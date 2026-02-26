2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Üres orvosi rendelő. Belső orvosi vizsgálóterem íróasztal és székek.
Egészség

Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás s az orvosi rendelőkben

Pénzcentrum
2026. február 26. 09:16

A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra, ezzel tehermentesítve a háziorvosokat. A javaslat megosztotta a szakmát: míg a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a betegbiztonsági garanciák hiánya miatt ellenzi a lépést, a gyógyszerészek és több szakértő üdvözli a változtatást, amely számos európai országban már bevett gyakorlatnak számít a krónikus betegek ellátásában - írta meg a Telex.

Sok beteg számára ismerős a helyzet, amikor kizárólag a rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása miatt próbálja elérni háziorvosát, gyakran sikertelenül. A túlterhelt orvosoknak ez adminisztrációs terhet, a pácienseknek pedig felesleges köröket jelent. Ezt a problémát kívánja orvosolni az új jogszabály, amely azonban komoly szakmai vitát váltott ki. A Magyar Orvosi Kamara szerint az alapvető biztonsági garanciák hiányoznak a tervezetből. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke viszont úgy látja: mivel a terápiát továbbra is az orvos határozza meg, a lehetőség ellenőrzött körülmények között nagy segítséget jelenthet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendelet tervezete szigorú korlátok közé szorítaná a vényírási jogot. Dobson Szabolcs szakgyógyszerész elemzése szerint a gyógyszerészek nem indíthatnának új terápiát, kizárólag a már beállított, stabil gyógyszeres kezelés folytatására lenne lehetőségük. A feltételek értelmében csak akkor írható fel a készítmény, ha a háziorvos az elmúlt fél évben már legalább 120 napra elegendő mennyiséget rendelt belőle a betegnek. Emellett a kiadható mennyiséget harminc napban maximalizálták, valamint szigorúan tiltják a kábítószerek és pszichotróp anyagok felírását. A folyamat kötelező eleme lenne az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) adatainak ellenőrzése is a párhuzamos gyógyszerelés elkerülése érdekében.

Kapcsolódó cikkeink:

A MOK egyik legfőbb kifogása, hogy a döntés előkészítésébe nem vonták be az orvosokat, így a tervezet szakmailag aggályos. A kamara kiemelte: a gyógyszerészek nem férnek hozzá minden klinikai információhoz (például a friss laboreredményekhez), és fizikális vizsgálat hiányában nem feltétlenül ismerik fel, ha a beteg állapota romlott. Szintén kockázatosnak tartják, hogy a vényírás azonnali gyógyszerkiadással jár, ami csökkenti az utólagos orvosi kontroll lehetőségét.

Rékassy Balázs egészségügyi szakmenedzser szerint ugyanakkor a háziorvosi rendelők és a patikák közötti szorosabb együttműködéssel a rendszer működőképes lehet. Úgy véli, egyszerűbb esetekben, például egy húgyúti fertőzésnél, reális opció lehet a gyógyszerészi segítség. A krónikus betegeknél pedig az orvos beállíthatná az EESZT-ben, hogy a következő éves kontrollig a gyógyszerész is felírhassa a recepteket. A szakember szerint a lépés valójában egy kényszermegoldás, amely a háziorvoshiányra és az ellátórendszer túlterheltségére reagál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nemzetközi viszonylatban a javaslat nem számít példátlannak. Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségpolitikusa rámutatott: Nyugat-Európában régóta elfogadott gyakorlat, hogy a feladatokat megosztják az orvosok és a gyógyszerészek között. Míg az Egyesült Királyságban a megfelelően képzett gyógyszerészek jelentős autonómiával rendelkeznek, Franciaországban inkább a háziorvossal való együttműködés a jellemző. A magyar tervezet a nemzetközi példákhoz képest szűkebb jogköröket biztosítana, és inkább egyfajta biztonsági hálóként szolgálna arra az esetre, ha a beteg nem éri el az orvosát.
Címlapkép: Getty Images
