2026. január 15. csütörtök
Budapest
Vilnius, Lithuania - February 25 2025: Flag with symbol of NATO waiving on a blurred green background
Világ

Háborús üzenet Trumpnak? Európai katonák vonulnak Grönlandra az amerikai fenyegetések után

Pénzcentrum
2026. január 15. 09:04

Európai NATO-országok katonái érkeznek Grönlandra egy Dániával közös hadgyakorlatra Donald Trump fenyegetéseinek árnyékában, írja a 24.hu a CNN alapján.

Több európai NATO-tagállam kis létszámú katonai kontingenst küld Grönlandra egy Dániával közösen tartott hadgyakorlatra. A lépésre azt követően kerül sor, hogy Donald Trump nyíltan beszélt az Északi-sarkvidéki sziget erőszakos átvételének lehetőségéről.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a fenyegetésekre reagálva kijelentette: egy Grönland elleni amerikai támadás a NATO végét jelentené. Dánia szerdán bejelentette, hogy szövetségeseivel szoros együttműködésben növeli katonai jelenlétét a világ legnagyobb szigetén, amely az ország félautonóm területe.

Németország, Svédország, Franciaország és Norvégia már megerősítette, hogy ezen a héten katonákat küld Grönlandra a közös hadgyakorlatra. Emellett Kanada és Franciaország azt is bejelentette, hogy a következő hetekben konzulátust nyit Nuukban, Grönland fővárosában.

Bár az nem számít rendkívülinek, hogy NATO-országok katonái más tagállamok területén vesznek részt kiképzéseken, az európai országok mostani grönlandi jelenléte látványos kiállásként értékelhető a NATO egysége mellett Donald Trump fenyegetéseivel szemben.

Az Egyesült Államok jelenleg mintegy 150 katonát állomásoztat Grönland északnyugati részén, a Pituffik Űrbázison, és az Északi-sarkvidéken az elmúlt években rendszeressé váltak a közös katonai gyakorlatok.
Címlapkép: Getty Images
#európa #egyesült államok #világ #usa #donald trump #katonák #hadsereg #geopolitika #külpolitika #nato #grönland #katonai

10:33
10:23
10:19
10:15
10:01
