2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-2 °C Budapest
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Iráni Iszlám Köztársaság zászlaja
Világ

Trump kemény kijelentést tett Iránról: jön, amire titkon mindenki számít?

Pénzcentrum
2026. január 15. 14:15

Donald Trump amerikai elnök szerint Reza Pahlavi iráni ellenzéki vezető "kedvesnek tűnik", de nem biztos abban, hogy a száműzetésben élő politikus elegendő hazai támogatást tudna szerezni egy esetleges hatalomátvételhez.

A Fehér Házban a Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump azt mondta, lát esélyt arra, hogy az iráni klerikus vezetés összeomlik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elnök korábban többször is azzal fenyegette Teheránt, hogy beavatkozik az iráni tüntetők oldalán. Az ország több pontján évek óta tartanak megmozdulások a vallási vezetés ellen, amelyeket a hatóságok következetesen és keményen levernek. A halálos áldozatok számát több ezerre becsülik. Trump most mégsem állt ki egyértelműen Pahlavi mellett, aki az 1979-ben megdöntött sah fia.

Kedvesnek tűnik, de nem tudom, hogyan fogadnák a saját hazájában. Még nem tartunk ott. Nem tudom, hogy az ország elfogadná-e a vezetését, de ha igen, nekem nem lenne ellenemre.

– fogalmazott Trump.

Ezek a megjegyzések még erősebben megkérdőjelezik Pahlavi alkalmasságát, mint a múlt héten tett kijelentés, amelyben Trump közölte: nem tervezi, hogy találkozzon vele.

A 65 éves Pahlavi az Egyesült Államokban él, és az 1979-es iszlám forradalom óta nem járt Iránban. Az elmúlt években a tüntetések egyik legismertebb szószólójává vált. Az iráni ellenzék azonban rendkívül megosztott: különböző csoportok és ideológiai irányzatok – köztük a Pahlavit támogató monarchisták – versengenek egymással, és szervezett jelenlétük az országon belül továbbra is minimális.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Sanam Vakil, a Chatham House közel-keleti programjának igazgatóhelyettese osztotta Trump óvatosságát. Szerinte Pahlavi ugyan népszerűségre tett szert egyes tüntetők körében, és bizonyos mértékig mozgósítani is tudta őket, "de nem szabad túlbecsülni ezt. Nagyon nehéz megmondani, mekkora támogatottsága van neki vagy bárki másnak Iránban."

Trump szerint elképzelhető, hogy a teheráni kormány a tüntetések miatt megbukik, de hozzátette: "bármelyik rezsim elbukhat". "Hogy megbukik-e vagy sem, mindenesetre érdekes időszak előtt állunk" – mondta.

Az elnök a novemberi félidős választásokkal kapcsolatban igyekezett mérsékelni a várakozásokat. Megjegyezte, hogy a kormányzó párt jellemzően veszít a kongresszusi helyekből az elnökválasztás utáni második évben. "Aki megnyeri az elnökválasztást, az általában nem nyeri meg a félidős választásokat. De mindent megteszünk, hogy győzzünk" – jelentette ki.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#választások #tüntetés #világ #donald trump #irán #elnök #amerikai egyesült államok #geopolitika #amerikai választások #külpolitika #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:01
14:42
14:32
14:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
2026. január 15.
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
2026. január 15.
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
NAPTÁR
Tovább
2026. január 15. csütörtök
Lóránt, Loránd
3. hét
Január 15.
A Wikipédia napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
1 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
1 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
6 napja
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 13:03
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 12:29
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
Agrárszektor  |  2026. január 15. 14:32
Ellenőrizhetik a magyarokat: bírságot kaphat, akinél ez hiányzik