Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.
Világ

Megérkezett az EU reakciója Trump ámokfutására: veszélyes spirál indulhat el!

Pénzcentrum
2026. január 18. 10:27

Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát és figyelmeztetve a kereskedelmi korlátozások potenciálisan súlyos következményeire a transzatlanti kapcsolatokban.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi média platformjain fejezte ki álláspontját a jelenlegi geopolitikai feszültségekkel kapcsolatban, hangsúlyozva a nemzetközi jog megkerülhetetlen alapelveit - számolt be a Sky News.

"A területi integritás és a szuverenitás a nemzetközi jog alapvető elvei, amelyek Európa és az egész nemzetközi közösség számára nélkülözhetetlenek" - fogalmazott a bizottsági elnök, egyértelműen jelezve az EU álláspontját a kialakult helyzetben.

Von der Leyen nyilatkozatában teljes szolidaritásáról biztosította Dániát és Grönland lakosságát. Kiemelte, hogy a párbeszéd továbbra is kulcsfontosságú marad, és az Európai Unió elkötelezett a Dán Királysággal és az Egyesült Államokkal megkezdett egyeztetések folytatása mellett.

A bizottsági elnök határozott figyelmeztetést is megfogalmazott a lehetséges kereskedelmi korlátozásokkal kapcsolatban: "A vámok bevezetése aláásná a transzatlanti kapcsolatokat, és veszélyes, lefelé tartó spirált indíthatna el."

Végezetül leszögezte, hogy az Európai Unió egységesen és összehangoltan fog fellépni a kialakult helyzetben, miközben határozottan védi saját szuverenitását.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA
#európai unió #európai bizottság #vám #eu #világ #usa #donald trump #dánia #ursula von der leyen #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #grönland

