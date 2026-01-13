2026. január 13. kedd Veronika
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Jacobshavn-gleccser vagy Sermeq Kujalleq jéghegyei a grönlandi jégtakaró 7%-át eresztik le, és ez a legnagyobb gleccser az Antarktiszon kívül. Egy nap alatt annyi jeget hullajt, hogy egy évig New Yorkot is el tudná látni vízzel. A gl
Világ

Hamarosan eldőlhet Grönland sorsa: mire készül Donald Trump, békés megoldásra vagy megszállásra?

Pénzcentrum
2026. január 13. 16:40

Szerdán magas szintű egyeztetésre kerül sor a Fehér Házban Grönland jövőjéről, miközben az amerikai törvényhozásban már az is felmerült, hogy a szigetet államként kebelezzék be.

Szerdára külügyminiszteri szintű találkozót hívtak össze Washingtonban, ahol Dánia, Grönland és az Egyesült Államok képviselői vitatják meg a sziget jövőjét. A megbeszélésen Lars Lökke Rasmussen dán, Vivian Motzfeldt grönlandi és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, valamint J.D. Vance amerikai alelnök vesz részt. Rasmussen keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: Koppenhága és Nuuk egyaránt arra törekszik, hogy az egyeztetéseket "tárgyalószobába terelje", vagyis közvetlen párbeszédet teremtsen az érintett felek között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Párhuzamos diplomáciai folyamatként január 19-ére brüsszeli találkozót terveznek Mark Rutte NATO-főtitkár, Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter és a grönlandi külügyminiszter részvételével. A megbeszélés középpontjában az Északi-sarkvidék biztonsági kérdései állnak. A dán védelmi miniszter kiemelte, hogy Koppenhága az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a NATO sarkvidéki jelenlétére.

Kapcsolódó cikkeink:

A német külügyminiszter washingtoni látogatása során igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. Johann Wadephul amerikai kollégájával folytatott megbeszélését követően újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: nem tart valószínűnek amerikai katonai fellépést Grönland ügyében. Pozitívan értékelte a közelgő háromoldalú egyeztetést is, ugyanakkor nyomatékosította, hogy a Grönlandot és Dániát érintő kérdésekről az ott élő lakosságnak kell döntenie.

Wadephul a transzatlanti kapcsolatok szilárdságát hangsúlyozva kijelentette, hogy az Egyesült Államok "teljes mértékben szövetségben áll Európával politikai és katonai értelemben a NATO-n belül, és elkötelezett a jog és a szabadság védelme mellett a nyugati világban". Egyúttal arra figyelmeztette az európai partnereket, hogy "ne kérdőjelezzék meg azokat az elkötelezettségeket, amelyeket Washingtonban sem kérdőjeleznek meg" – egyértelmű utalással a NATO kollektív védelmi záradékára. A német diplomata washingtoni útja előtt Izlandon is tárgyalt, ahol Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszterrel az északi-sarkvidéki biztonsági helyzetről egyeztetett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Miközben a diplomáciai egyeztetések zajlanak, az amerikai belpolitikában radikális javaslat született a grönlandi kérdés rendezésére. Randy Fine floridai republikánus képviselő hétfőn olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely nemzetbiztonsági megfontolásokra hivatkozva Grönlandot az Egyesült Államok 51. tagállamává nyilvánítaná. "Az amerikaiak nem hagyhatják a jövőjüket olyan rendszerek kezében, amelyek gyűlölik az általunk vallott értékeket, és alá akarják ásni nemzetbiztonságunkat" – fogalmazott Fine. A mindössze kétoldalas dokumentum széles körű felhatalmazást adna Donald Trump elnöknek a Grönland megszerzéséhez szükséges lépések megtételére.

A héten egy kétpárti amerikai kongresszusi küldöttség is Dániába utazik. A delegációt vezető Chris Coons demokrata szenátor hivatala hétfőn jelentette be a látogatást. Tom Tillis republikánus szenátor, a küldöttség tagja hangsúlyozta, hogy a Kongresszusnak egységesen kell kiállnia az amerikai szövetségesek mellett, és tiszteletben kell tartania Dánia és Grönland szuverenitását.
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #törvényjavaslat #politika #dánia #amerikai egyesült államok #geopolitika #nemzetbiztonság #külpolitika #nato #washington

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:30
17:15
17:03
16:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
2026. január 13.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
2026. január 13.
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
5 napja
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
6 napja
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
1 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
2 hete
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befagyás
betétbiztosításhoz kapcsolódó fogalom. A betét olyan helyzetbe kerülése, amelynél a bank nem képes a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a betétből kifizetést teljesíteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 17:30
Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 16:01
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
Agrárszektor  |  2026. január 13. 17:27
Ez erős: több száz dolgozót elküld a nagy műtrágyagyár