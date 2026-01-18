Megérkezett az EU reakciója Trump ámokfutására: veszélyes spirál indulhat el!

Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát és figyelmeztetve a kereskedelmi korlátozások potenciálisan súlyos következményeire a transzatlanti kapcsolatokban.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi média platformjain fejezte ki álláspontját a jelenlegi geopolitikai feszültségekkel kapcsolatban, hangsúlyozva a nemzetközi jog megkerülhetetlen alapelveit - számolt be a Sky News.

"A területi integritás és a szuverenitás a nemzetközi jog alapvető elvei, amelyek Európa és az egész nemzetközi közösség számára nélkülözhetetlenek" - fogalmazott a bizottsági elnök, egyértelműen jelezve az EU álláspontját a kialakult helyzetben.

Von der Leyen nyilatkozatában teljes szolidaritásáról biztosította Dániát és Grönland lakosságát. Kiemelte, hogy a párbeszéd továbbra is kulcsfontosságú marad, és az Európai Unió elkötelezett a Dán Királysággal és az Egyesült Államokkal megkezdett egyeztetések folytatása mellett.

A bizottsági elnök határozott figyelmeztetést is megfogalmazott a lehetséges kereskedelmi korlátozásokkal kapcsolatban: "A vámok bevezetése aláásná a transzatlanti kapcsolatokat, és veszélyes, lefelé tartó spirált indíthatna el."

Végezetül leszögezte, hogy az Európai Unió egységesen és összehangoltan fog fellépni a kialakult helyzetben, miközben határozottan védi saját szuverenitását.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA