Háborús üzenet Trumpnak? Európai katonák vonulnak Grönlandra az amerikai fenyegetések után

Egy friss globális felmérés szerint a világ számos országa úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt inkább Kína befolyása erősödött.
Európai NATO-országok katonái érkeznek Grönlandra egy Dániával közös hadgyakorlatra Donald Trump fenyegetéseinek árnyékában, írja a 24.hu a CNN alapján.
Több európai NATO-tagállam kis létszámú katonai kontingenst küld Grönlandra egy Dániával közösen tartott hadgyakorlatra. A lépésre azt követően kerül sor, hogy Donald Trump nyíltan beszélt az Északi-sarkvidéki sziget erőszakos átvételének lehetőségéről.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök a fenyegetésekre reagálva kijelentette: egy Grönland elleni amerikai támadás a NATO végét jelentené. Dánia szerdán bejelentette, hogy szövetségeseivel szoros együttműködésben növeli katonai jelenlétét a világ legnagyobb szigetén, amely az ország félautonóm területe.
Németország, Svédország, Franciaország és Norvégia már megerősítette, hogy ezen a héten katonákat küld Grönlandra a közös hadgyakorlatra. Emellett Kanada és Franciaország azt is bejelentette, hogy a következő hetekben konzulátust nyit Nuukban, Grönland fővárosában.
Bár az nem számít rendkívülinek, hogy NATO-országok katonái más tagállamok területén vesznek részt kiképzéseken, az európai országok mostani grönlandi jelenléte látványos kiállásként értékelhető a NATO egysége mellett Donald Trump fenyegetéseivel szemben.
Az Egyesült Államok jelenleg mintegy 150 katonát állomásoztat Grönland északnyugati részén, a Pituffik Űrbázison, és az Északi-sarkvidéken az elmúlt években rendszeressé váltak a közös katonai gyakorlatok.
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.
Trump állítása szerint Teherán leállította a kivégzéseket, miközben amerikai katonai beavatkozás is napirenden volt.
Egy brüsszeli Delhaize-üzlet kirakatában látványos árösszehasonlítással igyekeznek cáfolni a láncról élő „drága elitbolt” képet.
Bár a Kreml korábban tagadta a nyugati vádakat a növekvő szabotázskampányról, az Oroszországhoz köthető gyújtogatások és komoly szabotázscselekmények száma megnőtt.
Az Egyesült Államoknak számos támaszpontja van a régióban, többek között Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának központja található.
Már több mint 2500 halálos áldozata van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek, közölte szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency.
A Bella 1 nevű olajszállítót korábban Marinera néven ismerték.
A Fehér Ház által megosztott történet szerint akusztikus fegyverrel bénították volna meg Nicolás Maduro venezuelai elnök testőrségét egy állítólagos amerikai akció során.
Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül.
Az amerikai törvényhozásban már az is felmerült, hogy a szigetet államként kebelezzék be.
A világpolitika látszólag megszokott válságai mögött egyre több olyan konfliktus gyűlik, amely bármikor nyílt háborúvá fajulhat.
A szöuli bíróságon elhangzott záróbeszédekben az ügyészek a volt államfőt a "lázadás vezetőjének" nevezték.
A helyi beszámolók szerint a karhatalom fegyveresei jelöletlen autókkal és motorokkal, jól védett felszerelésben cirkálnak a településeken,
Maia Sandu moldovai elnök egy brit podcastinterjúban kijelentette, hogy népszavazás esetén támogatná országa Romániával való egyesülését.
Két hónapra hívják be a fiatalokat, a horvát védelmi miniszter szerint a szolgálat a „rossz szokásokat” is felszámolhatja.
Az viszont nem valószínú, hogy egymás után sok katonai akciót fognak végrehajtani, mert azzal szemben nem annyira toleráns az amerikai közvélemény.
Az iráni külügyminiszter szerint felvételeik vannak a tüntetők felfegyverzéséről, és hamarosan vallomásokat is nyilvánosságra hoznak.
Az ukrán energiaválság az orosz támadások nyomán tovább súlyosbodik, miközben Budapest retorikai fenyegetései miatt Kijev alternatív energiaimport-útvonalakat keres.