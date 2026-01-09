2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
A tél közepi szürkületben, telihold alatt jéghegyek úsznak el a tengeren a grönlandi Ilulissat színes házai mellett. Ilulissat az északi sarkkörtől 200 km-re északra fekszik, Qaasuitsup településen, Nyugat-Grönlandon.
Világ

Kemény üzenet Európának: Trump nem alkudozna, egyszerűen birtokba venné Grönlandot

Pénzcentrum
2026. január 9. 10:28

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.

Az elnök a The New York Times csütörtökön megjelent interjújában azt mondta, a tulajdonosi státusz olyan lehetőségeket biztosít, amelyeket egy bérleti vagy együttműködési megállapodás nem ad meg. Trump úgy fogalmazott, hogy a tulajdon „olyan jogokat és eszközöket biztosít, amelyek nem járnak pusztán egy dokumentum aláírásával”.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

J. D. Vance alelnök csütörtökön a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az európai vezetőknek komolyan kellene venniük az Egyesült Államok elnökének szándékait. Szerinte Washington azt várja európai partnereitől, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek Grönland biztonságára.

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátette, ha ez nem történik meg, az Egyesült Államok kénytelen lesz lépéseket tenni, amelyek formájáról az elnök dönt. Vance jelezte, hogy a diplomáciai egyeztetések továbbra is zajlanak az európai szereplőkkel és minden érintett féllel.

Az Egyesült Államok már jelenleg is széles jogokkal rendelkezik Grönlandon egy 1951-ben aláírt megállapodás alapján, amely Dánia és Grönland beleegyezésével lehetővé teszi amerikai katonai támaszpontok működtetését a területen.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #világ #usa #donald trump #dánia #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #grönland #fehér ház #katonai

0 HOZZÁSZÓLÁS
