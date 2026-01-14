Kemény fenyegetést küldött Irán Donald Trumpnak: "ha beavatkoztok, lebombázzuk a bázisaitokat".

Irán figyelmeztette a közel-keleti országokat, hogy amerikai támadás esetén csapást mér az országaikban található amerikai támaszpontokra - írta meg a Reuters.

Egy magas rangú iráni tisztviselő szerdán a Reutersnek elmondta, hogy Teherán figyelmeztette az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseit: ha Washington megtámadja Iránt, csapást mérnek a területükön lévő amerikai bázisokra. A figyelmeztetés Donald Trump elnök fenyegetése után érkezett, miszerint beavatkozna a tüntetők támogatására.

Egy emberi jogi csoport szerint az iráni zavargások halálos áldozatainak száma már közel 2600-ra emelkedett, miközben a vallási vezetés igyekszik elfojtani az országos tiltakozásokat, amelyek az 1979-es iszlám forradalom óta az egyik legnagyobb kihívást jelentik a hatalom számára.

Az iráni tisztviselő, aki névtelenséget kért, közölte: Teherán arra kérte a régió amerikai szövetségeseit, hogy "akadályozzák meg Washingtont Irán megtámadásában". "Teherán közölte a regionális országokkal, Szaúd-Arábiától és az Egyesült Arab Emírségektől Törökországig, hogy az ezekben az országokban lévő amerikai bázisokat támadás éri", ha az USA célba veszi Iránt.

A tisztviselő hozzátette, hogy az iráni külügyminiszter, Abbas Araqchi és Steve Witkoff amerikai különmegbízott közötti közvetlen kapcsolattartást felfüggesztették, ami a növekvő feszültséget tükrözi.

Az Egyesült Államoknak számos támaszpontja van a régióban, többek között Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának központja található, valamint Katarban, ahol az Al Udeid légibázis – az amerikai Központi Parancsnokság előretolt főhadiszállása – működik. Irán tavaly rakétákat lőtt az Al Udeid bázisra az amerikai nukleáris létesítményei elleni légicsapások megtorlásául.

Az iráni állami média beszámolt arról, hogy Ali Larijani, Irán legfelsőbb biztonsági testületének vezetője beszélt Katar külügyminiszterével, Araqchi pedig az emírségi és török kollégáival. Araqchi az Egyesült Arab Emírségek külügyminiszterének, Sejk Abdullah bin Zajidnak elmondta, hogy "nyugalom uralkodik", és az irániak elszántak szuverenitásuk és biztonságuk védelmére bármilyen külföldi beavatkozással szemben.

Az Iránból érkező információáramlást akadályozza az internetleállás. Az amerikai székhelyű HRANA jogvédő csoport szerint eddig 2403 tüntető és 147 kormányhoz kötődő személy halálát erősítették meg. Egy iráni tisztviselő kedden azt mondta a Reutersnek, hogy körülbelül 2000 ember halt meg.

Az iráni hatóságok az Egyesült Államokat és Izraelt vádolják a nyugtalanság szításával, a biztonsági erők, mecsetek és közvagyon elleni támadásokért pedig terroristáknak nevezett embereket okolnak.

Irán legfőbb bírája egy teheráni börtönben tett látogatása során, ahol letartóztatott tüntetőket tartanak fogva, kijelentette, hogy kritikus fontosságú a gyors ítélkezés és büntetés azok számára, "akik lefejeztek vagy felgyújtottak embereket", hogy biztosítsák, hogy ilyen események ne történjenek meg újra. A HRANA eddig 18 137 letartóztatásról számolt be.

Az állami televízió közölte, hogy szerdán Teheránban temetési menetet tartanak több mint 100 civil és biztonsági személyzet számára, akik a zavargásokban vesztették életüket.

Trump kedden a CBS News-nak adott interjújában "nagyon erős fellépést" ígért, ha Irán kivégzi a tüntetőket. "Ha felakasztják őket, látni fognak néhány dolgot" - mondta. Arra is buzdította az irániakat, hogy folytassák a tiltakozást és vegyék át az intézmények irányítását, kijelentve, hogy "segítség úton van", de részleteket nem közölt.

Az amerikai külügyminisztérium kedden felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt, akár szárazföldön Törökországon vagy Örményországon keresztül.