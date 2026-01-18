Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására.
Amit Donald Trump csinál, az zsarolás!
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni európai szövetségeseitől.
David van Weel holland külügyminiszter élesen bírálta Donald Trump legújabb lépését, amelyben az amerikai elnök 10 százalékos importvámmal fenyegette meg több európai ország termékeit, amennyiben nem járulnak hozzá Grönland eladásához - írja a Reuters.
Amit csinál, az zsarolás, ráadásul teljesen felesleges. Nem segíti a NATO-t, és Grönlandnak sem tesz jót
– fogalmazott a holland politikus a hazai televíziónak adott nyilatkozatában.
Trump a Truth Social platformon szombaton jelentette be, hogy február 1-jétől büntetővámokat vezetne be Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Hollandia, Finnország és Nagy-Britannia termékeire. Az érintett országok korábban vállalták, hogy személyzetet biztosítanak egy grönlandi NATO-hadgyakorlathoz.
A holland külügyminiszter rámutatott, hogy a grönlandi misszió eredeti célja éppen az lett volna, hogy demonstrálják az amerikaiak felé: Európa kész szerepet vállalni a sziget védelmében. Van Weel határozottan elutasította a kereskedelempolitikai eszközök és a diplomáciai kérdések összekapcsolását.
Az amerikai elnök továbbra is kitart azon szándéka mellett, hogy az Egyesült Államok fennhatósága alá vonja a jelenleg Dániához tartozó autonóm területet. Trump érvelése szerint Grönland stratégiai elhelyezkedése és jelentős ásványkincsvagyona nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú Amerika számára. Mind a dán kormány, mind Grönland vezetése egyértelműen elutasította az elképzelést, hangsúlyozva, hogy a sziget nem képezi alku tárgyát.
Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei vasárnap rendkívüli tanácskozást tartanak, hogy egyeztessék a Trump vámfenyegetésére adandó válaszlépéseket.
Kaja Kallas: a világ jelenlegi állapota alapján ez jó pillanat lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.
"A világ szerint a Nyugatnak vége" - Európa már csak szükséges partnerként tekint Trumpra, alakul az új világrend
Egy friss globális felmérés szerint a világ számos országa úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt inkább Kína befolyása erősödött.
