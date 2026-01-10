Érik a katasztrófa Grönlandon: kimondták a szakértők - ha ez a forgatókönyv valósul meg, óriási fordulat jöhet a világban

Az Egyesült Államok Grönlandra irányuló törekvései komoly kihívás elé állítják az Európai Uniót és a NATO-t, miközben három lehetséges forgatókönyv rajzolódik ki a sziget jövőjével kapcsolatban - írja az Euronews.

Az elmúlt hónapokban az USA Grönland iránti érdeklődése NATO-válsággá szélesedett, ami arra kényszeríti a szövetséget, hogy ne csak a keleti, hanem a nyugati szárnyát is figyelemmel kísérje. Az EU számára ez a helyzet egy súlyos dilemmát jelent: túlterjeszkedni vagy engedni.

Az első és legkedvezőbb forgatókönyv az együttműködés lenne. A meglévő három védelmi szerződés - az 1941-es grönlandi egyezmény, az 1951-es még mindig érvényes NATO-kompatibilis megállapodás, valamint annak 2004-es módosítása - szilárd alapot nyújtana a mélyebb együttműködéshez és az amerikai katonai jelenlét bővítéséhez. Ennek azonban előfeltétele, hogy az Egyesült Államok formálisan elismerje Dánia szuverenitását és Grönland önrendelkezési jogát.

A második, még elfogadható forgatókönyv Grönland függetlenné válása lenne. A 2009-es Önkormányzati Törvény alapján ez lehetséges és legitim út. Számos amerikai tisztviselő és üzletember szívesen segítené elő ezt a függetlenséget, hogy később szoros kapcsolatot alakítsanak ki Grönlanddal. Ez a folyamat azonban nem gyors, és csak akkor fogadható el, ha két előfeltétel teljesül: az USA-nak fel kell hagynia a katonai fenyegetésekkel, és nem folytathat propagandát a szigeten.

A harmadik, konfrontációs forgatókönyv - egy erőszakos átvétel - minden fél számára katasztrofális lenne. Ennek legvalószínűbb formája egy azonnali fait accompli lenne, az amerikai csapatok számának hirtelen növelésével. E forgatókönyv ellensúlyozására európai csapatokat kellene előzetesen Grönlandra telepíteni, és világossá kell tenni, hogy egy ilyen lépés súlyos következményekkel járna az USA-val való védelmi együttműködésre, a piacokra és az Egyesült Államokba vetett globális bizalomra nézve.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Európának fel kell készülnie ezekre a forgatókönyvekre: át kell gondolnia struktúráit, erősebb európai képességeket kell kiépítenie, és autonóm döntéshozatali mechanizmusokat kell létrehoznia. A szerző egy kis, de erős Európai Biztonsági Tanács létrehozását javasolja, amely a legbefolyásosabb országokból és az Európai Parlament elnökéből állna, és képes lenne döntéseket hozni egy "hajlandók koalíciója" számára.

Bár Európának nem szabad feladnia az együttműködést Washingtonnal, és kulcsfontosságú az USA NATO-ban tartása, csak az erősebb európai képességek és az autonóm döntéshozatal teszi lehetővé, hogy Európa biztonságban érezhesse magát.