Megáll az öldöklés Iránban? Trump szerint az utolsó pillanatban hátrált meg a rezsim
Donald Trump szerint Iránban véget érhet a kormányellenes tüntetők kivégzése, miután az Egyesült Államok kemény lépésekkel fenyegetett, írja a Telex a CNN-re hivatkozva.
Donald Trump amerikai elnök szerint Irán nem fogja kivégezni a kormányellenes tüntetőket. Az elnök az Ovális Irodából nyilatkozva azt mondta: a Fehér Ház „nagyon fontos forrásokból” értesült arról, hogy az iráni vezetés leállítja a kivégzéseket.
„Azt mondták nekünk, hogy Iránban leállt az öldöklés, és nincs terv kivégzésekre” – fogalmazott Trump. A Human Rights Activists News Agency (HRANA) adatai szerint a tüntetések kezdete óta eddig legalább 2400 demonstrálót öltek meg.
A bejelentést megelőzően Trump a CBS Newsnak adott interjújában figyelmeztette az iráni hatóságokat: amennyiben kivégzik a tüntetőket, az Egyesült Államok „nagyon kemény lépéseket” tesz. Sajtóértesülések szerint az amerikai elnök a héten már azt is mérlegelte, hogy milyen válaszlépések – akár katonai csapások – jöhetnek szóba az iráni megtorlások miatt.
A Reuters európai és nyugati tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai katonai beavatkozás akár egy napon belül is bekövetkezhetett volna. Egy izraeli tisztviselő szerint Trump a beavatkozás mellett dönthetett, bár annak pontos időzítése és mértéke még nem volt eldöntve.
Reuters információi szerint az Egyesült Államok megkezdte a személyzet egy részének kivonását közel-keleti támaszpontjairól, míg az Egyesült Királyság szintén kivonta dolgozóit egyik katari légitámaszpontjáról.
Iránban eközben továbbra is blokkolják az internetet. A BBC szerint Elon Musk ingyenessé tette a Starlink szolgáltatást az országban, ám annak használata komoly kockázatot jelent a tüntetők számára. A helyi beszámolók szerint a hangulat rendkívül feszült és nyomasztó.
A síita teokratikus rendszer elleni tiltakozások már több mint két hete tartanak. Az iráni hatóságok brutális erőszakkal léptek fel, a főügyész korábban tömeges halálbüntetésekkel fenyegette meg a demonstrálókat. A tiltakozások kiváltó oka az országot sújtó súlyos gazdasági válság, amelyet rendszerszintű korrupció, pénzügyi problémák, háborús vereség és nemzetközi szankciók együttes hatása mélyített el.
