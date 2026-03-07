2026. március 7. szombat Tamás
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 2.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Megvolt az első idei időmérő: dominált a Mercedes, Russellé a pole

MTI
2026. március 7. 07:41

A Mercedes kisajátította az első sort, de nagyot ment a Red Bullban most bemutatkozó Hadjar is a harmadik helyével.

Kettős Mercedes-sikerrel zárult a Forma-1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzése. A vasárnapi futamon George Russell indulhat az élről, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen egy baleset miatt csak a mezőny végéről rajtolhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 28 éves brit pilóta pályafutása nyolcadik rajtelsőségét szerezte meg. Mellőle csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli várhatja a rajtot. Ez az eredmény különösen annak fényében bravúros, hogy a harmadik szabadedzésen csúnyán összetörte az autóját. A csapat azonban a kvalifikációra sikeresen újjáépítette a versenygépet. A harmadik rajtkockát a Red Bull francia versenyzője, Isack Hadjar biztosította be magának.

Max Verstappen számára hamar véget ért a kvalifikáció: már az időmérő első szakaszában (Q1) megcsúszott, és a falnak csapódott. Mért kör hiányában kénytelen lesz a mezőny végéről, a 20. pozícióból megkezdeni a felzárkózást. Az 58 körös futam vasárnap reggel 5 órakor rajtol, a fontos tudnivalókat ebben a cikkben gyűjtöttük össze:

Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#sport #verseny #forma-1 #mercedes #autóverseny #ausztrália #max verstappen #f1 #red bull #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:41
07:03
06:29
06:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 7.
Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 6.
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
2026. március 6.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 7. szombat
Tamás
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
7 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
3
5 napja
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
4
5 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
5
1 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 06:29
Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 06:03
Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába
Agrárszektor  |  2026. március 7. 05:59
Így égetik el a magyarok a jövőjüket? Nem is tudják, mekkora bajt okoznak