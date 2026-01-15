Trump kemény kijelentést tett Iránról: jön, amire titkon mindenki számít?

Donald Trump amerikai elnök szerint Reza Pahlavi iráni ellenzéki vezető "kedvesnek tűnik", de nem biztos abban, hogy a száműzetésben élő politikus elegendő hazai támogatást tudna szerezni egy esetleges hatalomátvételhez.

A Fehér Házban a Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump azt mondta, lát esélyt arra, hogy az iráni klerikus vezetés összeomlik.

Az amerikai elnök korábban többször is azzal fenyegette Teheránt, hogy beavatkozik az iráni tüntetők oldalán. Az ország több pontján évek óta tartanak megmozdulások a vallási vezetés ellen, amelyeket a hatóságok következetesen és keményen levernek. A halálos áldozatok számát több ezerre becsülik. Trump most mégsem állt ki egyértelműen Pahlavi mellett, aki az 1979-ben megdöntött sah fia.

Kedvesnek tűnik, de nem tudom, hogyan fogadnák a saját hazájában. Még nem tartunk ott. Nem tudom, hogy az ország elfogadná-e a vezetését, de ha igen, nekem nem lenne ellenemre.

– fogalmazott Trump.

Ezek a megjegyzések még erősebben megkérdőjelezik Pahlavi alkalmasságát, mint a múlt héten tett kijelentés, amelyben Trump közölte: nem tervezi, hogy találkozzon vele.

A 65 éves Pahlavi az Egyesült Államokban él, és az 1979-es iszlám forradalom óta nem járt Iránban. Az elmúlt években a tüntetések egyik legismertebb szószólójává vált. Az iráni ellenzék azonban rendkívül megosztott: különböző csoportok és ideológiai irányzatok – köztük a Pahlavit támogató monarchisták – versengenek egymással, és szervezett jelenlétük az országon belül továbbra is minimális.

Sanam Vakil, a Chatham House közel-keleti programjának igazgatóhelyettese osztotta Trump óvatosságát. Szerinte Pahlavi ugyan népszerűségre tett szert egyes tüntetők körében, és bizonyos mértékig mozgósítani is tudta őket, "de nem szabad túlbecsülni ezt. Nagyon nehéz megmondani, mekkora támogatottsága van neki vagy bárki másnak Iránban."

Trump szerint elképzelhető, hogy a teheráni kormány a tüntetések miatt megbukik, de hozzátette: "bármelyik rezsim elbukhat". "Hogy megbukik-e vagy sem, mindenesetre érdekes időszak előtt állunk" – mondta.

Az elnök a novemberi félidős választásokkal kapcsolatban igyekezett mérsékelni a várakozásokat. Megjegyezte, hogy a kormányzó párt jellemzően veszít a kongresszusi helyekből az elnökválasztás utáni második évben. "Aki megnyeri az elnökválasztást, az általában nem nyeri meg a félidős választásokat. De mindent megteszünk, hogy győzzünk" – jelentette ki.