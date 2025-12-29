2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
0 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háttér kétezer orosz rubel bankjegyek kék mintájú, felületre fektetett bankjegyek háttere
Világ

Kiderült, könyörtelenül megregulázta az orosz elitet Putyin: így maradtak hatalom nélkül az elnök oligarchái

Pénzcentrum
2025. december 29. 06:34

Az Ukrajna elleni háború alatt a milliárdosok száma rekordmagasságot ért el Oroszországban, miközben a gazdasági elit teljesen elvesztette politikai befolyását Putyin 25 éves uralma alatt - számolt be a BBC.

A nyugati szankciók nem fordították a szupergazdagokat az orosz elnök ellen, sőt Putyin jutalmazó és büntető politikája csendes támogatókká tette őket. Oleg Tinkov egykori bankár milliárdos esete jól példázza a rendszer működését: miután "őrültségnek" nevezte a háborút egy Instagram-bejegyzésben, a Kreml közölte bankja vezetőivel, hogy államosítják az intézményt, ha nem szakítanak minden kapcsolatot az alapítóval.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tinkov egy hét alatt elvesztette bankját, amelyet valós értékének mindössze 3%-áért volt kénytelen eladni egy Vlagyimir Potanyin orosz milliárdoshoz köthető cégnek. Végül Tinkov közel 9 milliárd dollárnyi vagyont vesztett és elhagyta Oroszországot.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez jelentős változás a Putyin elnöksége előtti időkhöz képest, amikor az oligarchák valódi politikai befolyással rendelkeztek. Borisz Berezovszkij, Oroszország egykor legbefolyásosabb oligarchája, aki állítása szerint szerepet játszott Putyin hatalomra kerülésében, később bocsánatot kért ezért. 2013-ban rejtélyes körülmények között halt meg angliai száműzetésében.

Amikor Putyin 2022. február 24-én, az Ukrajna elleni invázió elrendelése után összehívta Oroszország leggazdagabb embereit a Kremlbe, már nem volt lehetőségük tiltakozni, bár tudták, hogy vagyonuk jelentős veszteséget fog elszenvedni. A Forbes magazin szerint 2022 áprilisáig a háború, a szankciók és a gyengülő rubel miatt az orosz milliárdosok száma 117-ről 83-ra csökkent, és kollektíven 263 milliárd dollárt vesztettek.

A következő években azonban a háborús gazdaság jelentős előnyöket hozott a Putyinhoz lojális üzletembereknek. A háborús kiadások 2023-ban és 2024-ben több mint 4%-os gazdasági növekedést eredményeztek Oroszországban. 2024-ben a Forbes listáján szereplő orosz milliárdosok száma elérte a valaha volt legmagasabb, 140-es számot, együttes vagyonuk (580 milliárd dollár) pedig csak 3 milliárd dollárral maradt el az invázió előtti rekordtól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Forbes Wealth csapatának szakértője, Giacomo Tognini szerint 2024-ben az orosz milliárdosok több mint fele vagy közvetlenül részt vett a hadsereg ellátásában, vagy hasznot húzott az invázióból. Miközben a lojalistáknak megengedte a profitszerzést, Putyin következetesen megbüntette azokat, akik nem követték az irányvonalat.

A nyugati szankciók nem érték el céljukat, hogy elszegényítsék és a Kreml ellen fordítsák az orosz elitet. Alexander Kolyandr, a Center for European Policy Analysis (CEPA) szakértője szerint "a Nyugat mindent megtett annak érdekében, hogy az orosz milliárdosok a zászló köré gyűljenek", mivel a szankciók nem kínáltak kiutat számukra.

A külföldi cégek kivonulása után keletkezett űrt gyorsan betöltötték a Kreml-barát üzletemberek, akik olcsón vásárolhattak fel jövedelmező eszközöket. Alexandra Prokopenko, a Carnegie Russia Eurasia Center szakértője szerint ez a "befolyásos és aktív lojalisták új hadseregét" hozta létre, akiknek jóléte az Oroszország és a Nyugat közötti konfrontáció folytatásától függ. Csak 2024-ben 11 új milliárdos jelent meg Oroszországban ennek köszönhetően.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #ukrajna #oroszország #világ #szupergazdagok #politika #milliárdosok #vlagyimir putyin #háború #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:34
05:25
20:29
20:03
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
2025. december 28.
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
3 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
4
4 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
4 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Medián
nagyságrendileg rendezett statisztikai sorban az az ismérvérték amely megfelezi a sokaságot. A sokaság egyik fele kisebb értéket vesz fel nála, míg a másik fele nagyobbat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 05:25
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 20:03
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
Agrárszektor  |  2025. december 29. 05:58
Legyalulta a fagy az ültetvényeket – esélytelen volt a védekezés