Venezuelai válság: így csapódik le a magyar benzinárakban a tengerentúli káosz

Szakértők szerint a venezuelai válság nem befolyásolja érdemben a magyar energiapiacot, annak ellenére, hogy Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.

Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Facebook-oldalán jelentette be, hogy egyeztetett a magyar energiaszektor kulcsszereplőivel a venezuelai válság esetleges árfelhajtó hatásainak kivédéséről. A bejelentés nem sokkal Donald Trump sajtótájékoztatója után történt, amelyen az amerikai elnök kijelentette, hogy az USA olajvállalatai visszatérnek Venezuelába, és segítenek az ország jelentős kőolaj-tartalékainak kitermelésében

Holoda Attila energetikai szakértő az ATV-nek elmondta, hogy bár Venezueláé a világ legnagyobb nyilvántartott kőolajkészlete, mintegy 300 milliárd hordóval, a globális exportból mindössze 1 százalékkal részesedik. "Azaz nem befolyásolja döntően az árat, a brenti árat meg különösen nem, mert a venezuelai olaj alapvetően egy nagyon nehéz nyersolajnak számít, magas az aszfaltén tartalma, azaz elsősorban bitumen gyártásra alkalmas. Jelenleg egyébként Venezuela alapvetően Kína irányába exportál olajat, de ennek a mennyisége nem éri el az egymillió hordót naponta, azaz elég elenyészőnek tűnik, körülbelül 1%-a a teljes világexportnak."

Balogh József szakértő szerint a venezuelai események hatása az európai olajipar szempontjából marginális, Magyarországra nézve pedig gyakorlatilag elhanyagolható. "Magyarországra az olaj legnagyobb része még mindig a Barátság vezetéken érkezik. A többit nemzetközi piaccal importálják. Ebben az importban Venezuela szerintem nincs benne. Rákerestem a Magyarországra beszállító külföldi országok listájára, azon sincs rajta."

A szakértők szerint a valódi kérdés inkább az, hogy a venezuelai helyzet alakulása milyen hatással lesz a nemzetközi piacokra, különösen Kínára, amely a dél-amerikai ország olajexportjának legnagyobb felvevője.