Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot
Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában. Az amerikai elnök februártól vezetné be a vámokat, amelyek júniusban akár 25 százalékra is emelkednének, ha nem születik megállapodás a sziget megvásárlásáról.
A Bloomberg információi szerint Donald Trump büntetővámokat tervez bevezetni azokra az európai államokra, amelyek Dánia mellett foglaltak állást az Egyesült Államok Grönland megszerzésére irányuló törekvéseivel szemben.
Az amerikai elnök közösségi médiában közzétett üzenetében február 1-jétől 10 százalékos vámot helyezett kilátásba, amely júniustól 25 százalékra emelkedne, amennyiben addig nem jön létre megegyezés Grönland ügyében.
A tervezett intézkedés nyolc országot érintene: Dániát, Norvégiát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Hollandiát és Finnországot. A lépés az Egyesült Államok kulcsfontosságú szövetségesei ellen irányulna, tovább mélyítve a NATO-n belüli feszültségeket.
Egyelőre kérdéses, milyen jogi alapra hivatkozva vetne ki Trump egyedi vámokat az EU tagállamaira. Korábbi hasonló esetekben a nemzetközi gazdasági rendkívüli hatáskörökről szóló törvényre támaszkodott, amelynek alkalmazhatóságáról a Legfelsőbb Bíróság hamarosan döntést hoz, ami akadályozhatja a mostani tervek megvalósítását.
A bejelentés Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter washingtoni tárgyalássorozatát követte, amelyen Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter is részt vett. Bár a világ legnagyobb szigetének jövőjét illető patthelyzet továbbra is fennáll, a felek megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról a diplomáciai feszültség kezelésére.
Dánia korábban NATO-szövetségeseit, köztük az Egyesült Államokat is meghívta grönlandi kiképzési gyakorlatokra, és több európai ország már küldött is katonákat a szigetre. Trump vámfenyegetése kifejezetten ezeket az országokat célozza.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
"Ezek az országok, amelyek ezt a nagyon veszélyes játékot játsszák, olyan kockázatot vállaltak, amely hosszú távon nem tartható fenn" – írta bejegyzésében az elnök, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok nyitott a Dániával folytatandó tárgyalásokra.
Trump Grönland iránti érdeklődésének egyik legfontosabb oka a sziget gazdag ásványkincsvagyona. A terület jelentős mennyiségű, modern technológiákhoz és hadviseléshez nélkülözhetetlen nyersanyagot rejt.
A gyémánt és nemesfémek mellett különösen értékesek a következő kritikus nyersanyagok: réz, amely az energetikai átállásban és a körforgásos gazdaságban játszik kulcsszerepet; lítium, amely az elektromos járművek és energiatároló rendszerek akkumulátorainak alapvető komponense; antimon, amelyet akkumulátorokban, égésgátlókban és fegyvergyártásban használnak.
További stratégiai fontosságú ásványkincsek közé tartozik az urán, amelynek bányászatát 2021-ben betiltotta a baloldali Inuit Ataqatigiit párt; a grafit, amely az elektromos járművek akkumulátorainak és az acélgyártás fontos alapanyaga; valamint a titán és a vanádium, amelyeket kereskedelmi, orvosi, ipari célokra, illetve speciális acélötvözetek előállítására használnak.
Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét.
Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre
Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet.
Szerhij K.-t alkotmányellenes szabotázzsal, robbantással és építmény megrongálásával gyanúsítják, a férfi tagadja bűnösségét.
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
Soha nem volt még ennyire borús a globális kockázati térkép, nem sok jóra számíthatnak az emberek.
Európai országok csütörtökön kisebb létszámú katonai egységeket vezényeltek Grönlandra.
A Fehér Házban a Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump azt mondta, lát esélyt arra, hogy az iráni klerikus vezetés összeomlik.
Egy munkaügyi jogvédő szervezet szerint munkavállalói visszaélésekre utaló bizonyítékok kerültek elő egy kínai gyárban, amely a világhírű Labubu babákat gyártja.
Jared Kushner és Steve Witkoff új béketervezetet mutathat be Moszkvában, de továbbra sem világos, akarja-e Putyin a megállapodást.
Kaja Kallas: a világ jelenlegi állapota alapján ez jó pillanat lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.
Trump állítása szerint Teherán leállította a kivégzéseket, miközben amerikai katonai beavatkozás is napirenden volt.
Több európai ország katonákat küld a szigetre, miután Trump nyíltan beszélt Grönland erőszakos megszerzéséről.
"A világ szerint a Nyugatnak vége" - Európa már csak szükséges partnerként tekint Trumpra, alakul az új világrend
Egy friss globális felmérés szerint a világ számos országa úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt inkább Kína befolyása erősödött.
Jemenből induló férfiak százai kerülnek az orosz frontvonalra hamis ígéretek, félrevezető szerződések és kilátástalan élethelyzetek miatt.
A döntés időzítése egybeesik az Irán elleni esetleges katonai csapásmérés előkészületeivel.
Na, mégsem a nagyolcsó Lidlben tudsz a leggazdaságosabban bevásárolni? Kiszámolták, ebben a "drága boltban" jobban kijössz a pénzedből
Egy brüsszeli Delhaize-üzlet kirakatában látványos árösszehasonlítással igyekeznek cáfolni a láncról élő „drága elitbolt” képet.
Lelepleződött a titkos fegyver: komoly bizonyítékot találtak arra, hogy Putyin tényleg háborúra készül Európával
Bár a Kreml korábban tagadta a nyugati vádakat a növekvő szabotázskampányról, az Oroszországhoz köthető gyújtogatások és komoly szabotázscselekmények száma megnőtt.
Az Egyesült Államoknak számos támaszpontja van a régióban, többek között Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának központja található.