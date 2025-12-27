Támadás rázta meg Kijevet, de közben olyasmi készül, ami mindent megváltoztathat

Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Kijev és más ukrán régiók ellen, közvetlenül Zelenszkij és Trump kulcsfontosságú találkozója előtt, amelyen a közel négy éve tartó háború lezárásáról tárgyalnak.

Oroszország szombaton rakéta- és dróntámadásokat indított Kijev és Ukrajna más régiói ellen, nem sokkal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel találkozna Floridában. A vasárnapi megbeszélés célja egy olyan megállapodás kidolgozása, amely véget vetne a 2022 februárjában kezdődött háborúnak - jelentette a reuters.

A kijevi légvédelmi egységek aktiválódtak, robbanások hangja hallatszott a fővárosban. Az ukrán légierő közlése szerint orosz drónok célozták a fővárost, valamint az északkeleti és déli régiókat. A légiriadó mintegy négy órán át maradt érvényben, de azonnali károkról vagy áramkimaradásokról nem érkezett jelentés.

Zelenszkij a támadások előtt elmondta, hogy a floridai tárgyalások középpontjában a területi kérdések állnak majd - vagyis hogy a harcok leállítása után melyik fél mely területeket ellenőrizné. Az ukrán elnök szerint az amerikai vezetésű béketervről szóló 20 pontos tervezet 90%-ban már elkészült.

A területi kérdések mellett kulcsfontosságú pont a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése, amelyet Oroszország a háború első heteiben foglalt el. Moszkva követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a donyecki régió azon területeiről, amelyeket az orosz csapatok nem tudtak elfoglalni. Kijev ezzel szemben azt szeretné, ha a harcok a jelenlegi frontvonalaknál állnának meg.

Az amerikai kompromisszumos javaslat szerint szabad gazdasági övezetet hoznának létre, ha Ukrajna kivonul a donyecki régió egyes részeiről, bár a részleteket még ki kell dolgozni. Zelenszkij az Axiosnak elmondta, hogy ha nem tudja rávenni az Egyesült Államokat az ukrán területi álláspont támogatására, kész népszavazásra bocsátani a 20 pontos tervet - feltéve, hogy Oroszország beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe.

Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok a folyamat mozgatórugója, és Zelenszkijnek "nincs semmije, amíg én jóvá nem hagyom". Az amerikai elnök szerint a vasárnapi találkozó jól fog sikerülni, és azt is közölte, hogy hamarosan beszélni fog Putyinnal.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint Kijev verziója a 20 pontos tervről eltér attól, amiről Oroszország az Egyesült Államokkal tárgyalt, de optimistán nyilatkozott, hogy a rendezés keresésében "fordulóponthoz" érkeztek.