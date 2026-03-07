Megvolt az első idei időmérő: dominált a Mercedes, Russellé a pole

A Mercedes kisajátította az első sort, de nagyot ment a Red Bullban most bemutatkozó Hadjar is a harmadik helyével.

Kettős Mercedes-sikerrel zárult a Forma-1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzése. A vasárnapi futamon George Russell indulhat az élről, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen egy baleset miatt csak a mezőny végéről rajtolhat.

A 28 éves brit pilóta pályafutása nyolcadik rajtelsőségét szerezte meg. Mellőle csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli várhatja a rajtot. Ez az eredmény különösen annak fényében bravúros, hogy a harmadik szabadedzésen csúnyán összetörte az autóját. A csapat azonban a kvalifikációra sikeresen újjáépítette a versenygépet. A harmadik rajtkockát a Red Bull francia versenyzője, Isack Hadjar biztosította be magának.

Max Verstappen számára hamar véget ért a kvalifikáció: már az időmérő első szakaszában (Q1) megcsúszott, és a falnak csapódott. Mért kör hiányában kénytelen lesz a mezőny végéről, a 20. pozícióból megkezdeni a felzárkózást. Az 58 körös futam vasárnap reggel 5 órakor rajtol, a fontos tudnivalókat ebben a cikkben gyűjtöttük össze:

EZ IS ÉRDEKELHET Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA