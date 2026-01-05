Trump újra bedobta a Grönland‑bombát: nem teszi zsebre, amit a dánoktól kapott

Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit, miután az USA és Európa között feszültség alakult ki a venezuelai beavatkozás kapcsán.

Mette Frederiksen dán kormányfő egyértelmű üzenetet küldött Donald Trumpnak, felszólítva az amerikai elnököt és kormányát, hogy hagyjanak fel a Grönland megszerzésére irányuló törekvéseikkel - számolt be a Telex Financial Times alapján.

A sziget kérdése azután került ismét előtérbe, hogy az Egyesült Államok venezuelai katonai beavatkozása feszültséget keltett a transzatlanti kapcsolatokban.

Trump elnök vasárnap az Atlantic munkatársának nyilatkozva jelezte, hogy Venezuela esetleg nem az utolsó ország, ahol az USA katonailag közbelép. "Igen, abszolút szükségünk van Grönlandra" – fogalmazott az elnök.

A helyzetet tovább élezte, amikor Katie Miller, az elnök befolyásos tanácsadójának felesége közösségi médiában osztott meg egy amerikai zászlóval ellátott Grönland-térképet "nemsokára" megjegyzéssel. Erre reagálva Dánia washingtoni nagykövete területi integritásuk tiszteletben tartását kérte az amerikai féltől.

Frederiksen miniszterelnök Trump kijelentésére válaszolva hangsúlyozta: "szeretném nagyon egyértelműen kifejezni az Egyesült Államok felé: teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy az USA-nak át kell vennie Grönlandot. Határozottan felszólítom az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a közeli szövetségesével szembeni fenyegetőzéssel."

Az amerikai elnök a venezuelai beavatkozással kapcsolatban korábban többször kifejtette, hogy célja az amerikai kontinens teljes egészének amerikai befolyás alá vonása, ami egyes értelmezések szerint Grönlandra is kiterjedhet.