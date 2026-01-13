Hamarosan eldőlhet Grönland sorsa: mire készül Donald Trump, békés megoldásra vagy megszállásra?

Szerdán magas szintű egyeztetésre kerül sor a Fehér Házban Grönland jövőjéről, miközben az amerikai törvényhozásban már az is felmerült, hogy a szigetet államként kebelezzék be.

Szerdára külügyminiszteri szintű találkozót hívtak össze Washingtonban, ahol Dánia, Grönland és az Egyesült Államok képviselői vitatják meg a sziget jövőjét. A megbeszélésen Lars Lökke Rasmussen dán, Vivian Motzfeldt grönlandi és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, valamint J.D. Vance amerikai alelnök vesz részt. Rasmussen keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: Koppenhága és Nuuk egyaránt arra törekszik, hogy az egyeztetéseket "tárgyalószobába terelje", vagyis közvetlen párbeszédet teremtsen az érintett felek között.

Párhuzamos diplomáciai folyamatként január 19-ére brüsszeli találkozót terveznek Mark Rutte NATO-főtitkár, Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter és a grönlandi külügyminiszter részvételével. A megbeszélés középpontjában az Északi-sarkvidék biztonsági kérdései állnak. A dán védelmi miniszter kiemelte, hogy Koppenhága az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a NATO sarkvidéki jelenlétére.

A német külügyminiszter washingtoni látogatása során igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. Johann Wadephul amerikai kollégájával folytatott megbeszélését követően újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: nem tart valószínűnek amerikai katonai fellépést Grönland ügyében. Pozitívan értékelte a közelgő háromoldalú egyeztetést is, ugyanakkor nyomatékosította, hogy a Grönlandot és Dániát érintő kérdésekről az ott élő lakosságnak kell döntenie.

Wadephul a transzatlanti kapcsolatok szilárdságát hangsúlyozva kijelentette, hogy az Egyesült Államok "teljes mértékben szövetségben áll Európával politikai és katonai értelemben a NATO-n belül, és elkötelezett a jog és a szabadság védelme mellett a nyugati világban". Egyúttal arra figyelmeztette az európai partnereket, hogy "ne kérdőjelezzék meg azokat az elkötelezettségeket, amelyeket Washingtonban sem kérdőjeleznek meg" – egyértelmű utalással a NATO kollektív védelmi záradékára. A német diplomata washingtoni útja előtt Izlandon is tárgyalt, ahol Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszterrel az északi-sarkvidéki biztonsági helyzetről egyeztetett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Miközben a diplomáciai egyeztetések zajlanak, az amerikai belpolitikában radikális javaslat született a grönlandi kérdés rendezésére. Randy Fine floridai republikánus képviselő hétfőn olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely nemzetbiztonsági megfontolásokra hivatkozva Grönlandot az Egyesült Államok 51. tagállamává nyilvánítaná. "Az amerikaiak nem hagyhatják a jövőjüket olyan rendszerek kezében, amelyek gyűlölik az általunk vallott értékeket, és alá akarják ásni nemzetbiztonságunkat" – fogalmazott Fine. A mindössze kétoldalas dokumentum széles körű felhatalmazást adna Donald Trump elnöknek a Grönland megszerzéséhez szükséges lépések megtételére.

A héten egy kétpárti amerikai kongresszusi küldöttség is Dániába utazik. A delegációt vezető Chris Coons demokrata szenátor hivatala hétfőn jelentette be a látogatást. Tom Tillis republikánus szenátor, a küldöttség tagja hangsúlyozta, hogy a Kongresszusnak egységesen kell kiállnia az amerikai szövetségesek mellett, és tiszteletben kell tartania Dánia és Grönland szuverenitását.