A Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit.
Támadás rázta meg Kijevet, de közben olyasmi készül, ami mindent megváltoztathat
Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Kijev és más ukrán régiók ellen, közvetlenül Zelenszkij és Trump kulcsfontosságú találkozója előtt, amelyen a közel négy éve tartó háború lezárásáról tárgyalnak.
Oroszország szombaton rakéta- és dróntámadásokat indított Kijev és Ukrajna más régiói ellen, nem sokkal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel találkozna Floridában. A vasárnapi megbeszélés célja egy olyan megállapodás kidolgozása, amely véget vetne a 2022 februárjában kezdődött háborúnak - jelentette a reuters.
A kijevi légvédelmi egységek aktiválódtak, robbanások hangja hallatszott a fővárosban. Az ukrán légierő közlése szerint orosz drónok célozták a fővárost, valamint az északkeleti és déli régiókat. A légiriadó mintegy négy órán át maradt érvényben, de azonnali károkról vagy áramkimaradásokról nem érkezett jelentés.
Zelenszkij a támadások előtt elmondta, hogy a floridai tárgyalások középpontjában a területi kérdések állnak majd - vagyis hogy a harcok leállítása után melyik fél mely területeket ellenőrizné. Az ukrán elnök szerint az amerikai vezetésű béketervről szóló 20 pontos tervezet 90%-ban már elkészült.
A területi kérdések mellett kulcsfontosságú pont a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése, amelyet Oroszország a háború első heteiben foglalt el. Moszkva követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a donyecki régió azon területeiről, amelyeket az orosz csapatok nem tudtak elfoglalni. Kijev ezzel szemben azt szeretné, ha a harcok a jelenlegi frontvonalaknál állnának meg.
Az amerikai kompromisszumos javaslat szerint szabad gazdasági övezetet hoznának létre, ha Ukrajna kivonul a donyecki régió egyes részeiről, bár a részleteket még ki kell dolgozni. Zelenszkij az Axiosnak elmondta, hogy ha nem tudja rávenni az Egyesült Államokat az ukrán területi álláspont támogatására, kész népszavazásra bocsátani a 20 pontos tervet - feltéve, hogy Oroszország beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe.
Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok a folyamat mozgatórugója, és Zelenszkijnek "nincs semmije, amíg én jóvá nem hagyom". Az amerikai elnök szerint a vasárnapi találkozó jól fog sikerülni, és azt is közölte, hogy hamarosan beszélni fog Putyinnal.
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint Kijev verziója a 20 pontos tervről eltér attól, amiről Oroszország az Egyesült Államokkal tárgyalt, de optimistán nyilatkozott, hogy a rendezés keresésében "fordulóponthoz" érkeztek.
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.
Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt.
Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában.
Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.
A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után.
