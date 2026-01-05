Egyetlen ország állt ellen Brüsszelnek a venezuelai ügyben: Magyarország

Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatot adott ki az Egyesült Államok venezuelai szerepvállalásával kapcsolatban. A közleményt az EU 27 tagállamából 26 támogatta, egyedül Magyarország nem csatlakozott a közös állásponthoz - közölte a Telex.

A nyilatkozatban az EU minden érintett felet nyugalomra és visszafogottságra int az eszkaláció elkerülése érdekében, hangsúlyozva a békés megoldás szükségességét. A dokumentum emlékeztet arra, hogy a nemzetközi jogot és az ENSZ alapokmányának előírásait minden félnek tiszteletben kell tartania.

Az EU megerősítette korábbi álláspontját, miszerint nem ismeri el Nicolás Madurót Venezuela legitim, demokratikusan megválasztott elnökeként. A közlemény hangsúlyozza, hogy a venezuelai népnek joga van saját sorsáról dönteni, és egy békés átmenet révén kell eljutnia a demokratikus berendezkedéshez.

A nyilatkozat kitér arra is, hogy bár fontos a bűnözés és a kábítószer-kereskedelem elleni nemzetközi fellépés, ezeket a célokat a nemzetközi jog, valamint az országok területi integritásának és szuverenitásának tiszteletben tartásával kell megvalósítani. Az EU szerint "elengedhetetlen, hogy minden szereplő teljes mértékben tiszteletben tartsa az emberi jogokat és a nemzetközi jogot".

A 26 tagállam álláspontja szerint a jelenlegi válság megoldásának és a demokrácia helyreállításának egyetlen módja a venezuelai nép akaratának tiszteletben tartása. Emellett szorgalmazzák a Venezuelában fogva tartott politikai foglyok feltétel nélküli szabadon bocsátását.

Donald Trump korábban kijelentette, hogy tervei szerint Venezuelát egy ideig az Egyesült Államok fogja irányítani. A Külgazdasági és Külügyminisztériumot megkeresték azzal kapcsolatban, hogy Magyarország miért nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz, válaszuk esetén erről további tájékoztatást adnak.