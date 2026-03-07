2026. március 7. szombat Tamás
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Izgalmas szombat elé nézünk: nagy meccsek sora vár a futballrajongókra

Pénzcentrum
2026. március 7. 07:03

Ma egymást érik a rangadók a pályákon: hazai pályán az Újpest–Paks ütközet ígér kiélezett csatát, nemzetközi szinten pedig a Barcelona baszkföldi vendégjátéka és a Dortmund kölni fellépése lehet a nap csúcspontja. A tavaszi hajrá közeledtével minden pont felértékelődik, így mindenhol maximálisan motivált csapatok lépnek pályára.

A kontinens szinte minden pontján csúcsra járnak a bajnokságok. A spanyol élvonalban a címvédő és az üldözők is pályára lépnek, a német Bundesligában hat mérkőzést rendeznek, az olasz és francia ligában pedig szintén akadnak izgalmas párosítások. A magyar szurkolók számára a Fizz Liga két összecsapása kínál hazai izgalmakat, ahol a tabella felsőházának csapatai mérik össze erejüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fizz Liga: tovább lépdelne az Újpest

Az Újpest és a Paks mérkőzése a forduló egyik legizgalmasabb hazai találkozója lehet a honi pontvadászatban. A lila-fehérek az utóbbi időszakban kissé javuló teljesítményt nyújtanak, de vegyes eredményekkel érkeznek a meccsre. A Paks ezzel szemben kifejezetten nehéz perióduson van túl, hiszen legutóbbi öt bajnokiját egyaránt elveszítette. Ősszel az Újpest idegenben tudott nyerni, így most a paksiak revánsra készülnek a Szusza Ferenc Stadionban. 

Fizz Liga 25. forduló
Újpest FC
Paksi FC
2026. március 7. szombat 19:30
|
Megyeri uti, Budapest
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Újpest FC: 11 (36.7%)
  Paksi FC: 10 (33.3%)
  Döntetlen: 9 (30%)
Gólok
  Újpest FC: 45
  Paksi FC: 46
Gólkülönbség: -1
Hazai győzelem
  Újpest FC: 3
  Paksi FC: 6
Vendéggyőzelem
  Újpest FC: 8
  Paksi FC: 4
Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

A korábban, 17 órától kezdődő találkozón a Zalaegerszeg a Győrt fogadja. A ZTE az elmúlt hetekben stabilizálta formáját, győzelmek és döntetlenek váltják egymást. A Győr remek szériában van, és vélhetően győzni érkezik Zalába. Az őszi összecsapáson meglepetésre a ZTE idegenben győzött, a hazaiak most bizonyítani szeretnék, hogy az akkori siker nem volt véletlen.

La Liga | Spanyolország

A spanyol forduló rangadóját a San Mamésban játsszák, ahol az Athletic Bilbao fogadja az FC Barcelonát. A baszkok hazai pályán mindig veszélyesek, és most is kiváló formában várják a katalánokat, több győzelemmel a hátuk mögött. A Barcelona szintén remekül teljesít, a bajnokság egyik legeredményesebb támadósorával érkezik Bilbaóba. A januári kupameccsen a Barça 5–0-ra nyert hazai pályán, de a San Mamés egészen más közeg, így a 21 órás kezdés igazi futballcsemegét ígér.

Az Atletico Madrid a Real Sociedadot fogadja a Metropolitano Stadionban 18:30-tól. Diego Simeone csapata az utóbbi időben ingadozó formát mutat, győzelmek és vereségek váltják egymást. A baszkok sincsenek sokkal jobb passzban, ők is vegyes eredménysorral érkeznek Madridba. A januári bajnokin San Sebastiánban döntetlen született, így most is kiélezett párharc várható, ahol mindkét fél reális eséllyel pályázik a pontszerzésre.

A nap további spanyol bajnoki mérkőzései:

Serie A | Olaszország

A Juventus hazai pályán fogadja a kiesés elől egyre reménytelenebbül menekülő Pisát. A torinóiak formája hullámzó, döntetlenek és vereségek tarkítják az utóbbi időszakot. A Pisa szintén nehéz heteken van túl, így az Allianz Stadium aligha ideális helyszín a javításra. A decemberi kupamérkőzésen a Juve magabiztosan nyert idegenben, a szombati, 20:45-kor kezdődő bajnokin pedig hazai környezetben erősítheti meg pozícióját.

Az Atalanta Bergamóban az Udinesét fogadja 18 órától. A bergamóiak kiváló formában vannak, sorra gyűjtik a győzelmeket, míg az Udinese nehezebb időszakot él. Az őszi találkozón azonban az Udinese meglepetésre otthon nyerni tudott, így most az Atalanta egyértelműen revánsra készül.

Bundesliga | Németország

A szombati német program csúcspontja az FC Köln és a Borussia Dortmund esti rangadója. A Köln vegyes formában várja a fekete-sárgákat, míg a BVB az utóbbi hetekben szintén váltakozó eredményeket produkált. Az őszi, dortmundi mérkőzésen minimális különbséggel a házigazdák nyertek, így a kölniek saját közönségük előtt szeretnének visszavágni. A 18:30-as kezdés a német futball szerelmesei számára kihagyhatatlan programnak ígérkezik.

A korábbi, 15:30-kor kezdődő meccsek közül az SC Freiburg és a Bayer Leverkusen párharca emelkedik ki. A Freiburg az utóbbi időben gyengélkedik, győzelmek és vereségek váltogatják egymást. A Leverkusen szintén vegyes formát mutat, de a Werkself továbbra is rendkívül veszélyes ellenfél. Ősszel a Bayer otthon győzött, most viszont idegenben kell bizonyítania.

A német bajnokságban ezeket a meccseket rendezik még:

Ligue 1 | Franciaország

A francia élvonal szombati programjának csúcspontja a Toulouse FC és az Olympique Marseille esti találkozója. A Toulouse ingadozó formában várja a dél-franciaországi együttest, a Marseille pedig szintén hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi időszakban. Érdekesség, hogy a két csapat alig néhány napja, hét közben is megmérkőzött egymással, akkor döntetlen született. A 21:05-kor kezdődő visszavágó így különös pikantériát kap.

A korábban kezdődő francia mérkőzések:
Címlapkép: Getty Images
