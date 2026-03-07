A szerb szakember a gyenge eredmények miatt péntek reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja.
Izgalmas szombat elé nézünk: nagy meccsek sora vár a futballrajongókra
Ma egymást érik a rangadók a pályákon: hazai pályán az Újpest–Paks ütközet ígér kiélezett csatát, nemzetközi szinten pedig a Barcelona baszkföldi vendégjátéka és a Dortmund kölni fellépése lehet a nap csúcspontja. A tavaszi hajrá közeledtével minden pont felértékelődik, így mindenhol maximálisan motivált csapatok lépnek pályára.
A kontinens szinte minden pontján csúcsra járnak a bajnokságok. A spanyol élvonalban a címvédő és az üldözők is pályára lépnek, a német Bundesligában hat mérkőzést rendeznek, az olasz és francia ligában pedig szintén akadnak izgalmas párosítások. A magyar szurkolók számára a Fizz Liga két összecsapása kínál hazai izgalmakat, ahol a tabella felsőházának csapatai mérik össze erejüket.
Fizz Liga: tovább lépdelne az Újpest
Az Újpest és a Paks mérkőzése a forduló egyik legizgalmasabb hazai találkozója lehet a honi pontvadászatban. A lila-fehérek az utóbbi időszakban kissé javuló teljesítményt nyújtanak, de vegyes eredményekkel érkeznek a meccsre. A Paks ezzel szemben kifejezetten nehéz perióduson van túl, hiszen legutóbbi öt bajnokiját egyaránt elveszítette. Ősszel az Újpest idegenben tudott nyerni, így most a paksiak revánsra készülnek a Szusza Ferenc Stadionban.
A korábban, 17 órától kezdődő találkozón a Zalaegerszeg a Győrt fogadja. A ZTE az elmúlt hetekben stabilizálta formáját, győzelmek és döntetlenek váltják egymást. A Győr remek szériában van, és vélhetően győzni érkezik Zalába. Az őszi összecsapáson meglepetésre a ZTE idegenben győzött, a hazaiak most bizonyítani szeretnék, hogy az akkori siker nem volt véletlen.
La Liga | Spanyolország
A spanyol forduló rangadóját a San Mamésban játsszák, ahol az Athletic Bilbao fogadja az FC Barcelonát. A baszkok hazai pályán mindig veszélyesek, és most is kiváló formában várják a katalánokat, több győzelemmel a hátuk mögött. A Barcelona szintén remekül teljesít, a bajnokság egyik legeredményesebb támadósorával érkezik Bilbaóba. A januári kupameccsen a Barça 5–0-ra nyert hazai pályán, de a San Mamés egészen más közeg, így a 21 órás kezdés igazi futballcsemegét ígér.
Az Atletico Madrid a Real Sociedadot fogadja a Metropolitano Stadionban 18:30-tól. Diego Simeone csapata az utóbbi időben ingadozó formát mutat, győzelmek és vereségek váltják egymást. A baszkok sincsenek sokkal jobb passzban, ők is vegyes eredménysorral érkeznek Madridba. A januári bajnokin San Sebastiánban döntetlen született, így most is kiélezett párharc várható, ahol mindkét fél reális eséllyel pályázik a pontszerzésre.
A nap további spanyol bajnoki mérkőzései:
- CA Osasuna – RCD Mallorca (14:00)
- Levante – Girona FC (16:15)
Serie A | Olaszország
A Juventus hazai pályán fogadja a kiesés elől egyre reménytelenebbül menekülő Pisát. A torinóiak formája hullámzó, döntetlenek és vereségek tarkítják az utóbbi időszakot. A Pisa szintén nehéz heteken van túl, így az Allianz Stadium aligha ideális helyszín a javításra. A decemberi kupamérkőzésen a Juve magabiztosan nyert idegenben, a szombati, 20:45-kor kezdődő bajnokin pedig hazai környezetben erősítheti meg pozícióját.
Az Atalanta Bergamóban az Udinesét fogadja 18 órától. A bergamóiak kiváló formában vannak, sorra gyűjtik a győzelmeket, míg az Udinese nehezebb időszakot él. Az őszi találkozón azonban az Udinese meglepetésre otthon nyerni tudott, így most az Atalanta egyértelműen revánsra készül.
Bundesliga | Németország
A szombati német program csúcspontja az FC Köln és a Borussia Dortmund esti rangadója. A Köln vegyes formában várja a fekete-sárgákat, míg a BVB az utóbbi hetekben szintén váltakozó eredményeket produkált. Az őszi, dortmundi mérkőzésen minimális különbséggel a házigazdák nyertek, így a kölniek saját közönségük előtt szeretnének visszavágni. A 18:30-as kezdés a német futball szerelmesei számára kihagyhatatlan programnak ígérkezik.
A korábbi, 15:30-kor kezdődő meccsek közül az SC Freiburg és a Bayer Leverkusen párharca emelkedik ki. A Freiburg az utóbbi időben gyengélkedik, győzelmek és vereségek váltogatják egymást. A Leverkusen szintén vegyes formát mutat, de a Werkself továbbra is rendkívül veszélyes ellenfél. Ősszel a Bayer otthon győzött, most viszont idegenben kell bizonyítania.
A német bajnokságban ezeket a meccseket rendezik még:
- FC Heidenheim – TSG Hoffenheim (15:30)
- 1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart (15:30)
- RB Leipzig – FC Augsburg (15:30)
- VfL Wolfsburg – Hamburger SV (15:30)
Ligue 1 | Franciaország
A francia élvonal szombati programjának csúcspontja a Toulouse FC és az Olympique Marseille esti találkozója. A Toulouse ingadozó formában várja a dél-franciaországi együttest, a Marseille pedig szintén hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi időszakban. Érdekesség, hogy a két csapat alig néhány napja, hét közben is megmérkőzött egymással, akkor döntetlen született. A 21:05-kor kezdődő visszavágó így különös pikantériát kap.
A korábban kezdődő francia mérkőzések:
- FC Nantes – Angers SCO (17:00)
- AJ Auxerre – RC Strasbourg (19:00)
