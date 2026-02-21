2026. február 21. szombat Elenonóra
Issy-les-Moulineaux, Franciaország - 2023. szeptember 09. : Microsoft tábla a franciaországi Issy-Les-Moulineaux-i székhely épületén.
Tech

Nagy átalakítás jöhet az Xbox-oknál: erre készül a Microsoft, sok játékos nem fog örülni

Pénzcentrum
2026. február 21. 17:28

Nagyarányú vezetőváltás zajlik a Microsoft játéküzletágánál. A vállalatnál 38 éve dolgozó Phil Spencer nyugdíjba vonul, helyét a mesterséges intelligencia területéről érkező Asha Sharma veszi át, miközben az Xbox-divízió bevételcsökkenéssel és erősödő versennyel küzd - számolt be a Reuters.

A Microsoft pénteken jelentette be, hogy Phil Spencer, a játékdivízió eddigi vezetője visszavonul. Spencer, aki közel négy évtizeden át dolgozott a szoftveróriásnál, nyárig tanácsadói szerepben marad, hogy segítse az átmenetet. Satya Nadella vezérigazgató elmondta: Spencer már tavaly meghozta a döntést, azóta zajlott az utódlás tervezése.

Az üzletág vezetését Asha Sharma veszi át, aki ügyvezető alelnöki és vezérigazgatói címet kapott. A szakember korábban a Microsoft mesterségesintelligencia-modelljeinek és -szolgáltatásainak termékfejlesztését irányította, azt megelőzően pedig a Metánál és az Instacart online élelmiszer-házhozszállító cégnél dolgozott. Sharma kijelentette, hogy kiemelt figyelmet szentel az Xbox konzolnak, és ismét a törzsközönségre kíván összpontosítani.

A vezetőváltás más kulcspozíciókat is érint: Sarah Bond, az Xbox elnöke távozik a cégtől. Feladatait Matt Booty veszi át, aki ügyvezető alelnöki és tartalomigazgatói pozíciót tölt be a divízióban. Booty korábban a Microsoft játékstúdióinak és tartalomfejlesztésének elnöke volt, mostantól pedig közvetlenül Sharmának jelent.

A váltás kritikus időszakban érkezik a Microsoft Gaming számára. A vállalat decemberrel záruló negyedévében a játékbevételek mintegy 9,5 százalékkal csökkentek, a divízióban pedig nem részletezett értékvesztési leírásokat is elszámoltak. Az üzletágat a vámemelések okozta költségnyomás, a Sony PlayStation támasztotta erős verseny és a bizonytalan fogyasztói kereslet egyaránt terheli. Ezek a tényezők kényszerítették a céget az Xbox-hardverek árának emelésére is. A nehézségek annak ellenére jelentkeznek, hogy a Microsoft 2023-ban lezárta a "Call of Duty" fejlesztőjéért, az Activision Blizzardért kötött 69 milliárd dolláros felvásárlást.

Gil Luria, a D.A. Davidson elemzője szerint a vezetőváltás időzítése indokolt, mivel a játékipar technológiai háttere átalakulóban van. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a fejlesztésben, ehhez az átmenethez pedig új generációs vezetőkre van szükség.
Címlapkép: Getty Images
