Riasztást adott ki a Külügyminisztérium: ide utazni most tényleg életveszélyes lehet

Az Egyesült Államok venezuelai légicsapásai után rendkívül bizonytalanná vált a dél‑amerikai ország helyzete, ezért a magyar Külügyminisztérium az utazás teljes mellőzésére figyelmeztet, hangsúlyozva, hogy a járatok leállítása, a katonai mozgósítások és a feszült belpolitikai légkör miatt Venezuela megközelítése és bejárása jelenleg súlyos kockázatot jelent.

Az Egyesült Államok fegyveres erői 2026. január 3- án helyi idő szerinti a hajnali órákban több katonai létesítményt támadtak Venezuela fővárosában és a környező tagállamokban (La Guaira, Aragua, Miranda). A venezuelai kormány egyelőre a helyén van, de a helyzet további alakulása teljesen kiszámíthatatlan.

A fentiekre tekintettel magyar Külügyminisztérium kiemelten javasolja elkerülni az országba való utazást! Amennyiben az ellenjavaslat ellenére mégis az országba utazik egy magyar állampolgár, javasolják, hogy előtte alaposan tájékozódjon a körülményekről és

regisztráljon konzuli védelemre.

- olvasható a Konzuli Szolgálat oldalán. Az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategória, azaz az utazásra nem javasolt ország. 2026. február 19- ig hatályos figyelmeztetés hatására a Venezuelába és onnan járatokat működtető valamennyi nemzetközi légitársaság bizonytalan időre felfüggesztette venezuelai járatait. Ezzel az ország külföldről való megközelítése rendkívül nehézzé, kockázatossá és kiszámíthatatlanná vált.

A venezuelai kormány az Amerikai Egyesült Államok kábítószer ellenes fellépését az ország biztonsága elleni fenyegetésnek tekinti. Emiatt az ország teljes területén napirenden vannak a mozgósítások, katonai gyakorlatok. Erre tekintettel a helyi hatóságok még szigorúbban ellenőrizhetik a külföldi állampolgárok beutazását, illetve az országban történő mozgását.

Nyomatékosan felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy az országba való beutazás esetén kerüljenek mindenféle - bármilyen színezetű - politikai eseményen való részvételt, kerüljék az ezekhez köthető csoportosulásokat, ne viseljenek semmilyen, a rendszer által provokációnak minősíthető ruhadarabot, kitűzőt, stb., illetve kerüljék a politikai véleménynyilvánítást.

Az általános közhangulat feszült, az emberek nem mernek véleményt nyilvánítani. A rendszer stabilnak tűnik, de a helyzet kényes, nem lehet kizárni az ellenzék által generált további megmozdulásokat.