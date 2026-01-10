2026. január 10. szombat Melánia
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tél közepi szürkületben, telihold alatt jéghegyek úsznak el a tengeren a grönlandi Ilulissat színes házai mellett. Ilulissat az északi sarkkörtől 200 km-re északra fekszik, Qaasuitsup településen, Nyugat-Grönlandon.
Világ

Érik a katasztrófa Grönlandon: kimondták a szakértők - ha ez a forgatókönyv valósul meg, óriási fordulat jöhet a világban

Pénzcentrum
2026. január 10. 12:01

Az Egyesült Államok Grönlandra irányuló törekvései komoly kihívás elé állítják az Európai Uniót és a NATO-t, miközben három lehetséges forgatókönyv rajzolódik ki a sziget jövőjével kapcsolatban - írja az Euronews.

Az elmúlt hónapokban az USA Grönland iránti érdeklődése NATO-válsággá szélesedett, ami arra kényszeríti a szövetséget, hogy ne csak a keleti, hanem a nyugati szárnyát is figyelemmel kísérje. Az EU számára ez a helyzet egy súlyos dilemmát jelent: túlterjeszkedni vagy engedni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első és legkedvezőbb forgatókönyv az együttműködés lenne. A meglévő három védelmi szerződés - az 1941-es grönlandi egyezmény, az 1951-es még mindig érvényes NATO-kompatibilis megállapodás, valamint annak 2004-es módosítása - szilárd alapot nyújtana a mélyebb együttműködéshez és az amerikai katonai jelenlét bővítéséhez. Ennek azonban előfeltétele, hogy az Egyesült Államok formálisan elismerje Dánia szuverenitását és Grönland önrendelkezési jogát.

A második, még elfogadható forgatókönyv Grönland függetlenné válása lenne. A 2009-es Önkormányzati Törvény alapján ez lehetséges és legitim út. Számos amerikai tisztviselő és üzletember szívesen segítené elő ezt a függetlenséget, hogy később szoros kapcsolatot alakítsanak ki Grönlanddal. Ez a folyamat azonban nem gyors, és csak akkor fogadható el, ha két előfeltétel teljesül: az USA-nak fel kell hagynia a katonai fenyegetésekkel, és nem folytathat propagandát a szigeten.

Kapcsolódó cikkeink:

A harmadik, konfrontációs forgatókönyv - egy erőszakos átvétel - minden fél számára katasztrofális lenne. Ennek legvalószínűbb formája egy azonnali fait accompli lenne, az amerikai csapatok számának hirtelen növelésével. E forgatókönyv ellensúlyozására európai csapatokat kellene előzetesen Grönlandra telepíteni, és világossá kell tenni, hogy egy ilyen lépés súlyos következményekkel járna az USA-val való védelmi együttműködésre, a piacokra és az Egyesült Államokba vetett globális bizalomra nézve.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Európának fel kell készülnie ezekre a forgatókönyvekre: át kell gondolnia struktúráit, erősebb európai képességeket kell kiépítenie, és autonóm döntéshozatali mechanizmusokat kell létrehoznia. A szerző egy kis, de erős Európai Biztonsági Tanács létrehozását javasolja, amely a legbefolyásosabb országokból és az Európai Parlament elnökéből állna, és képes lenne döntéseket hozni egy "hajlandók koalíciója" számára.

Bár Európának nem szabad feladnia az együttműködést Washingtonnal, és kulcsfontosságú az USA NATO-ban tartása, csak az erősebb európai képességek és az autonóm döntéshozatal teszi lehetővé, hogy Európa biztonságban érezhesse magát.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európa #európai unió #egyesült államok #világ #konfliktus #védelem #geopolitika #külpolitika #nato #grönland

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:32
12:01
11:33
11:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 10.
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 10.
Így takaríthatsz meg 2026-ban átlagfizuból is több tízezret, mutatjuk a csodatrükköt
2026. január 9.
Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá
2026. január 9.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
NAPTÁR
Tovább
2026. január 10. szombat
Melánia
2. hét
Január 10.
A magyarországi német önkormányzatok napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
2 napja
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
3 napja
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
1 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
1 hete
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankszámlaszám
Másra nincs is szükséged, ha pénzt akarsz fogadni vagy küldeni, mint erre az egyedi 3x8 karakterből álló azonosítószámra. Ha a bankszámlaszám, amivel találkozol csak 2x8 számjegyű, akkor a bankszámla utolsó része csupa 0 számjegyből áll. Bankszámlaszám és a számlatulajdonos nevén kívül nem kell más adatot megadnod, ha pénzt szeretnél utalni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 10. 13:03
Így takaríthatsz meg 2026-ban átlagfizuból is több tízezret, mutatjuk a csodatrükköt
Pénzcentrum  |  2026. január 10. 11:15
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 10. 12:01
Döbbenetes felfedezés a magyar kutatóktól: durva, milyen állatot találtak