végrehajtásának ellenőrzése, valamint a térség békéjének helyreállításának támogatása lenne. A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.

Trump meghívója azonban arra utal, hogy Washington széles körű nemzetközi összefogással kívánja biztosítani a megállapodás sikerét.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #világ #usa #donald trump #vlagyimir putyin #külpolitika #béke #gázai övezet #gáza #tűzszünet #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
5 perce
Ha még nincs elég bajod, hívd meg puttyot is ! Orbán talán ott lesz az elején...együtt mindenre képesek ! Te trumpli, komolyan, átgondoltad te ezt a dolgot ?
0
0
NEKED AJÁNLJUK
Amit Donald Trump csinál, az zsarolás!

Amit Donald Trump csinál, az zsarolás!

A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.

FRISS HÍREK
Több friss hír
09:20
09:17
09:10
09:10
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
2 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
2 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
5
2 hete
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Exporthitel biztosítás
a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 09:10
Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 09:10
Itt az új KRESZ: komoly szigorítást kapnak a nyakukba a gyalogosok, emelik a sebességhatárokat Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 20. 08:14
Olyan dolog történt Magyarországon, amire 2023 óta nem volt példa