Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.
Kiderült, könyörtelenül megregulázta az orosz elitet Putyin: így maradtak hatalom nélkül az elnök oligarchái
Az Ukrajna elleni háború alatt a milliárdosok száma rekordmagasságot ért el Oroszországban, miközben a gazdasági elit teljesen elvesztette politikai befolyását Putyin 25 éves uralma alatt - számolt be a BBC.
A nyugati szankciók nem fordították a szupergazdagokat az orosz elnök ellen, sőt Putyin jutalmazó és büntető politikája csendes támogatókká tette őket. Oleg Tinkov egykori bankár milliárdos esete jól példázza a rendszer működését: miután "őrültségnek" nevezte a háborút egy Instagram-bejegyzésben, a Kreml közölte bankja vezetőivel, hogy államosítják az intézményt, ha nem szakítanak minden kapcsolatot az alapítóval.
Tinkov egy hét alatt elvesztette bankját, amelyet valós értékének mindössze 3%-áért volt kénytelen eladni egy Vlagyimir Potanyin orosz milliárdoshoz köthető cégnek. Végül Tinkov közel 9 milliárd dollárnyi vagyont vesztett és elhagyta Oroszországot.
Ez jelentős változás a Putyin elnöksége előtti időkhöz képest, amikor az oligarchák valódi politikai befolyással rendelkeztek. Borisz Berezovszkij, Oroszország egykor legbefolyásosabb oligarchája, aki állítása szerint szerepet játszott Putyin hatalomra kerülésében, később bocsánatot kért ezért. 2013-ban rejtélyes körülmények között halt meg angliai száműzetésében.
Amikor Putyin 2022. február 24-én, az Ukrajna elleni invázió elrendelése után összehívta Oroszország leggazdagabb embereit a Kremlbe, már nem volt lehetőségük tiltakozni, bár tudták, hogy vagyonuk jelentős veszteséget fog elszenvedni. A Forbes magazin szerint 2022 áprilisáig a háború, a szankciók és a gyengülő rubel miatt az orosz milliárdosok száma 117-ről 83-ra csökkent, és kollektíven 263 milliárd dollárt vesztettek.
A következő években azonban a háborús gazdaság jelentős előnyöket hozott a Putyinhoz lojális üzletembereknek. A háborús kiadások 2023-ban és 2024-ben több mint 4%-os gazdasági növekedést eredményeztek Oroszországban. 2024-ben a Forbes listáján szereplő orosz milliárdosok száma elérte a valaha volt legmagasabb, 140-es számot, együttes vagyonuk (580 milliárd dollár) pedig csak 3 milliárd dollárral maradt el az invázió előtti rekordtól.
A Forbes Wealth csapatának szakértője, Giacomo Tognini szerint 2024-ben az orosz milliárdosok több mint fele vagy közvetlenül részt vett a hadsereg ellátásában, vagy hasznot húzott az invázióból. Miközben a lojalistáknak megengedte a profitszerzést, Putyin következetesen megbüntette azokat, akik nem követték az irányvonalat.
A nyugati szankciók nem érték el céljukat, hogy elszegényítsék és a Kreml ellen fordítsák az orosz elitet. Alexander Kolyandr, a Center for European Policy Analysis (CEPA) szakértője szerint "a Nyugat mindent megtett annak érdekében, hogy az orosz milliárdosok a zászló köré gyűljenek", mivel a szankciók nem kínáltak kiutat számukra.
A külföldi cégek kivonulása után keletkezett űrt gyorsan betöltötték a Kreml-barát üzletemberek, akik olcsón vásárolhattak fel jövedelmező eszközöket. Alexandra Prokopenko, a Carnegie Russia Eurasia Center szakértője szerint ez a "befolyásos és aktív lojalisták új hadseregét" hozta létre, akiknek jóléte az Oroszország és a Nyugat közötti konfrontáció folytatásától függ. Csak 2024-ben 11 új milliárdos jelent meg Oroszországban ennek köszönhetően.
