Titkos fegyver az USA kezében? Meglepő részletek kerültek elő Maduro elfogásával kapcsolatban

A Fehér Ház által megosztott történet szerint akusztikus fegyverrel bénították volna meg Nicolás Maduro venezuelai elnök testőrségét egy állítólagos amerikai akció során. Bár a beszámoló hitelessége erősen kérdéses, a Pentagon valóban rendelkezik olyan részleggel, amely kifejezetten ilyen típusú fegyverek fejlesztésére szakosodott.

A Forbes beszámolója szerint Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője nemrég egy figyelemre méltó történetet osztott meg az X közösségi platformon. A posztban szereplő személy, aki venezuelai katonaként mutatkozott be, azt állította, hogy Caracas ellen végrehajtott különleges akció során az amerikai erők "intenzív hanghullámot" vetettek be Nicolás Maduro venezuelai államfő biztonsági személyzete ellen.

Az állítólagos tanú szerint a fegyver alkalmazása súlyos tüneteket okozott a testőrök körében, többek között heves fejfájást és orrvérzést. Elmondása alapján mindez gyakorlatilag cselekvőképtelenné tette az elnöki védelmet, így az amerikai egységek veszteségek nélkül foglalhatták el Maduro rezidenciáját.

A Forbes hangsúlyozza, hogy a történet valóságtartalmát nem sikerült független forrásokból alátámasztani. A közösségi médiaplatformon megjelent hozzászólások tanúsága szerint sokan kételkednek a beszámoló hitelességében.

Az amerikai lap ennek ellenére részletesen foglalkozik a témával, és rámutat: a Pentagon ténylegesen rendelkezik olyan részleggel, amely nem halálos kimenetelű, speciális fegyverrendszerek kifejlesztésén dolgozik. A publikáció konkrét példaként említi az Electromagnetic Personnel Interdiction Control (EPIC) elnevezésű eszközt, amely rádióhullámok felhasználásával képes megzavarni az emberi egyensúlyérzékelő rendszer működését.

A Forbes megjegyzi, hogy "nincs jele annak", hogy az EPIC-rendszert valaha is továbbfejlesztették volna a prototípus stádiumon túl. Ugyanakkor a venezuelai történetben leírt tünetek összhangban vannak azokkal a hatásokkal, amelyeket az eszköz alkalmazása a szakértők szerint kiválthat.

A lap egy alternatív magyarázatot is felvet: elképzelhető, hogy a Fehér Ház elsősorban propagandacélból osztotta meg a történetet, és a valós technológiai háttérre tett utalás csupán a hitelesség látszatának erősítését szolgálja.

A Forbes összegzése szerint függetlenül attól, hogy a venezuelai beszámoló valós eseményeket tükröz-e vagy sem, a Havanna-szindróma egyre nagyobb figyelmet kapó jelensége miatt várhatóan mind gyakrabban kerülnek majd szóba az akusztikus fegyverek a jövőben.