Grönland besokallt: Dánia nélkül tárgyalnának Amerikával Trump újabb tervei miatt

Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék.
Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette – állítja a legnagyobb grönlandi ellenzéki párt vezetője.
Grönlandnak az Egyesült Államokkal, Dánia megkerülésével kellene tárgyalnia – jelentette ki a Reuters hírügynökségnek Pele Broberg, a legnagyobb grönlandi ellenzéki párt, a Naleraq vezetője. Szerinte az északi-sarkvidéki szigetnek így kellene választ adnia Donald Trump megújuló törekvéseire, amelyek Grönland amerikai fennhatóság alá vonását célozzák.
Trump az elmúlt időszakban ismét felvetette Grönland átvételének ötletét, amelyet már 2019-ben, első elnöki ciklusa idején is napirendre tűzött. A sziget stratégiai jelentőségű: Európa és Észak-Amerika között fekszik, ezért kulcsfontosságú az amerikai ballisztikus rakétavédelmi rendszer szempontjából. Jelentős ásványkincs-készletei pedig illeszkednek Washington azon céljához, hogy csökkentse Kínától való függőségét.
Grönland jelenleg Dánia autonóm területe. Saját parlamenttel és kormánnyal rendelkezik, a külügyek és a védelem azonban továbbra is Koppenhága hatáskörébe tartozik.
Arra bátorítjuk a jelenlegi grönlandi kormányt, hogy folytasson közvetlen párbeszédet az amerikai kormánnyal Dánia nélkül. Dánia közvetítőként mindkét felet ellenséges helyzetbe hozza
– mondta Broberg. A mielőbbi teljes függetlenséget követelő Naleraq a tavalyi választáson megduplázta mandátumai számát: nyolc képviselői helyet szerzett, és a mindössze 57 ezres lakosságú ország szavazatainak 25 százalékát gyűjtötte be. Bár a párt nem része a kormánykoalíciónak, jelezte, hogy kész lenne védelmi megállapodást kötni Washingtonnal, és fontolóra venné a "szabad társulás" intézményét is. Ez utóbbi alapján Grönland amerikai támogatást és védelmet kapna katonai jogokért cserébe, anélkül hogy az Egyesült Államok területévé válna.
Grönlandon valamennyi párt támogatja a függetlenség ügyét, de eltérően látják annak lehetséges módját és időzítését.
Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter a Sermitsiaq napilapnak nyilatkozva közölte, hogy Grönland jogilag nem tárgyalhat közvetlenül az Egyesült Államokkal Dánia nélkül. "Tiszteletben kell tartanunk a törvényeket, és megvannak a szabályaink arra, hogyan rendezzük a Királyságon belüli ügyeket" – mondta.
A dán és a grönlandi külügyminiszter a jövő héten találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, hogy megvitassák a NATO-szövetségesek közötti feszültségeket.
