Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Egyetlen ország állt ellen Brüsszelnek a venezuelai ügyben: Magyarország
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel.
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatot adott ki az Egyesült Államok venezuelai szerepvállalásával kapcsolatban. A közleményt az EU 27 tagállamából 26 támogatta, egyedül Magyarország nem csatlakozott a közös állásponthoz - közölte a Telex.
A nyilatkozatban az EU minden érintett felet nyugalomra és visszafogottságra int az eszkaláció elkerülése érdekében, hangsúlyozva a békés megoldás szükségességét. A dokumentum emlékeztet arra, hogy a nemzetközi jogot és az ENSZ alapokmányának előírásait minden félnek tiszteletben kell tartania.
Az EU megerősítette korábbi álláspontját, miszerint nem ismeri el Nicolás Madurót Venezuela legitim, demokratikusan megválasztott elnökeként. A közlemény hangsúlyozza, hogy a venezuelai népnek joga van saját sorsáról dönteni, és egy békés átmenet révén kell eljutnia a demokratikus berendezkedéshez.
A nyilatkozat kitér arra is, hogy bár fontos a bűnözés és a kábítószer-kereskedelem elleni nemzetközi fellépés, ezeket a célokat a nemzetközi jog, valamint az országok területi integritásának és szuverenitásának tiszteletben tartásával kell megvalósítani. Az EU szerint "elengedhetetlen, hogy minden szereplő teljes mértékben tiszteletben tartsa az emberi jogokat és a nemzetközi jogot".
A 26 tagállam álláspontja szerint a jelenlegi válság megoldásának és a demokrácia helyreállításának egyetlen módja a venezuelai nép akaratának tiszteletben tartása. Emellett szorgalmazzák a Venezuelában fogva tartott politikai foglyok feltétel nélküli szabadon bocsátását.
Donald Trump korábban kijelentette, hogy tervei szerint Venezuelát egy ideig az Egyesült Államok fogja irányítani. A Külgazdasági és Külügyminisztériumot megkeresték azzal kapcsolatban, hogy Magyarország miért nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz, válaszuk esetén erről további tájékoztatást adnak.
A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.
Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
