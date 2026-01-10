Gigantikus tüntetések zajlanak ezen a helyen: az egész ország lángol, a hatóságok az internetet is lekapcsolták

Az iráni állam lekapcsolta az internetet, miközben országszerte erőszakos tüntetések zajlanak a gazdasági válság miatt. A hatóságok keményen fellépnek a tiltakozókkal szemben, akiket külföldi befolyással vádolnak - közölte a The Independent.

Irán pénteken gyakorlatilag elvágta magát a külvilágtól, miután a hatóságok lekapcsolták az internetet a növekvő zavargások megfékezése érdekében. Videófelvételek mutatják, hogy épületek lángolnak a kormányellenes tüntetéseken, amelyek az ország számos városában zajlanak.

Jogvédő szervezetek szerint a közel két hete tartó tüntetéseken már több tucat ember vesztette életét. Az iráni állami televízió összecsapásokat és tüzeket mutat, a félhivatalos Tasnim hírügynökség pedig arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán több rendőrtiszt is életét vesztette.

Ali Hamenei ajatollah legfőbb vezető televíziós beszédében fogadkozott, hogy nem hátrál meg, és azzal vádolta a tüntetőket, hogy külföldi ellenzéki csoportok és az Egyesült Államok megbízásából cselekszenek. Egy ügyész halálbüntetéssel fenyegette meg a résztvevőket.

Az iráni Információs és Kommunikációs Technológiai Minisztérium közölte, hogy az internet lekapcsolásáról szóló döntést "az illetékes biztonsági hatóságok hozták meg az országban uralkodó körülmények miatt".

A tüntetések legalább három éve a legnagyobb belső kihívást jelentik Irán vallási vezetői számára, akik a korábbi nyugtalanságokhoz képest sebezhetőbbnek tűnnek a súlyos gazdasági helyzet és az Izraellel és az Egyesült Államokkal tavaly folytatott háború után.

A tiltakozások december 28-án kezdődtek Teherán két nagyobb piacán, miután az iráni riál történelmi mélypontra, 1,42 millióra zuhant az amerikai dollárral szemben. Ez tovább fokozta az inflációs nyomást és megemelte az élelmiszerek és más alapvető szükségleti cikkek árait. A kormány december elején emelte az államilag támogatott benzin árát is, ami növelte az elégedetlenséget.

A következő napokban a tüntetések Teheránból más városokra és egyetemi kampuszokra is átterjedtek. Masoud Pezeshkian iráni elnök üzleti vezetőkkel találkozott, és ígéretet tett arra, hogy kormánya "nem kíméli az erőfeszítéseket a gazdasági problémák megoldása érdekében".

Január 1-jén jelentették hivatalosan az első haláleseteket, a hatóságok szerint legalább hét ember vesztette életét. A legintenzívebb erőszak Azna városában volt, ahol a közösségi médiában közzétett videók égő tárgyakat és lövöldözést mutattak.

Január 3-án Ali Hamenei ajatollah kijelentette, hogy a "lázadókat a helyükre kell tenni", amit sokan a biztonsági erők erőteljesebb fellépésére adott engedélyként értelmeztek. A tüntetések ekkor már 25 tartományban, több mint 170 helyszínen zajlottak.

Január 8-án, az emigrációban élő iráni koronaherceg felhívását követően, tömegek vonultak az utcákra egy éjszakai tüntetésen. A kormány válaszul blokkolta az internetet és a nemzetközi telefonhívásokat, hogy elvágja a 85 milliós országot a külső befolyástól.

Január 9-én Irán jelezte, hogy keményebb fellépés várható, de a tüntetők ismét az utcákra vonultak. A HRANA jogvédő szervezet szerint a tüntetések körüli erőszakban legalább 65 ember vesztette életét, és több mint 2300 embert tartóztattak le.