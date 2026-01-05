Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Riasztást adott ki a Külügyminisztérium: ide utazni most tényleg életveszélyes lehet
Az Egyesült Államok venezuelai légicsapásai után rendkívül bizonytalanná vált a dél‑amerikai ország helyzete, ezért a magyar Külügyminisztérium az utazás teljes mellőzésére figyelmeztet, hangsúlyozva, hogy a járatok leállítása, a katonai mozgósítások és a feszült belpolitikai légkör miatt Venezuela megközelítése és bejárása jelenleg súlyos kockázatot jelent.
Az Egyesült Államok fegyveres erői 2026. január 3- án helyi idő szerinti a hajnali órákban több katonai létesítményt támadtak Venezuela fővárosában és a környező tagállamokban (La Guaira, Aragua, Miranda). A venezuelai kormány egyelőre a helyén van, de a helyzet további alakulása teljesen kiszámíthatatlan.
A fentiekre tekintettel magyar Külügyminisztérium kiemelten javasolja elkerülni az országba való utazást! Amennyiben az ellenjavaslat ellenére mégis az országba utazik egy magyar állampolgár, javasolják, hogy előtte alaposan tájékozódjon a körülményekről és
regisztráljon konzuli védelemre.
- olvasható a Konzuli Szolgálat oldalán. Az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategória, azaz az utazásra nem javasolt ország. 2026. február 19- ig hatályos figyelmeztetés hatására a Venezuelába és onnan járatokat működtető valamennyi nemzetközi légitársaság bizonytalan időre felfüggesztette venezuelai járatait. Ezzel az ország külföldről való megközelítése rendkívül nehézzé, kockázatossá és kiszámíthatatlanná vált.
A venezuelai kormány az Amerikai Egyesült Államok kábítószer ellenes fellépését az ország biztonsága elleni fenyegetésnek tekinti. Emiatt az ország teljes területén napirenden vannak a mozgósítások, katonai gyakorlatok. Erre tekintettel a helyi hatóságok még szigorúbban ellenőrizhetik a külföldi állampolgárok beutazását, illetve az országban történő mozgását.
Nyomatékosan felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy az országba való beutazás esetén kerüljenek mindenféle - bármilyen színezetű - politikai eseményen való részvételt, kerüljék az ezekhez köthető csoportosulásokat, ne viseljenek semmilyen, a rendszer által provokációnak minősíthető ruhadarabot, kitűzőt, stb., illetve kerüljék a politikai véleménynyilvánítást.
Az általános közhangulat feszült, az emberek nem mernek véleményt nyilvánítani. A rendszer stabilnak tűnik, de a helyzet kényes, nem lehet kizárni az ellenzék által generált további megmozdulásokat.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
Hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója.
Nagyon durva számokat közölt a MÁV: 19 halálos baleset volt tavaly vasúti átjáróban, mind elkerülhető lett volna
19 haláleset történt csak tavaly vasúti átjárókban, és mindegyik elkerülhető lett volna.
Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek.
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
A hosszú hétvégén nem lesz minden nap szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
A Pénzcentrum turisztikai interjúi megmutatják, hogyan változtak az utazási szokások 2025-ben.
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.
Műszaki hiba bénította meg az utazást: törölték a legforgalmasabb tömegközlekedési vonal minden járatát
Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.