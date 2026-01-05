Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Trump újra bedobta a Grönland‑bombát: nem teszi zsebre, amit a dánoktól kapott
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit, miután az USA és Európa között feszültség alakult ki a venezuelai beavatkozás kapcsán.
Mette Frederiksen dán kormányfő egyértelmű üzenetet küldött Donald Trumpnak, felszólítva az amerikai elnököt és kormányát, hogy hagyjanak fel a Grönland megszerzésére irányuló törekvéseikkel - számolt be a Telex Financial Times alapján.
A sziget kérdése azután került ismét előtérbe, hogy az Egyesült Államok venezuelai katonai beavatkozása feszültséget keltett a transzatlanti kapcsolatokban.
Trump elnök vasárnap az Atlantic munkatársának nyilatkozva jelezte, hogy Venezuela esetleg nem az utolsó ország, ahol az USA katonailag közbelép. "Igen, abszolút szükségünk van Grönlandra" – fogalmazott az elnök.
A helyzetet tovább élezte, amikor Katie Miller, az elnök befolyásos tanácsadójának felesége közösségi médiában osztott meg egy amerikai zászlóval ellátott Grönland-térképet "nemsokára" megjegyzéssel. Erre reagálva Dánia washingtoni nagykövete területi integritásuk tiszteletben tartását kérte az amerikai féltől.
Frederiksen miniszterelnök Trump kijelentésére válaszolva hangsúlyozta: "szeretném nagyon egyértelműen kifejezni az Egyesült Államok felé: teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy az USA-nak át kell vennie Grönlandot. Határozottan felszólítom az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a közeli szövetségesével szembeni fenyegetőzéssel."
Az amerikai elnök a venezuelai beavatkozással kapcsolatban korábban többször kifejtette, hogy célja az amerikai kontinens teljes egészének amerikai befolyás alá vonása, ami egyes értelmezések szerint Grönlandra is kiterjedhet.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.
A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.
Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt
Kamaszok is odavesztek a szilveszteri síparadicsomi tűzben: itt van az első négy azonosított áldozat
Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat.
Nézzük meg, milyen fontos pillanatok, történelmi- gazdasági események zajlottak az elmúlt 25 évben.
A gyenge lakásépítési aktivitás, a növekvő üzemeltetési költségekkel és a visszafogott vásárlói kereslettel együtt az elmúlt több mint egy évtized legnehezebb környezetét teremtette a lakásfejlesztők...
Lángra kapott egy templom szilveszterkor: csak romok maradtak utána, tűzijátékozás is állhat a háttérben - Még vizsgálódik a holland rendőrség
A lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott.
A békemegállapodás már "90 százalékban kész", azonban "Ukrajna és Európa sorsát" éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni.
A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban.
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren.