A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
Trump újabb országban tervezhet katonai akciót? Több halásos áldozata is van a tüntetéseknek
Kilencedik napja tartanak Irán meggyengült gazdasága miatt kirobbant tüntetések, amelyeknek eddig legalább húsz halálos áldozata van az ország szinte minden tartományában.
Vasárnap az interneten közzétett videókon Teheránban és több tartományban is utcai megmozdulások voltak láthatók. Emberi jogi aktivisták szerint a múlt hét óta Irán 31 tartományából 26-ban tartottak tiltakozásokat, és legalább 19 tüntető, valamint a biztonsági erők egy tagja életét vesztette - írja a BBC.
Donald Trump amerikai elnök éjszaka arra figyelmeztetett, hogy az iráni hatóságok "keményen megkapják a magukét", ha további tüntetők halnak meg. Az iráni parlament elnöke, Mohammad Bágir Gálibáf hétfőn azt mondta, hogy a tiltakozók "jogos követeléseit" meg kell hallgatni, ugyanakkor jelezte: a megmozdulásokat kihasználni próbáló külföldi ügynökökkel és a rendszer ellenfeleivel "hatékonyan" fognak szembeszállni. Ali Hamenei legfelsőbb vezető korábban úgy fogalmazott, hogy "a randalírozókat helyre kell tenni".
A tüntetések december 28-án kezdődtek, amikor teheráni kereskedők vonultak utcára az iráni valuta újabb zuhanása miatt. A riál rekordalacsonyra süllyedt, az infláció 40 százalékra emelkedett, miközben az atomprogrammal kapcsolatos szankciók tovább fojtogatják a gazdaságot. A megmozdulásokhoz hamarosan egyetemisták is csatlakoztak.
A közösségi médiában megjelent felvételeken a tüntetők "Szabadságot!" és "Halál a diktátorra!" jelszavakat skandálnak; az utóbbi Hameneire utal. Egyes videókon lövések hangja hallatszik, miközben emberek menekülnek. Egy másik felvételen állítólag biztonsági erők láthatók, amint behatolnak egy kórházba, ahol sebesült tüntetők próbáltak menedéket találni.
A mostani tiltakozások a 2022-es felkelés óta a legszélesebb körűek. Akkor Mahsza Amini fiatal kurd nő őrizetben bekövetkezett halála váltotta ki a megmozdulásokat; őt az erkölcsrendészet tartóztatta le egy állítólagos fejkendőviselési szabálysértés miatt. A biztonsági erők erőszakos fellépése nyomán akkor több százan vesztették életüket.
Az amerikai elnök nyíltan katonai művelettel fenyegette meg Kolumbiát, és súlyos vádakat fogalmazott meg az ország vezetőjével szemben.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.
A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.
Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt
Kamaszok is odavesztek a szilveszteri síparadicsomi tűzben: itt van az első négy azonosított áldozat
Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat.