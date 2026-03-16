Életmentő gyógyszerek transzportja is elakadhat az iráni helyzet miatt: sok ártatlan halhat így bele ebbe a konfliktusba

A fokozódó közel-keleti fegyveres konfliktus súlyosan megzavarja az életmentő gyógyszerek, különösen a szigorú hűtést igénylő rákellenes készítmények légi szállítását. Bár azonnali hiány még nem lépett fel, a kulcsfontosságú légi és tengeri tranzitútvonalak kiesése miatt a cégek kénytelenek új, költségesebb és időigényesebb szállítási módokat keresni. A fegyveres harcok elhúzódása akár heteken belül kórházi ellátási problémákhoz vezethet az öböl menti országokban és Ázsiában.

A régió legfontosabb légi teherszállítási központjai, köztük Dubaj, Abu-Dzabi és Doha repülőterei a légtérkorlátozások és a támadások miatt nem tudják a megszokott módon fogadni az Európát Ázsiával és Afrikával összekötő forgalmat. A tengeri szállítás a Hormuzi-szoros lezárása és a jóval hosszabb menetidő miatt nem jelent valós alternatívát. Emiatt a gyógyszergyártók és a logisztikai vállalatok az ellátási láncok gyors újratervezésére kényszerültek. Jelenleg az ázsiai szállítmányokat Kína vagy Szingapúr felé terelik. Az öböl menti országokba pedig Szaúd-Arábiából, Ománból vagy Isztambulból, közúton próbálják eljuttatni a gyógyszereket - jelentette a Reuters.

Az átirányítások és a közúti szállítás azonban komoly logisztikai nehézségekbe ütközik. A rövid lejárati idejű, hőmérséklet-érzékeny gyógyszerek, mint például a rákkezelésben használt drága monoklonális antitestek, az út teljes egésze alatt megszakítás nélküli hűtőláncot igényelnek. Ezt a speciális logisztikai hátteret nem lehet egyik napról a másikra kiépíteni az új útvonalakon.

Egy-egy onkológiai szállítmány késése vagy meghiúsulása súlyos következményekkel járhat a betegekre nézve. A terápiák csúszása vagy kényszerű megszakítása az állapotuk gyors romlásához vezethet. Az egészségügyi intézmények átlagosan három hónapra elegendő tartalékkal rendelkeznek ezekből a speciális készítményekből. A szakértők azonban figyelmeztetnek: ha a helyzet nem javul, egyes helyeken már négy-hat héten belül készlethiány alakulhat ki.

Az iparági szereplők egyelőre képesek kezelni a krízist. A folyamatosan változó légtérzárak miatt ugyan állandó újratervezésre van szükség, de a vállalatok külön munkacsoportokat hoztak létre a kritikus egészségügyi szállítmányok priorizálására. Emellett szárazjég használatával igyekeznek fenntartani a megfelelő hőmérsékletet. Ezek a kényszermegoldások azonban jóval hosszabb tranzitidővel, valamint az egekbe szökő fuvardíjakkal és üzemanyagköltségekkel járnak.

Ha a logisztikai fennakadások állandósulnak, a közvetlen gyógyszerhiány mellett egy további probléma is jelentkezhet. A szállítási nehézségek miatt olyan alapvető csomagolóanyagokból és orvostechnikai eszközökből is hiány léphet fel a piacon, mint az infúziós tasakokhoz szükséges műanyagok vagy az ampullák zárókupakjai. Mindez tovább súlyosbíthatja a globális gyógyszerellátás helyzetét.

