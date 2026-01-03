2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
Nézet üres folyosó a börtönben - stock fotó
Világ

Újabb részletek az elfogott venezuelai diktátorról: képet is közöltek róla, ide viszik most Madurót

Pénzcentrum
2026. január 3. 18:10

Az Egyesült Államok különleges erői elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt egy Caracas elleni nagyszabású rajtaütésben; Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé - írta a CNN.

Donald Trump amerikai elnök szombaton jelentette be, hogy az Egyesült Államok fegyveres erői elfogták Nicolás Madurót egy Caracas ellen indított katonai művelet során. Trump a Truth Social közösségi platformon egy fotót is közzétett, amelyen Maduro az USS Iwo Jima hadihajó fedélzetén látható, úton New York felé. A venezuelai elnöknek a manhattani szövetségi bíróságon kell szembenéznie a kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádakkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A művelet részleteiről a CNN forrásai számoltak be. Beszámolóik szerint az akciót az elit Delta Force különleges egység hajtotta végre, amelyhez az FBI túszmentő egysége is csatlakozott. Madurót és feleségét, Cilia Florest hálószobájukból hurcolták el az amerikai különleges erők. Trump a floridai Mar-a-Lagóban tartózkodva, tábornokokkal körülvéve követte élőben az eseményeket. A Fox Newsnak elmondta, hogy amerikai halálos áldozat nem volt, de néhány katona megsérült, miután egy helikoptert találat ért.

A CIA már 2025 nyarán titokban egy kis csapatot juttatott be Venezuelába, hogy folyamatosan figyeljék Maduro mozgását és tartózkodási helyeit. A hírszerzés munkáját egy, a venezuelai kormányzatba beépített forrás is segítette, aki belső információkat szolgáltatott a művelet előkészítéséhez.

Trump a sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az Egyesült Államok az átmeneti időszakban irányítani fogja Venezuelát.

Addig fogjuk vezetni az országot, amíg biztonságos és megfelelő hatalomátadást nem tudunk végrehajtani

– fogalmazott. Hozzátette, nem akarják megengedni, hogy valaki más átvegye az irányítást, és ugyanaz a helyzet folytatódjon, mint korábban. Arról nem közölt részleteket, hogy az átmeneti időszak meddig tarthat.

Az amerikai igazságügyi minisztérium új vádiratot hozott nyilvánosságra Maduro, felesége és fia ellen. A dokumentum szerint Maduro és szövetségesei a venezuelai állami intézményeket olyan korrupciós gépezetté alakították, amelyet a kábítószer-kereskedelemből származó bevételek tartanak fenn. A vádak között szerepel a narkoterrorizmus, a kokaincsempészet és géppuskák törvénytelen birtoklása. A vádirat szerint Maduro és felesége "államilag támogatott bandákat" működtettek, és elrendelték politikai ellenfeleik elrablását, megverését, sőt meggyilkolását is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Maduro jelenleg feltehetően egy tiszti kabinban tartózkodik feleségével a hadihajón – nyilatkozta James Stavridis, a NATO korábbi főparancsnoka. A volt admirális szerint a kabin ajtaját tengerészgyalogosok őrzik, és mindent eltávolítottak a helyiségből, amit fegyverként lehetne használni.

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető és Nobel-békedíjas politikus azt követelte, hogy az ellenzék elnökjelöltjét, Edmundo González Urrutiát azonnal iktassák be az ország élére. Machado szerint González nyerte meg a 2024-es elnökválasztást, amelyet Maduro csalással tartott meg és jogtalanul sajátított ki. "Eljött az idő, hogy a népszuverenitás és a nemzeti szuverenitás uralkodjon hazánkban" – írta közleményében. Ezzel szemben Venezuela külügyminisztere ragaszkodik ahhoz, hogy Maduro továbbra is az ország törvényes vezetője, és követeli azonnali hazaszállítását.

A venezuelaiak világszerte ünnepelték Maduro elfogását. A floridai Doralban és a chilei Santiagóban tömegek gyűltek össze, táncoltak, énekelték a venezuelai himnuszt, és a "Tegyük újra naggyá Venezuelát" feliratú táblákat lengettek.

A nemzetközi reakciók ugyanakkor vegyesek. Kína közölte, hogy "mélyen megdöbbent", és határozottan elítélte az akciót, amelyet egy szuverén állam elleni erőszakos fellépésnek minősített. Oroszország "szilárd szolidaritását" fejezte ki Venezuelával. António Guterres ENSZ-főtitkár "mélységesen aggasztónak" nevezte a fejleményeket, és arra figyelmeztetett, hogy az ügy veszélyes precedenst teremthet.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #kábítószer #donald trump #elfogás #venezuela #new york

