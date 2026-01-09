Kemény üzenet Európának: Trump nem alkudozna, egyszerűen birtokba venné Grönlandot

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.

Az elnök a The New York Times csütörtökön megjelent interjújában azt mondta, a tulajdonosi státusz olyan lehetőségeket biztosít, amelyeket egy bérleti vagy együttműködési megállapodás nem ad meg. Trump úgy fogalmazott, hogy a tulajdon „olyan jogokat és eszközöket biztosít, amelyek nem járnak pusztán egy dokumentum aláírásával”.

J. D. Vance alelnök csütörtökön a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az európai vezetőknek komolyan kellene venniük az Egyesült Államok elnökének szándékait. Szerinte Washington azt várja európai partnereitől, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek Grönland biztonságára.

Hozzátette, ha ez nem történik meg, az Egyesült Államok kénytelen lesz lépéseket tenni, amelyek formájáról az elnök dönt. Vance jelezte, hogy a diplomáciai egyeztetések továbbra is zajlanak az európai szereplőkkel és minden érintett féllel.

Az Egyesült Államok már jelenleg is széles jogokkal rendelkezik Grönlandon egy 1951-ben aláírt megállapodás alapján, amely Dánia és Grönland beleegyezésével lehetővé teszi amerikai katonai támaszpontok működtetését a területen.