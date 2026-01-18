2026. január 18. vasárnap Piroska
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
New York, New York - 2016. november 12.: Tüntető egy táblát tart a Trump nem az én elnökem tüntetésen, amely Donald Trump 2016-os elnökválasztására reagál New Yorkban 2016-ban.
Világ

Amit Donald Trump csinál, az zsarolás!

Pénzcentrum
2026. január 18. 14:34

A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni európai szövetségeseitől.

David van Weel holland külügyminiszter élesen bírálta Donald Trump legújabb lépését, amelyben az amerikai elnök 10 százalékos importvámmal fenyegette meg több európai ország termékeit, amennyiben nem járulnak hozzá Grönland eladásához - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Amit csinál, az zsarolás, ráadásul teljesen felesleges. Nem segíti a NATO-t, és Grönlandnak sem tesz jót

– fogalmazott a holland politikus a hazai televíziónak adott nyilatkozatában.

Trump a Truth Social platformon szombaton jelentette be, hogy február 1-jétől büntetővámokat vezetne be Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Hollandia, Finnország és Nagy-Britannia termékeire. Az érintett országok korábban vállalták, hogy személyzetet biztosítanak egy grönlandi NATO-hadgyakorlathoz.

A holland külügyminiszter rámutatott, hogy a grönlandi misszió eredeti célja éppen az lett volna, hogy demonstrálják az amerikaiak felé: Európa kész szerepet vállalni a sziget védelmében. Van Weel határozottan elutasította a kereskedelempolitikai eszközök és a diplomáciai kérdések összekapcsolását.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Az amerikai elnök továbbra is kitart azon szándéka mellett, hogy az Egyesült Államok fennhatósága alá vonja a jelenleg Dániához tartozó autonóm területet. Trump érvelése szerint Grönland stratégiai elhelyezkedése és jelentős ásványkincsvagyona nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú Amerika számára. Mind a dán kormány, mind Grönland vezetése egyértelműen elutasította az elképzelést, hangsúlyozva, hogy a sziget nem képezi alku tárgyát.

Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei vasárnap rendkívüli tanácskozást tartanak, hogy egyeztessék a Trump vámfenyegetésére adandó válaszlépéseket.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #vám #világ #konfliktus #usa #donald trump #dánia #kereskedelmi háború #geopolitika #védővám #külpolitika #nato #grönland

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:05
14:34
14:02
13:27
12:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 17.
Titkos tipp a Balaton, Velencei-tó helyett: itt még 2026-ban is lehet emberi áron nyaralót venni
2026. január 18.
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
2026. január 18.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
2026. január 17.
Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot
NAPTÁR
Tovább
2026. január 18. vasárnap
Piroska
3. hét
Január 18.
A vallások világnapja
Január 18.
A hóemberek világnapja
Január 18.
Micimackó napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
1 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
2 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
1 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
5
2 hete
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza vételi árfolyam
amelyen a számlákon lévő külföldi devizanemben tartott pénzünket átváltja forintra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 15:05
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 12:59
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
Agrárszektor  |  2026. január 18. 14:02
Milliárdokat osztanak szét itthon: mutatjuk, kiknek jár a pénzből