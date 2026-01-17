2026. január 17. szombat Antal, Antónia
Chicago, USA - 2016. augusztus 22.: Egy zebra tábla a stop szimbólummal a Trump Tower előtt Chicagóban, az East Wacker Place-en, szürkületkor.
Világ

Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot

Pénzcentrum
2026. január 17. 20:25

Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában. Az amerikai elnök februártól vezetné be a vámokat, amelyek júniusban akár 25 százalékra is emelkednének, ha nem születik megállapodás a sziget megvásárlásáról.

A Bloomberg információi szerint Donald Trump büntetővámokat tervez bevezetni azokra az európai államokra, amelyek Dánia mellett foglaltak állást az Egyesült Államok Grönland megszerzésére irányuló törekvéseivel szemben.

Az amerikai elnök közösségi médiában közzétett üzenetében február 1-jétől 10 százalékos vámot helyezett kilátásba, amely júniustól 25 százalékra emelkedne, amennyiben addig nem jön létre megegyezés Grönland ügyében.

A tervezett intézkedés nyolc országot érintene: Dániát, Norvégiát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Hollandiát és Finnországot. A lépés az Egyesült Államok kulcsfontosságú szövetségesei ellen irányulna, tovább mélyítve a NATO-n belüli feszültségeket.

Egyelőre kérdéses, milyen jogi alapra hivatkozva vetne ki Trump egyedi vámokat az EU tagállamaira. Korábbi hasonló esetekben a nemzetközi gazdasági rendkívüli hatáskörökről szóló törvényre támaszkodott, amelynek alkalmazhatóságáról a Legfelsőbb Bíróság hamarosan döntést hoz, ami akadályozhatja a mostani tervek megvalósítását.

Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe
Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti.

A bejelentés Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter washingtoni tárgyalássorozatát követte, amelyen Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter is részt vett. Bár a világ legnagyobb szigetének jövőjét illető patthelyzet továbbra is fennáll, a felek megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról a diplomáciai feszültség kezelésére.

Dánia korábban NATO-szövetségeseit, köztük az Egyesült Államokat is meghívta grönlandi kiképzési gyakorlatokra, és több európai ország már küldött is katonákat a szigetre. Trump vámfenyegetése kifejezetten ezeket az országokat célozza.

"Ezek az országok, amelyek ezt a nagyon veszélyes játékot játsszák, olyan kockázatot vállaltak, amely hosszú távon nem tartható fenn" – írta bejegyzésében az elnök, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok nyitott a Dániával folytatandó tárgyalásokra.

Trump Grönland iránti érdeklődésének egyik legfontosabb oka a sziget gazdag ásványkincsvagyona. A terület jelentős mennyiségű, modern technológiákhoz és hadviseléshez nélkülözhetetlen nyersanyagot rejt.

A gyémánt és nemesfémek mellett különösen értékesek a következő kritikus nyersanyagok: réz, amely az energetikai átállásban és a körforgásos gazdaságban játszik kulcsszerepet; lítium, amely az elektromos járművek és energiatároló rendszerek akkumulátorainak alapvető komponense; antimon, amelyet akkumulátorokban, égésgátlókban és fegyvergyártásban használnak.

További stratégiai fontosságú ásványkincsek közé tartozik az urán, amelynek bányászatát 2021-ben betiltotta a baloldali Inuit Ataqatigiit párt; a grafit, amely az elektromos járművek akkumulátorainak és az acélgyártás fontos alapanyaga; valamint a titán és a vanádium, amelyeket kereskedelmi, orvosi, ipari célokra, illetve speciális acélötvözetek előállítására használnak.
Címlapkép: Getty Images
