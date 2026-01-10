Egy évvel korábban, 2023 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek.
Dániai politikusok tárgyalnának Grönland átadásáról: megint Trump nevethet a végén?
Dánia nehéz helyzetben van Grönland védelmével kapcsolatban, miközben a terület 1979 óta fokozatosan távolodik az anyaországtól és a függetlenség felé halad - írta meg a Reuters.
Amikor Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten találkozik dán és grönlandi kollégáival, Dánia olyan területet fog védelmezni, amely már évtizedek óta távolodik tőle.
Donald Trump elnök fenyegetései Grönland megszerzésére európai szolidaritási hullámot indítottak el Dánia mellett, de a válság egy kényelmetlen valóságra világított rá:
Dánia olyan terület védelmére mozgósít támogatást, amelynek lakossága függetlenségre vágyik, és amelynek legnagyobb ellenzéki pártja már Koppenhágát megkerülve közvetlenül Washingtonnal szeretne tárgyalni.
"Dánia azzal a kockázattal néz szembe, hogy külpolitikai tőkéjét Grönland biztosítására fordítja, csak hogy aztán végignézze, ahogy az eltávolodik" - nyilatkozta Mikkel Vedby Rasmussen, a Koppenhágai Egyetem politikatudományi professzora.
Dánia nem engedheti el Grönlandot anélkül, hogy elveszítené geopolitikai jelentőségét az Európa és Észak-Amerika között stratégiailag elhelyezkedő sarkvidéki területen, amely kritikus helyszíne az amerikai ballisztikus rakétavédelmi rendszernek. Ugyanakkor erőfeszítéseinek végül semmi eredménye nem lehet, ha a grönlandiak a függetlenséget választják - vagy saját megállapodást kötnek Washingtonnal.
A tét túlmutat Dánia nemzeti érdekein. Az európai szövetségesek nemcsak szolidaritásból álltak ki Dánia mellett, hanem azért is, mert Grönland feladása veszélyes precedenst teremtene, amely felbátoríthatna más hatalmakat, hogy területi követeléseket támasszanak kisebb nemzetekkel szemben, felborítva az 1945 utáni világrendet.
"Ha az USA úgy dönt, hogy megtámad egy másik NATO-országot, minden megáll, beleértve a NATO-t és azt a biztonságot, amelyet a szövetség a második világháború óta nyújtott" - jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök a héten.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Trump-adminisztráció szerint minden lehetőség az asztalon van, beleértve a terület megvásárlását vagy erőszakkal történő megszerzését. Rasmussen professzor szerint a Grönland megtartásának költségeiről szóló vitát elnyomta a Trump fenyegetései miatti felháborodás: "Attól tartok, túlzott hazafias lelkesedésbe estünk."
A hidegháború alatt Grönland stratégiai elhelyezkedése rendkívüli befolyást biztosított Dániának Washingtonban, és lehetővé tette számára, hogy alacsonyabb védelmi kiadásokat tartson fenn, mint amit egyébként egy NATO-szövetségestől elvártak volna. Ezt nevezték a "grönlandi kártyának".
Grönland önrendelkezési törekvései azonban már 1979 óta érlelődnek, amikor a korábbi gyarmat nagyobb autonómiát és saját parlamentet kapott. Egy 2009-es megállapodás kifejezetten elismerte a grönlandiak függetlenséghez való jogát, ha úgy döntenek. Minden grönlandi párt függetlenséget akar, csak abban különböznek, hogyan és mikor érjék el azt.
Koppenhága évente körülbelül 4,3 milliárd dán koronás (610 millió dolláros) támogatást nyújt Grönland gazdaságának, amely közel stagnál, mindössze 0,2%-os GDP-növekedéssel 2025-ben. A központi bank becslése szerint évente körülbelül 800 millió dán korona hiányzik a jelenlegi közfinanszírozás fenntarthatóságához. Dánia emellett fedezi a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a védelem költségeit is - így az éves kiadások összesen közel 1 milliárd dollárt tesznek ki.
Frederiksen miniszterelnök nehéz egyensúlyozásra kényszerül. Egyelőre Dániának kevés választása van azon kívül, hogy határozottan kiálljon diplomáciai hitelessége megőrzése érdekében, de ezzel kockáztatja az Egyesült Államokkal való kapcsolatát egy olyan időszakban, "amikor Oroszország növekvő fenyegetést jelent, és senkinek sem jó a Nyugaton, ha az USA rossz oldalára kerül".
500 százalékos vámok, másodlagos szankciók és globális nyomás: Washington minden eddiginél keményebb lépésre készül Moszkvával szemben.
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.
Magyarországra jön Donald Trump? Egyértelműen üzent az amerikai elnök: ezért találkozna Orbán Viktorral
Jelezte, hogy a két ország együttműködését a jövőben is erősítené, valamint sok sikert kívánt Orbán Viktornak a közelgő választási kampányhoz.
Egy ukrán támadás után mintegy 556 ezer ember maradt áram, további 200 ezer pedig ivóvíz nélkül a határ menti Belgorod megyében.
Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette.
Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék.
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,
A Lidl Franciaországban több száz reklámja miatt kapott hatalmas bírságot, mostantól nem sugározhat tévés hirdetéseket.
Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító hajót foglalt le az Atlanti-óceánon,
Olyan lépésre szánta el magát Donald Trump, amibe beleremeg a világ: sokkban az országok, óriási lavina indulhat el
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából.
Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak
Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között.
Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében.
A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Maduro uralma a kínai kapcsolatok is meggyengültek Venezuelában, ennek viszont az Egyesült Államok örül a legjobban.
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.