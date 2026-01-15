Háborús üzenet Trumpnak? Európai katonák vonulnak Grönlandra az amerikai fenyegetések után

Európai NATO-országok katonái érkeznek Grönlandra egy Dániával közös hadgyakorlatra Donald Trump fenyegetéseinek árnyékában, írja a 24.hu a CNN alapján.

Több európai NATO-tagállam kis létszámú katonai kontingenst küld Grönlandra egy Dániával közösen tartott hadgyakorlatra. A lépésre azt követően kerül sor, hogy Donald Trump nyíltan beszélt az Északi-sarkvidéki sziget erőszakos átvételének lehetőségéről.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a fenyegetésekre reagálva kijelentette: egy Grönland elleni amerikai támadás a NATO végét jelentené. Dánia szerdán bejelentette, hogy szövetségeseivel szoros együttműködésben növeli katonai jelenlétét a világ legnagyobb szigetén, amely az ország félautonóm területe.

Németország, Svédország, Franciaország és Norvégia már megerősítette, hogy ezen a héten katonákat küld Grönlandra a közös hadgyakorlatra. Emellett Kanada és Franciaország azt is bejelentette, hogy a következő hetekben konzulátust nyit Nuukban, Grönland fővárosában.

Bár az nem számít rendkívülinek, hogy NATO-országok katonái más tagállamok területén vesznek részt kiképzéseken, az európai országok mostani grönlandi jelenléte látványos kiállásként értékelhető a NATO egysége mellett Donald Trump fenyegetéseivel szemben.

Az Egyesült Államok jelenleg mintegy 150 katonát állomásoztat Grönland északnyugati részén, a Pituffik Űrbázison, és az Északi-sarkvidéken az elmúlt években rendszeressé váltak a közös katonai gyakorlatok.