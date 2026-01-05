A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, így a BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét.
Venezuelai válság: így csapódik le a magyar benzinárakban a tengerentúli káosz
Szakértők szerint a venezuelai válság nem befolyásolja érdemben a magyar energiapiacot, annak ellenére, hogy Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Facebook-oldalán jelentette be, hogy egyeztetett a magyar energiaszektor kulcsszereplőivel a venezuelai válság esetleges árfelhajtó hatásainak kivédéséről. A bejelentés nem sokkal Donald Trump sajtótájékoztatója után történt, amelyen az amerikai elnök kijelentette, hogy az USA olajvállalatai visszatérnek Venezuelába, és segítenek az ország jelentős kőolaj-tartalékainak kitermelésében
Holoda Attila energetikai szakértő az ATV-nek elmondta, hogy bár Venezueláé a világ legnagyobb nyilvántartott kőolajkészlete, mintegy 300 milliárd hordóval, a globális exportból mindössze 1 százalékkal részesedik. "Azaz nem befolyásolja döntően az árat, a brenti árat meg különösen nem, mert a venezuelai olaj alapvetően egy nagyon nehéz nyersolajnak számít, magas az aszfaltén tartalma, azaz elsősorban bitumen gyártásra alkalmas. Jelenleg egyébként Venezuela alapvetően Kína irányába exportál olajat, de ennek a mennyisége nem éri el az egymillió hordót naponta, azaz elég elenyészőnek tűnik, körülbelül 1%-a a teljes világexportnak."
Balogh József szakértő szerint a venezuelai események hatása az európai olajipar szempontjából marginális, Magyarországra nézve pedig gyakorlatilag elhanyagolható. "Magyarországra az olaj legnagyobb része még mindig a Barátság vezetéken érkezik. A többit nemzetközi piaccal importálják. Ebben az importban Venezuela szerintem nincs benne. Rákerestem a Magyarországra beszállító külföldi országok listájára, azon sincs rajta."
A szakértők szerint a valódi kérdés inkább az, hogy a venezuelai helyzet alakulása milyen hatással lesz a nemzetközi piacokra, különösen Kínára, amely a dél-amerikai ország olajexportjának legnagyobb felvevője.
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.
Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt
Kamaszok is odavesztek a szilveszteri síparadicsomi tűzben: itt van az első négy azonosított áldozat
Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat.
Nézzük meg, milyen fontos pillanatok, történelmi- gazdasági események zajlottak az elmúlt 25 évben.
A gyenge lakásépítési aktivitás, a növekvő üzemeltetési költségekkel és a visszafogott vásárlói kereslettel együtt az elmúlt több mint egy évtized legnehezebb környezetét teremtette a lakásfejlesztők...
Lángra kapott egy templom szilveszterkor: csak romok maradtak utána, tűzijátékozás is állhat a háttérben - Még vizsgálódik a holland rendőrség
A lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott.
A békemegállapodás már "90 százalékban kész", azonban "Ukrajna és Európa sorsát" éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni.
A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban.
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren.
A 2019-ben bevezetett amerikai energetikai szankciók óta Maduro kormányzata olajjal fizet számos vásárlásért és szolgáltatásért.