Kulusuk falu panorámaképe Kelet-Grönlandon - Kulusuk, Grönland - Jéghegy olvadása és a tengerbe ömlő víz
Világ

Grönland besokallt: Dánia nélkül tárgyalnának Amerikával Trump újabb tervei miatt

Pénzcentrum
2026. január 8. 18:47

Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette – állítja a legnagyobb grönlandi ellenzéki párt vezetője.

Grönlandnak az Egyesült Államokkal, Dánia megkerülésével kellene tárgyalnia – jelentette ki a Reuters hírügynökségnek Pele Broberg, a legnagyobb grönlandi ellenzéki párt, a Naleraq vezetője. Szerinte az északi-sarkvidéki szigetnek így kellene választ adnia Donald Trump megújuló törekvéseire, amelyek Grönland amerikai fennhatóság alá vonását célozzák.

Trump az elmúlt időszakban ismét felvetette Grönland átvételének ötletét, amelyet már 2019-ben, első elnöki ciklusa idején is napirendre tűzött. A sziget stratégiai jelentőségű: Európa és Észak-Amerika között fekszik, ezért kulcsfontosságú az amerikai ballisztikus rakétavédelmi rendszer szempontjából. Jelentős ásványkincs-készletei pedig illeszkednek Washington azon céljához, hogy csökkentse Kínától való függőségét.

Grönland jelenleg Dánia autonóm területe. Saját parlamenttel és kormánnyal rendelkezik, a külügyek és a védelem azonban továbbra is Koppenhága hatáskörébe tartozik.

Arra bátorítjuk a jelenlegi grönlandi kormányt, hogy folytasson közvetlen párbeszédet az amerikai kormánnyal Dánia nélkül. Dánia közvetítőként mindkét felet ellenséges helyzetbe hozza

 – mondta Broberg. A mielőbbi teljes függetlenséget követelő Naleraq a tavalyi választáson megduplázta mandátumai számát: nyolc képviselői helyet szerzett, és a mindössze 57 ezres lakosságú ország szavazatainak 25 százalékát gyűjtötte be. Bár a párt nem része a kormánykoalíciónak, jelezte, hogy kész lenne védelmi megállapodást kötni Washingtonnal, és fontolóra venné a "szabad társulás" intézményét is. Ez utóbbi alapján Grönland amerikai támogatást és védelmet kapna katonai jogokért cserébe, anélkül hogy az Egyesült Államok területévé válna.

Grönlandon valamennyi párt támogatja a függetlenség ügyét, de eltérően látják annak lehetséges módját és időzítését.

Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter a Sermitsiaq napilapnak nyilatkozva közölte, hogy Grönland jogilag nem tárgyalhat közvetlenül az Egyesült Államokkal Dánia nélkül. "Tiszteletben kell tartanunk a törvényeket, és megvannak a szabályaink arra, hogyan rendezzük a Királyságon belüli ügyeket" – mondta.

A dán és a grönlandi külügyminiszter a jövő héten találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, hogy megvitassák a NATO-szövetségesek közötti feszültségeket.

Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #stratégia #világ #tárgyalás #donald trump #dánia #geopolitika #külpolitika #nato #grönland #függetlenség

