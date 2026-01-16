Politikai öngól lehet Trump akciója? Nem várt helyről kapott kritikát az amerikai elnök

A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését. Szerinte ez nemcsak példátlan támadás a Federal Reserve függetlensége ellen, hanem politikailag is könnyen visszafelé sülhet: a Trump-kormányzat által indított büntetőeljárás akár az ellenkező hatást válthatja ki.
A Bloomberg Businessweek podcastműsorában megszólaló Yellen rendkívül erős szavakkal jellemezte a kialakult helyzetet. Véleménye szerint a Powell elleni büntetőeljárás megindítása "olyan, mintha valaki saját magát lőné lábon".
A konfliktus hátterében az áll, hogy Powell január 11-i videóüzenetében nyilvánosságra hozta: az Igazságügyi Minisztérium vizsgálatot kezdeményezett ellene. A hivatalos indoklás szerint a jegybankelnök félrevezette a Kongresszust a Federal Reserve washingtoni központjának, mintegy 2,5 milliárd dollárba kerülő modernizációjával kapcsolatban. Powell, valamint számos elemző azonban úgy véli, ez csupán fedősztori: a valódi cél az lehet, hogy Trump nyomást gyakoroljon a jegybankra a kamatok csökkentése érdekében.
Powell a videóüzenetében határozott választ adott a nyomásgyakorlásra. "A közszolgálat olykor megköveteli, hogy az ember szilárdan kitartson a fenyegetésekkel szemben" – fogalmazott, egyértelművé téve, hogy a szenátus által jóváhagyott megbízatásának megfelelően folytatja tevékenységét.
A 2014 és 2018 között a Fed élén álló, majd Joe Biden adminisztrációjában pénzügyminiszterként szolgáló Yellen hangsúlyozta, hogy ilyen típusú politikai nyomásgyakorlásra még soha nem volt példa a jegybank történetében. "Én személyesen soha nem tapasztaltam ilyet, és egyetlen korábbi Fed-elnök sem, akivel valaha együtt dolgoztam. Ez rendkívül veszélyes" – jelentette ki.
Yellen különösen aggasztónak tartja az Igazságügyi Minisztérium politikai célú felhasználását. Figyelmeztetése szerint: "Ha egy elnök fegyverként használja az Igazságügyi Minisztériumot, és ürügyeket keres, hogy ellenségeire támadjon, akkor már nem demokráciában élünk." Úgy véli, Trump nem titkolja, hogy céljai elérése érdekében kész minden rendelkezésére álló eszközt bevetni.
Az elnök lépései nemcsak a demokraták körében váltottak ki felháborodást. Jelentős republikánus politikusok, például John Thune szenátusi többségi vezető, valamint befolyásos üzletemberek – köztük Jamie Dimon, a JPMorgan elnök-vezérigazgatója – is nyíltan bírálták Trump Federal Reserve elleni támadásait és a jegybank függetlenségének veszélyeztetését.
Yellen értékelése szerint Powell személye és szakmai hitelessége széles körben elismert. "Úgy gondolom, sokan látták Powell nyilatkozatát, és mélyen tisztelik az integritását. Olyan embernek tartják, akinek Amerika érdekei állnak a szívében, és aki a közérdeket védi" – mondta.
A Fed elnökének megbízatása májusban lejár, kormányzói pozíciójában azonban még két évig folytathatná munkáját a jegybanknál. Yellen feltételezése szerint Trump stratégiája az lehet, hogy Powell idő előtti távozását kényszerítse ki. Ugyanakkor úgy véli, a terv könnyen visszafelé sülhet el: "Ha Powell úgy érzi, hogy a Fed függetlensége komoly veszélyben van, valószínűleg még inkább maradni akar. Ha ez volt a terv, az visszafelé sült el."
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
