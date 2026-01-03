2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
New York, 2025. szeptember 22.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a Pekingi Nyilatkozat 30. évfordulója alkalmából rendezett magas szintû ül�
Világ

Megszólalt Szijjártó Péter a venezuelai helyzetről: kiderült, mi van az ottani magyarokkal

Pénzcentrum
2026. január 3. 20:02

A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették. A térségben jelenleg három magyar tartózkodik, közülük ketten börtönbüntetésüket töltik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat esti Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a venezuelai fővárosban végrehajtott amerikai művelet során egyetlen magyar állampolgár sem szenvedett kárt. Mint fogalmazott: magyar állampolgár nem került bajba az események során.

A tárcavezető részletesen ismertette a Venezuelában tartózkodó magyarok helyzetét. Caracasban jelenleg egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki előzetesen regisztrált a konzuli védelmi rendszerbe. A külügyminisztérium munkatársai már felvették vele a kapcsolatot, és megállapították, hogy nem esett bántódása.

Kapcsolódó cikkeink:

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint jelenleg két magyar állampolgár tölti szabadságvesztését venezuelai börtönökben.

Két olyan magyar állampolgárról van tudomásunk, akik börtönben vannak Venezuelában: egyikük vidéki helyszínen, amelyet nem érintettek az események, másikuk pedig a fővárosban, de azt a környéket sem érintették

– mondta a miniszter.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra is, hogy ha olyan magyar állampolgár tartózkodik Venezuelában, aki korábban nem jelentkezett be a konzuli védelem rendszerébe, probléma esetén több csatornán is segítséget kérhet. Caracasban működik magyar tiszteletbeli konzul, a magyar érdekképviseletet pedig a holland konzulátus látja el. Emellett a quitói magyar nagykövetség a térségben tartózkodók számára folyamatos ügyeleti szolgálatot biztosít.

címlapkép: KKM, MTI/MTVA 
