Az árfolyam javulását kiváltó legfőbb tényező, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden hosszú idő után újra lépett, és 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
Megállapodott a MOL és a horvát JANAF az Adria-vezeték hosszú távú kapacitástesztjéről, ugyanakkor a magyar olajipari vállalat továbbra is monopolhelyzettel való visszaéléssel vádolja partnerét a kirívóan magas szállítási díjak miatt. A felek között feszültség van a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányok átengedése körüli bürokratikus akadályok miatt is.
A MOL tájékoztatása szerint egy független nemzetközi csapat bevonásával vizsgálják majd, hogy az infrastruktúra milyen csúcs- és tartós szállítási teljesítményre képes a különböző évszakokban és időjárási viszonyok között. A MOL üdvözölte a tesztek elindítását.
Reményeik szerint a szakszerű, adatokon alapuló vizsgálat végre pontot tesz a vezeték valós kapacitásáról szóló, régóta húzódó vita végére. A horvát fél ugyanis korábban évi 11–15 millió tonnás kapacitásról beszélt, miközben az érintett szakaszon eddig még soha nem szállítottak 2 millió tonnánál több kőolajat.
A MOL emellett továbbra is várja a horvát vállalat egyértelmű állásfoglalását arról, hogy átengedik-e a tenger felől érkező orosz olajszállítmányokat. A JANAF a magyar fél kérésére érdemben nem reagált, hanem időt kért a már évek óta érvényben lévő szankciós jogszabályok értelmezésére. Sőt, a horvát cég uniós és amerikai engedélyek beszerzését is kérte a MOL-tól.
Ezt a magyar vállalat életszerűtlennek, valamint a folyamatos szállítást ellehetetlenítő bürokratikus akadálynak tartja. Álláspontjuk szerint, amennyiben egy szállítmány vagy vállalat nem szerepel a tiltólistákon, a horvátoknak engedélyezniük kell a belépést, hiszen a nemzetközi jogszabályok rájuk nézve is kötelezőek. Kiemelték: a Barátság-vezeték esetleges kiesésekor a régió ellátásbiztonsága érdekében át kell engedni a nem szankcionált orosz kőolajat.
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a régió biztonságos ellátásához két teljes értékű, versenyképes útvonalra van szükség. Bár elengedhetetlen, hogy az Adria-vezeték is megfeleljen az elvárásoknak, az ellátás diverzifikációja érdekében a Barátság-vezeték működését is biztosítani kell.
Ezzel összhangban a MOL támogatja Ukrajna törekvéseit az Odessza–Brodi-kőolajvezeték újraindítására, amely összekötné a Barátság-vezetéket a Fekete-tengerrel.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében.
2024 óta most először változott a jegybanki alapkamat, a Monetáris Tanács 6,25 százalékra vitte le az értéket.
A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Babos András, a Portfolio elemzője szerint a mostani lassú teljesítmény mögött nemcsak ciklikus hatások, hanem mély strukturális tényezők is állnak.
Az euróval és a frankkal szemben picit erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült a forint a reggeli nyitáskor.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
Az elmúlt években a hazai kiskereskedelmet elég nagy infláció sújtotta...
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
